instax(TM)“チェキ”が世界で活躍するXGとコラボ　スマートフォン用アプリ「Favsquad(TM)」で、XGのワールドツアー舞台裏や日常の画像を配信　ファンだけの特別な一枚をチェキプリント(TM)に！

富士フイルム株式会社

富士フイルム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：後藤 禎一）は、世界中でご好評いただいているinstax(TM)“チェキ”と、世界を舞台に活躍するアーティストのXG（エックスジー）とのコラボレーション企画を2026年2月6日以降に開始します。

「XG × Favsquad(TM)」のキービジュアル

本コラボ企画では、XGがinstax(TM)“チェキ”のスマートフォン用アプリ(※1)「Favsquad(ファブスクアッド)(TM)」（日本国内専用アプリ）でファンに画像を配信します(※2)。2026年2月6日から始まる日本公演を皮切りに、アジア、北米、ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での実施を予定している、XGにとって2度目のワールドツアー「WORLD TOUR: THE CORE」の舞台裏や日常を切り取った画像をお届けします。ファンはinstax(TM)“チェキ”のスマホプリンター「instax(TM) Linkシリーズ」やハイブリッドインスタントカメラ「instax(TM) Evoシリーズ」「instax(TM) LiPlayシリーズ」（以下、「Favsquad(TM)」対応機種）で、XGから届く『ここだけの一枚』の画像を、手元でチェキプリント(TM)にして楽しむことができます。また、「Favsquad(TM)」対応機種をお持ちでない方も、2026年1月7日から開始した「Favsquad(TM)」のチェキプリント(TM)自宅配送サービスで、チェキプリント(TM)を1枚から購入できます(※3)。

「Favsquad(TM)」では、アーティスト(※4)がファンに届けたい『ここだけの一枚』の画像を「アーティスト用アプリ」を通じて配信すると、「ファン用アプリ」に通知が届き、ファンは画像を購入してチェキプリント(TM)を手に入れることができます。購入できる時間は最大24時間限定で、物理的に距離が離れていても、アーティストと同じ時間を共有し、より身近に感じられる特別な体験を味わえます。「Favsquad(TM)」の楽しみ方やコラボ企画の最新情報は、特設WEBサイトにて更新予定です。

「XG × Favsquad(TM)」特設WEBサイト：https://favsquad.instax.jp/artist/xg/

※1 Android端末およびiPhone対応の無料アプリ。Android端末の場合はGoogle Playより、iPhoneの

場合はApp Storeより取得可能。Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標で

す。iPhone、App Storeは、Apple Inc.の商標です。

iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※2 画像配信のタイミングは未定です。ツアー開催日とは異なる可能性もあります。

※3 チェキプリント(TM)の購入・配送は日本国内に限ります。

※4 ミュージシャン・タレント・アイドル・俳優・声優・VTuber・インフルエンサー・ダンサー・各

種アスリート、アニメやゲームのキャラクターなど、対象者を幅広く想定しています。

■「Favsquad(TM)」について

「Favsquad(TM)」は、アーティストの『ここだけの一枚』を、ファンが手元でチェキプリント(TM)にしてお楽しみいただける日本国内専用のスマートフォン用アプリです。アーティストがファンに届けたい『ここだけの一枚』の画像を、「アーティスト用アプリ」を通じて配信。ファンは、「ファン用アプリ」を用いて受信した画像を、instax(TM)シリーズのスマホプリンターやハイブリッドイ

ンスタントカメラから直接プリントできます。お気に入りのアーティストの想いが詰まった特別感のあるチェキプリント(TM)を手元でカタチにできます。

「Favsquad(TM)」対応機種(※5)

※5 2026年1月30日発売のinstax mini Evo Cinema(TM)は2026年春に「Favsquad(TM)」でのプリントに

対応予定です。

■「Favsquad(TM)」チェキプリント(TM)自宅配送サービスについて

instax(TM)シリーズのスマホプリンターやハイブリッドインスタントカメラをお持ちでない方でもアーティストの『ここだけの一枚』を楽しめるよう、チェキプリント(TM)の注文サービスを2026年1月7日に開始しました。アプリで配信された画像を注文すると、約1週間で指定の住所にてチェキプリント(TM)を受け取れます。まずは気軽に試したい方でも、チェキプリント(TM)を1枚から購入できます。

「Favsquad(TM)」公式WEBサイト： https://favsquad.instax.jp/

■コラボ企画について

2月6日から開幕する「XG WORLD TOUR: THE CORE」横浜公演を皮切りに、XGがinstax(TM)“チェキ”のスマートフォン用アプリ「Favsquad(TM)」でファンに限定画像を配信。ファンはXGから届く『ここだけの一枚』の画像を、チェキプリント(TM)にして楽しむことができます。「Favsquad(TM)」対応機種を持っていない方でも、アプリ内でチェキプリント(TM)を注文いただくことが可能です。ワールドツアーの熱量やXGの日常を感じられる特別感のある画像をチェキプリント(TM)としてカタチに残せます。

■チェキ(TM)について

日本で“チェキ(TM)”の愛称で親しまれているインスタントフォトシステム instax(TM)は、1998年の発売以降、時代とともにトレンドや進化する技術を取り入れ、アナログインスタントカメラに加えて、デジタル技術を取り入れたハイブリッドインスタントカメラ、スマホプリンター、手のひらサイズカメラとラインアップを拡充。多様な写真の楽しみ方を提供し、ユーザー層を拡大しています。

現在、instax(TM)は世界100か国以上で展開し、累計で1億台以上を販売しています。

* instax、チェキ、チェキプリント、およびFavsquadは、富士フイルム株式会社の登録商標または商

標です。

instax(TM)シリーズの現行ラインアップ

■XGのプロフィール

XG (Xtraordinary Genes) は、JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA、COCONAからなる7人組 アーティストグループ。生まれ持った属性や枠組みに縛られず、自分自身の核（CORE）に宿る力や創造性を解放し、常識にとらわれず新たな文化をつくり続けていくことで、世界中のさまざまな境遇の人たちをエンパワーしていく。

2022年3月に1st Single『Tippy Toes』でデビュー。全米ビルボードチャート“Hot Trending Songs Powered by Twitter”で日本人アーティストとして史上初の1位にランクイン、米Billboard誌で表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げている。昨年、グループとして初となるワールドツアーを世界35都市(18の国と地域)で47公演を開催。11月にリリースした2nd Mini Album「AWE」は、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初めてランクイン。2025年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、本フェスティバル最大規模の屋内ステージ「Sahara」ステージのトリを務めた。2026年1月23日には初となるフルアルバム「THE CORE - 核」をリリース。2026年2月からは2度目のワールドツアーの開催が決定している。

■XG WORLD TOUR: THE CORE

XGにとって2度目のワールドツアーが開催！世界35都市47公演で開催された、XG初のワールドツアー「XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”」終幕から1年経たずの開催となる本ツアー。フルアルバムを発売して迎える初のツアーとして、XGが創り出す新たなジャンル"X-POP"を、唯一無二の世界観と圧倒的なパフォーマンスで証明し、XGの真髄に迫る。2026年2月の日本公演を皮切りに、アジア、北米、UK&ヨーロッパ、オーストラリア、中南米での開催を予定。



