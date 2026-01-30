LiberawareとVFRがドローンの開発・量産体制構築に向けた業務提携に関する覚書を締結

株式会社Liberaware

株式会社Liberaware（本社：千葉県千葉市、代表取締役：閔 弘圭、以下「Liberaware」）は、VFR株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：蓬田 和平、以下「VFR」）と、ドローンの技術開発および量産体制構築に関する業務提携に関する覚書を締結しましたので、お知らせいたします。

■本提携の背景

近年、インフラ点検、防災、建設、製造現場などを中心に、ドローン活用へのニーズは年々高まっています。一方で、実運用を見据えた製品開発や、安定した品質を担保する量産体制の構築は、国内ドローン産業における重要な課題の一つです。

Liberawareは、狭小・暗所空間に特化した産業用ドローンの開発・提供を通じて、現場起点の製品企画力と社会実装の実績を積み重ねてきました。

VFRは、ドローン・ドローンポートおよび付随するソフトウェアの設計・製造の請負や各種技術支援、オペレーション支援を通じて、量産を見据えたものづくり体制の構築に強みを有しています。

本提携は、両社がそれぞれの強みを持ち寄ることで、日本国内を中心とする屋内外におけるドローンの技術開発、量産体制構築およびサービス開発によるドローンの更なる社会実装を実現し、両社の発展に寄与することを目的としています。

■本提携の目的・内容

本業務提携では、両社は以下の役割分担のもと、連携を進めてまいります。

Liberawareの役割

・国内を中心とする点検・インフラ・防衛分野等の現場ニーズおよび市場要件に関する情報収集を行い、製品仕様、機能要件、運用要件等を定義し、製品企画を行う。

・営業体制の構築や価格設定、マーケティング活動等の販売戦略を策定し、エンドユーザーおよび販売先へハードウェアおよびソフトウェア、サービスの提供を行う。

VFRの役割

・Liberawareが求める製品仕様を踏まえ、設計面での支援や量産を見据えた検討を行うとともに、部品の調達、製造、組立および検査工程の構築に協力する。

・製造品質の確保に努め、不具合が発生した場合にはその原因分析や改善対応を行い、修理や部品供給を含むOEMとしての保守体制の整備や、製品を安定的かつ継続的に供給するための体制づくりについて、Liberawareと協議しながら取り組む。

また、両社は国内ドローン産業の基盤強化に資することを目的として、関連する技術動向、市場環境および業界構造に関する情報収集や意見交換を行い、必要に応じて事業の在り方や連携の高度化に向けた検討を行う予定です。

■今後の展望

今後は、本提携に基づき、具体的な共同検討を進めながら、現場ニーズに即したドローンの開発および安定的な量産体制の構築を目指します。

LiberawareとVFRは、国内ドローン産業の発展と社会課題の解決に貢献すべく、実効性のある連携を推進してまいります。

▼VFR株式会社について

2020年3月にパソコン製造・販売のVAIO株式会社の子会社として設立された後、ベンチャーキャピタル・事業会社などの資本参加、経営陣の株式の買取によりVAIO株式会社からカーブアウトした企業です。陸海空の無人機の量産、ドローンポートシステムの開発・製造に強みを有しています。

会社名：VFR株式会社

代表者：蓬田 和平（よもぎた・かずたか）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階

設立：2020年3月12日

事業内容：

陸海空の無人機・ドローンポートおよび付随するソフトウェアの設計・製造の請負や各種技術支援、オペレーション支援

ＵＲＬ：https://vfr.co.jp

▼株式会社Liberawareについて

株式会社Liberawareは、「誰もが安全な社会を作る」をミッションに掲げ、世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っております。弊社は、ビジョンでもある「見えないリスクを可視化する」ことに邁進し続け、人々に安全で平和な社会をお届けします。

会社名：株式会社Liberaware（リベラウェア）

代表者：閔弘圭（ミン・ホンキュ）

所在地：千葉県千葉市中央区中央3-3-1

設立：2016年8月22日

事業内容：

・ドローン事業：ドローン等を用いた調査・点検・測量サービス、自社開発のドローン等の販売・レンタルサービス

・デジタルツイン事業：ドローン等により取得したデータの画像処理、データ解析サービス、及び当社画像処理技術のライセンス提供

・ソリューション開発事業：ハードウェアからソフトウェアまで幅広いソリューションを提供する受託開発事業

ＵＲＬ：https://liberaware.co.jp/

Ｘアカウント：https://x.com/liberaware