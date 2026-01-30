オリオンビールと『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』がコラボレーション！数量限定で「オリオン ザ・ダーク 『龍が如く』デザイン缶」&コラボグッズを発売

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長 CEO 村野 一）は、株式会社セガが展開する人気ゲームシリーズ『龍が如く』において、沖縄を舞台のひとつにした最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』の発売を記念したコラボレーション企画として、「オリオン ザ・ダーク」と『龍が如く』の世界観を融合させたコラボデザイン缶およびコラボグッズを展開いたします。あわせて、対象商品をご購入いただいた方を対象に、「オリオン ザ・ダーク」や同作のPlayStation(R)5 パッケージ版などが当たるキャンペーンを実施いたします。





『龍が如く』は重厚な人間ドラマとリアルな描写で国内外に多くのファンを持つ、株式会社セガの人気ゲームシリーズです。最新作『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』では、沖縄を舞台のひとつとして物語が展開され、ゲーム内で描かれる沖縄の町並みには、オリオンビールのポスターが掲示されているほか、ゲーム内のアイテムとしてもオリオンビール、オリオンTシャツなどが登場しています。


今回は、『龍が如く』ならではの没入感のある世界観と、当社のラインナップのなかでも、大人の余韻や奥行きのある味わいが国内外で好評をいただいている「オリオン ザ・ダーク」がコラボレーションいたしました。ビール以外でも、作品の世界観を反映したコラボグッズとして、ステッカーセット、Tシャツ、アクリルコースター、クッション＋ブランケットなど、日常のさまざまなシーンでお楽しみいただけるラインアップをご用意しています。また、「オリオン ザ・ダーク」缶350mlを対象商品とし、期間中に合計1,000円（税込）以上ご購入いただいた方の中から抽選で、『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』PlayStation(R)5 パッケージ版や、「オリオン ザ・ダーク」が当たるキャンペーンもあわせて実施します。



ぜひこの機会に、『龍が如く』の世界観とともに、「オリオン ザ・ダーク」をお楽しみください。



「オリオン ザ・ダーク × 『龍が如く』 コラボキャンペーン」　グッズ

発売日：2026年2月12日(木)
販売場所：オリオンビール公式通販　https://shop.orionbeer.co.jp/



■コラボステッカ-3種セット 1,100円（税込）




■オリジナルコラボTシャツ 3,520円（税込）
カラー：1種類　
サイズ：4種類（S、M、L、XL）







■コラボアクリルコースター2種セット 2,200円（税込）




■コラボクッションブランケット 5,500円（税込）







※オリオン ザ・ダーク 『龍が如く』デザイン缶キャンペーンパック缶についても、公式サイトでご購入いただけます。



「オリオン ザ・ダーク × 『龍が如く』 コラボキャンペーン」　概要



【キャンペーン名称】　オリオン ザ・ダーク × 『龍が如く』 コラボキャンペーン


【対象商品】オリオン ザ・ダーク　缶350ml


【応募方法】


キャンペーン対象商品を既定の金額（1,000円（税込）以上）購入したレシートで、
キャンペーン告知パック中面の応募ハガキ、または専用WEBサイトよりご応募いただけます。
応募者の中から抽選で賞品を進呈いたします。


※レシート合算可／重複当選はございません。




【応募期限】　2026年4月30日（木）※当日消印有効




【レシート有効期間】　2026年1月1日（木）～2026年4月30日（木）




【景品・当選人数】


●Aコース：20名様　　


景品：『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 　PlayStation(R)5 パッケージ版




●Bコース：59名様　


景品：ザ・ダーク缶350ml 6缶パック




【応募資格】　日本国内在住の満20歳以上の方


※賞品のお届け先は、日本国内に限らせていただきます。



オリオン ザ・ダーク 『龍が如く』デザイン缶キャンペーンパック　商品概要



【商品名】　オリオン ザ・ダーク 『龍が如く』デザイン缶キャンペーンパック缶３５０ｍｌ ６缶パック×４入


【商品特長】　中味は通常のザ・ダークから変更ございません。


【酒類品目】　ビール


【アルコール度数】　5％


【原材料】　麦芽（外国製造、国内製造）、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ


【発売日】　2025年12月製造分より順次切替　


　※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。


【発売地域】　沖縄県・奄美群島地区・当社公式通販サイト　　


※缶、６缶パック、ケースにてキャンペーンオリジナルデザインを展開となります。


※数量限定となります。なくなり次第終了とさせていただきます。




■ゲーム内に登場する弊社アイテムについて



＜オリオンビールの看板＞




＜オリオンTシャツ＞




＜回復アイテム＞





■オリオン ザ・ダークについて
「オリオン ザ・ダーク」は、「オリオン ザ・ドラフト」のようなスッキリ飲みやすい味わいをベースに、濃色麦芽を一部使用することで、焙煎したような豊かな香りとコクを感じられる味わいに仕上げた、新感覚のスタンダードビールです。2022年11月より海外および当社公式通販限定で販売し、爽快で飲みやすい味わいが支持され、特に温暖な気候のアジア・オセアニア圏を中心に高い人気を集めています。こうした海外での評価を受け、2025年4月からは日本国内において沖縄限定で発売し、国内でも好評をいただいています。




■『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』


『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』は「変わる伝説、新たな歴史」というコンセプトのもと、2009年にリリースされた『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、完全オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』の2作品を1本に収録したタイトルです。




『龍が如く 極３』では、数多の絆を背負い、守るために戦い続ける主人公・桐生一馬の物語、『龍が如く３外伝 Dark Ties』では、桐生の前に立ちふさがる強敵・峯義孝を主人公とした物語が描かれます。




公式サイト：https://ryu-ga-gotoku.com/kiwami3/