アーティストの作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』最新作「WEEZER」が本日より全国のガチャガチャの森限定で順次発売開始

株式会社ローソンエンタテインメント

海外アーティストを中心に作品アートワークやロゴをデザインしたカプセルトイシリーズ『THE ARTIST COLLECTION』。

このたび、『THE ARTIST COLLECTION』シリーズから"メタルチャームコレクション"の最新作として、90年代ロックとして初となる「WEEZER」のカプセルトイ発売が決定しました！本日より全国のガチャガチャの森のカプセルトイコーナーにて順次販売を開始いたします。

今回発売するカプセルトイは、厳選した「WEEZER」のCDのジャケットアートワークを基にデザインしたメタルチャームがキーホルダーと共にカプセル内に収納されており、コレクションにも最適です。

『THE ARTIST COLLECTION』WEEZER 概要

■商品：メタルチャーム 全10種

■サイズ：約40×45mm

■材質：エポキシ樹脂・白鉄・鉄

■価格：1回 500円（税込）

■企画／制作：株式会社ローソンエンタテインメント

■WEEZER／全10種

・Weezer（Blue Album）

・Pinkerton

・Weezer（Green Album）

・Weezer（Red Album）

・Weezer（White Album）

・Pacific Daydream

・Weezer［Teal Album］

・Weezer［Black Album］

・OK Human

・Van Weezer

【取り扱い店舗】

・ガチャガチャの森

※取り扱い店舗の詳細は以下よりご確認ください。[2026年1月30日現在の情報]

ガチャガチャの森

カプセルトイ専門店として全国に展開するブランドで、2018年頃からショッピングモールを中心に急速に店舗数を拡大しました。店舗の歴史は、従来の小規模なガチャコーナーを進化させ、数百台規模のマシンを並べる大型専門店という新しいスタイルを確立したことにあります。これにより、子どもだけでなく大人も楽しめる“ガチャのテーマパーク”として人気を獲得しました。

魅力は、圧倒的なラインナップと空間演出です。最新のキャラクターグッズやトレンド商品、限定アイテムを豊富に取り揃え、訪れるたびに新しい発見があります。さらに、SNS映えするカラフルなディスプレイや、季節ごとのイベント企画も特徴で、単なる物販ではなく「体験型エンタメ」として進化。ガチャ文化を大人も楽しめる娯楽に押し上げた点が最大の魅力です。

▶店舗情報はこちら：https://www.gachagachanomori.com/

プロフィール／WEEZER

ウィーザーは1992年にカリフォルニア州ロサンゼルスで結成されたアメリカのロックバンドで、現在のメンバーはリヴァース・クオモ（リードボーカル、リードギター）、パトリック・ウィルソン（ドラムス）、ブライアン・ベル（リズムギター、バックボーカル、キーボード）、スコット・シュライナー（ベース、バックボーカル）で構成されている。これまでにアメリカ国内で1,000万枚、全世界で3,500万枚以上のアルバムを売り上げており、「Buddy Holly」「Undone（The Sweater Song）」「Say It Ain’t So」「El Scorcho」「Hash Pipe」「Island In The Sun」「Beverly Hills」「Pork and Beans」など数多くの大ヒット曲を世に送り出してきた。キャリアを通じてグラミー賞やMTVビデオ・ミュージック・アワードなど、数々の音楽賞も受賞している。2016年と2017年には高い評価を受けたアルバム『Weezer（ホワイト・アルバム）』と『Pacific Daydream』を発表し、さらに2016年にはPanic! At The Disco、2018年にはPixiesとともに全公演ソールドアウトの野外円形劇場ツアーを行った。その後、ファンの要望に応えてTotoの名曲「Africa」のカバーをリリース。この楽曲は再びバンドを各種チャートの上位へ押し上げ、プラチナ認定も獲得した。2021年には、オーケストラを取り入れたポップアルバム『OK Human』と、バンドが若い頃に影響を受けたメタルルーツへのオマージュ作品『Van Weezer』という、作風の異なる2作を同時に発表した。『OK Human』からのファーストシングル「All My Favorite Songs」は同年最大級のロックヒットの一つとなり、「最優秀ロックソング部門」でグラミー賞にもノミネートされた。2022年には、ヴィヴァルディの「四季」に着想を得た4作のEPプロジェクト『SZNZ』をリリースし、その前年にアメリカでスタジアムを次々と満員にした「Hella Mega Tour」のヨーロッパ公演も完遂した。2023年には「Indie Rock Road Trip」と題した北米ツアーを敢行し、全公演ソールドアウトとなり、その年の夏を代表する最高のツアーの一つと称賛された。そして2024年5月10日、批評家から高く評価され“ブルー・アルバム”の名で知られるセルフタイトルのデビュー作が発売30周年を迎えた。これを記念し、The Flaming LipsとDinosaur Jr.をサポートアクトに迎えた北米アリーナツアー「Voyage To The Blue Planet」を開催し、こちらも全公演ソールドアウトとなった。