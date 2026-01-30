ベイシアが展開するオンラインショップ「ベイシア楽天市場店」が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」において「百貨店・総合通販ジャンル」のジャンル大賞を2年連続受賞

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、「楽天市場」内に出店するオンラインショップ「ベイシア楽天市場店」が「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」の「百貨店・総合通販ジャンル」のジャンル大賞を2年連続受賞したことをお知らせいたします。

授賞式の様子

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」は、楽天市場に出店する5万以上のショップの中から、その年の売上や顧客満足度、さらにはユーザーの投票をもとにわずか0.2%のみが選出される、非常に権威のある賞です。年間を通じた売上や顧客満足度、レビュー評価など、複数の厳格な基準に基づいて、多くのユーザーに支持された証となります。今回、ベイシア楽天市場店は「百貨店・総合通販ジャンル」のベストショップの一つとしてジャンル大賞を2年連続受賞いたしました。ジャンル大賞の受賞は楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーの受賞ショップの中でも0.08％のショップしか受賞できない、さらに希少性の高い賞です。j

◆オンラインショップ「ベイシア楽天市場店」について

2025年はお取引先様とのタイアップ施策を本格化させ、企画設計から露出最適化、販促導線まで一体で構築することで双方ともに継続的な売上成長を創出しました。医薬品分野では安心して購入できる環境整備と合わせ買い導線の育成により、専門性が求められる領域においてもECの価値を拡張。さらに、地域性のあるグルメ商材やアイス市場においては、お取引先様の魅力を最大化させるため、売れる企画づくりと通年で伸びる販売モデルをパートナー企業とともに構築しています。加えて、ふるさと納税事業にも参画し、有名店・産地の魅力を全国へ届ける新たな流通チャネルとして存在感を高めています。

ベイシア楽天市場店 ショップページ :https://www.rakuten.ne.jp/gold/beisia/

◆『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 受賞記念SALE』を開催

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」の受賞を記念し、日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、ベイシア楽天市場店で『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 受賞記念SALE』を2026年2月1日(日)10時より開催いたします。人気商品の特価セールや、ベイシア楽天市場店で取り扱う全商品に使用できる最大700円引きのクーポンを配布するセールとなります。

＜キャンペーン概要＞

・名称：楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025 受賞記念SALE

・サイト：ベイシア楽天市場店のみ

・期間：第一弾：2月1日(日) 10:00 ～ 2月11日(水) 23:59

第二弾：2月19日(木) 10:00 ～ 3月11日(水) 1:59

・内容：最大700円引きとなるクーポンの配布、人気商品の特価SALE (対象商品限定)

・対象：全商品 ※10,000円（税込）以上のご注文から利用可能

SALEサイトはこちら :https://www.rakuten.ne.jp/gold/beisia/event/soy/

◆今後のオンラインビジネスの展開について

ベイシアは長年にわたり実店舗で培ってきたステークホルダーとの強固な関係を活かし、オンラインビジネスをさらに強化しています。今後も様々なお取引先様と協業を図り、さらなる市場拡大をもってより多くのお客様に便利でお得なショッピング体験を提供してまいります。