¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¢²·Çä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ögoooods¡Ê¥°¥Ã¥º¡Ë¡×¤È¶¦Æ±¤ÇÆÃÊÌ²·²Á³Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´äºê ¿¿¹¨¡Ë¤Ï¡¢ ²·Çä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëgoooods³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ûÌî ·½²ð¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¹ñ»ºÌîºÚ¥Ñ¥¦¥Àー¾¦ÉÊ¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ²·²Á³Ê³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²Á³Ê»Üºö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÌîºÚ¤¬¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÌîºÚÇä¤ê¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÁ°Äó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ÌîºÚÎ®ÄÌ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢¤è¤êÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶¦Æ±´ë²è¤Ç¤¹¡£
Î®ÄÌ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
― ÌîºÚ¤Î¡Ö¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ë¤¯¤µ¡×¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤¹ ―
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÌîºÚ¤òÆü¾ïÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë»¤·¤¤À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌîºÚÇä¤ê¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢½Ü¤äÉÊ¼Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÁª¤Ó¡¢½Å¤¿¤¤ÌîºÚ¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢Ä´Íý¤·¡¢¿©¤Ù¤¤ë¡£¤½¤Î²áÄø¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´ÖÅª¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¤Ï¡¢·ò¹¯¤Î´ðÈ×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¡¢¿©ÎÁ¼«µë¡¢¿©ÎÁ¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ ÌîºÚ¤ò¡ÈÇä¤ê¾ì¤ÇÇã¤¦¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦½¾Íè¤ÎÁ°Äó¤«¤é²òÊü¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤·Á¤ÇÆÏ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢²·Çä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëgoooods¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤¬¡¢ÎÉ¤¤·Á¤Ç¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤ËÆÏ¤¯Î®ÄÌ¡×¤ò¡¢goooods¡¦¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¡¦ÈÎÇä¤òÃ´¤¦»ö¶È¼Ô¤È¤È¤â¤ËÀß·×¤¹¤ë¿·¤·¤¤ÌîºÚÎ®ÄÌ¤Î·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤Ê¤Î¤«
― ·ò¹¯¡¦¼Ò²ñ¡¦ÇÀ¶È¤Î²ÝÂê¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¾¦ÉÊ ―
¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤Ï¡¢¹ñ»ºÌîºÚ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥¦¥Àー²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
Ìô¤ä¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¿©¡×¤È¤·¤ÆËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¹ñ»ºÌîºÚ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°Â¿´´¶
- Ê£¿ô¤ÎÌîºÚ¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ
- »Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë°ÂÁ´À
- ËèÆü¤Î½¬´·¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ä¤¹¤¤·Á¾õ
¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²Á´ÂÎ¤Î·ò¹¯½¬´·¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ»ºÌîºÚ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò»Ù¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÅÆþ¤ì¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤Î²ÁÃÍ
»ÅÆþ¤ì¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤È¡Ö¿©½¬´·¡×¤òÆ±»þ¤ËÄó°Æ¤Ç¤¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖÌîºÚ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²ÁÃÍÄó°Æ
- ¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡È¿©½¬´·¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÈÎÇä¤Ç¤¤ëÈÆÍÑÀ
- ·ò¹¯¡¦ÇÀ¶È¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÊª¸ì
¡Ö°Â¿´¤·¤ÆËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë·ò¹¯½¬´·¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
- ÆâÍÆ¡§¹ñ»ºÌîºÚ¥Ñ¥¦¥Àー¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×²·²Á³Ê³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¡¡¡¡¡ÄÌ¾ï²·²Á³Ê¡Ö60¡ó¡×¤Î¾¦ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö55¡ó¡×¡Ê5¡ó¥ª¥Õ¡Ë¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ÂÐ¾Ý¡§goooods¾å¤Ç»ÅÆþ¤ì¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼ÔÍÍ
- ÌÜÅª¡§ÈÎÇä¼ÔÍÍ¤Î»ÅÆþ¤ì¡¦ÈÎÇä¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë
- ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î1Æü(Æü)～2026Ç¯12·î31Æü(ÌÚ)
¡¡
¡Úgoooods¸ÂÄê¡Û°û¤àÊ´ÌîºÚ< 6¤Ä¤ÎÌîºÚ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó>
¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡Ò6¤Ä¤ÎÌîºÚ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ó(https://goooods.com/products/faf648d1-5ddc-421c-8e11-a3d2b5204ad0/086f15fb-89e4-45a9-bf97-d4da36608f47)¡×¤Ï¡¢6¼ïÎà¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢µ¨Àá¤ä¼ý³ÏÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ëÌîºÚ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÌîºÚ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÏÃÂê¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¡Ö¥â¥ê¥ó¥¬¡×¤âÇÛ¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢goooods¸ÂÄê¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¸·Áª¤·¤¿ 6¼ïÎà¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ
- 100%¹ñ»ºÌîºÚ¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ
- ´ûÂ¸¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹âÉÊ¼Á
- ¾ï¤Ë6¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀß·×
£²¡¥ÌîºÚ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡Ö½Û´Ä·¿¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
- ÌîºÚ¤Ï¼«Á³¾ò·ï¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹
- ºÏÇÝ¡¦¼ý³Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÌîºÚ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¶¡µë¤ò¼Â¸½
- °ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÌîºÚ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
£³¡¥¡Ö·ÑÂ³Åª¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÌîºÚ¤òÀÝ¤ì¤ë¡×·ò¹¯¥á¥ê¥Ã¥È
- Â¿ÍÍ¤ÊÌîºÚÀÝ¼è¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ë
- ÊÐ¤ê¤¬¤Á¤Ê¿©À¸³è¤Ç¤â¡¢¼ê·Ú¤Ë±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È
- Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê·ò¹¯½¬´·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹
goooods¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ø
ÊÀ¼Ò¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç²·Çä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ögoooods¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
▶¾Ò²ðURL¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://goooods.com/@vegetabletech(https://goooods.com/@vegetabletech)
¡¦ÆÃÅµ£±¡§ÅÐÏ¿¸å¤¹¤°»È¤¨¤ë¡Ö£±Ëü±ß¥¯ー¥Ý¥ó¡×
½é²ó¤Î»ÅÆþ¤ì¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢1Ëü±ßÊ¬¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨1Ëü±ß°Ê¾å¤Î¤´È¯Ãí¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÅµ£²¡§Á÷ÎÁ¤¬1Ç¯´ÖÌµÎÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
·î³Û1Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¢¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤ò»ÅÆþ¤ì¤ëºÝ¤ÎÁ÷ÎÁ¤¬1Ç¯´ÖÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ð¥¤¥äー¿³ººÄÌ²á¸å¤ÎÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆÃÅµ¤ÏÊÀ¼Ò¤È¤Î¤ª¼è°ú¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡Ê´û¤Ëgoooods¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯ÂåÉ½ ´äºê¿¿¹¨¥á¥Ã¥»ー¥¸
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²·²Á³Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌîºÚ¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¿©»ñ¸»¤ò¡¢¤è¤êÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎ®ÄÌÀß·×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶¦Æ±´ë²è¤Ç¤¹¡£
goooods¤Î»ý¤Ä²·Çä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÎ®ÄÌ´ðÈ×¤È¡¢¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¹ñ»ºÌîºÚ¥Ñ¥¦¥Àー¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊÀß·×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÅÆþ¤ì¡¦ÈÎÇä¤òÃ´¤¦»ö¶È¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤·¤¤ÌîºÚÎ®ÄÌ¤Î·Á¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢ÇÀ²È¡¢Î®ÄÌ¥Ñー¥È¥Êー¤ä»ö¶È¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¡Ö¿©¡×¡ÖÇÀ¶È¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡´äºê ¿¿¹¨¡Ê°å³ØÇî»Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
goooods¡Ê¥°¥Ã¥º¡ËÂåÉ½ ¿ûÌî·½²ð¥á¥Ã¥»ー¥¸
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯¼Ò¤Î¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â¹ñ»ºÌîºÚ¤òÀÝ¼è¤·¤Æ·ò¹¯½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²è´üÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¤ò´Ý¤´¤ÈÀÝ¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¥Ïー¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¼ûÍ×¤¬ÇúÈ¯¤·ÉÊÇö¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤¬ÇÀ²È¤Î³§ÍÍ¤È°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸»ºÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¤¤Þ¡¢¾®Çä¡¦»ÅÆþ¤ì»ö¶È¼Ô¤ÎÊý¤Ø¼è¤ê°·¤¤µ¡²ñ¤ò¤´Äó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀµ³Î¤ÊÃÎ¼±¤È¤È¤â¤ËÌîºÚ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»Ù±ç¤òÁ´ÎÏ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
goooods³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡¿ûÌî ·½²ð
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ù¥¸¥¿¥Ö¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢±ÉÍÜ³Ø¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¼´¤Ë¡Ö·ò¹¯¤ÈÇÀ¶È¤Î½Û´Ä»ö¶È¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î±ÉÍÜ³Ø¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢ÇÀÌôÉÔ»ÈÍÑ¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚ¤ò¡¢±ÉÍÜÁÇ¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤ÞÊ´Ëö²½¤·¤¿¡ÖÊ´ÌîºÚ¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤È¤·¤ÆD2C¤ª¤è¤Ó²·¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°û¤àÊ´ÌîºÚ¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢²·¡¦¾®Çä»ö¶È¼ÔÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¿©À¸³è¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§¢©541-0059 Âçºå»ÔÃæ±û¶èÇîÏ«Ä®2ÃúÌÜ2ÈÖ13¹æ Âçºåºæ¶Ú¥Ó¥ë3³¬
- ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§´äºê ¿¿¹¨¡Ê°å³ØÇî»Î¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¢Î×¾²¸¡ººµ»»Õ¡Ë
- ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§2015Ç¯7·î7Æü
- URL¡¡¡¡¡§https://vegetabletech.co.jp/