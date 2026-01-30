shop in×スパ ラクーア 初のコラボイベント 厳選29ブランドのコスメが勢ぞろい『FanFunCosme！2026 in Spa LaQua ～知って試してショップインの春コスメ～』

株式会社東京ドーム

株式会社東京ドーム（本社：東京都文京区、代表取締役社長 ＣＯＯ：長岡 勤）は、関東・関西を中心に展開するセレクトコスメショップ「shop in（ショップイン）」と、国内最大級の温浴施設「東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）」による、美容と癒やしを融合させた初のコラボレーション企画として、2026年2月20日（金）～3月31日（火）の期間、コスメフェスティバル『FanFunCosme！2026 in Spa LaQua ～知って試してショップインの春コスメ～』をスパ ラクーアにて開催します。

「FanFunCosme！」は、shop inが“ファン（Fan）の皆様にコスメを楽しんで（Fun）いただく”ことをコンセプトに開催しているコスメイベントで、今回で6回目を迎えます。今回は開催場所をshop in店舗からスパ ラクーアへと広げ、厳選された29のコスメブランドが一堂に集結します。スパのリラックスした空間で、最新の美容アイテムを直接体験できる、東京ドームグループ内連携ならではの体験型イベントとなります。

館内では、湯上がりの肌診断に基づき、最適なアイテムを提案するほか、LINE公式アカウントの友だち追加で、オリジナルクリアファイルや肌タイプ別のサンプルをプレゼントします。また、女性パウダーコーナーには、全29ブランドから本イベントのためにラインナップされた33アイテムをはじめ、多彩な商品が揃う専用テスターエリアが登場。shop in店舗発売前の先行アイテムや春の新作コスメ、スキンケア商品を自由にお試しいただけます。そのほか、ブランドの世界観を楽しめるコーナーの設置や、入館割引などコラボキャンペーンも展開します。

なお、スパ ラクーアでお試しいただいた29ブランド33アイテムの商品は、3月1日（日）からshop in店舗にて購入いただけます。店舗内では他にも、shop in限定アイテムや、注目の新商品の先行販売を実施します。スパ ラクーアでのイベントと併せて、ぜひお楽しみください。

【『FanFunCosme！2026 in Spa LaQua～知って試してショップインの春コスメ～』 開催概要】

◎期間：2026年2月20日（金）～3月31日（火）

※イベント内容により期間が異なる。

◎場所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア

◎主な参加ブランド：

CANMAKE、Anua、Torriden、ラロッシュポゼ、ティルティル、Yunth、アニュミー、hince、オルビス、ミルクタッチ ほか

◎URL：

スパ ラクーア https://www.laqua.jp/topics/list/fanfun_spa/

shop in https://www.shop-in.jp/fanfuncosme2026/

◎お客様からのお問い合わせ先：

スパ ラクーア フロント（ラクーアビル6F） TEL.03-3817-4173

＜主な内容＞

１.FanFunCosme！体験エリア（5F ラクーアリビング ※11:00～20:00にて体験可能）

素肌の状態で肌診断を行い、その結果に基づいて一人ひとりに最適なアイテムを提案します。さらに、shop in LINE公式アカウントの友だち追加をしていただいた方には、オリジナルクリアファイルや、肌タイプ別に用意されたカプセルベンダーにて、商品サンプルをプレゼントします。

肌診断結果（イメージ）

プレゼント用サンプル商品例（イメージ）

２.FanFunCosme！メイク&スキンケア テスターエリア（6F 女性パウダーコーナー）

女性パウダーコーナー内の鏡面スペースを、全29ブランドから本イベントのために特別にラインナップされた33アイテムをはじめ、多彩な商品が集結するテスターエリアとして展開します。各ドレッサーには1ブランドずつメイクやスキンケア商品を設置。気になるアイテムを直接手に取って、自由にお試しいただけます。さらに、様々なメイク系アイテムを取り揃えたエリアでは、フルメイクもお楽しみいただけます。

＜女性パウダーコーナー設置商品例＞

「d`Alba」／リフレッシュアクアスプレーセラム、「hince」／ニュー・ブラーティント※shop in先行、「ETVOS」／ミネラルUVパウダーAZ(スノーホワイト)※shop in限定、「CANMAKE」／ラメマニア、「Laka」／マキシグレイヤーティント＃623フロム・マキシグレイヤーティント＃624ゴーイング、「Love Liner」／ポンポンカールマスカラ シアーアッシュ・ポンポンカールマスカラ シアーブラック、「Torriden」／セルメイジングビタC＆コラーゲンマスク 3+1 パッケージ ※画像左から（イメージ）

３.ブランドアイテムとのコラボレーションを展開

女性浴室に特別な装飾を施し、3月2日（月）に新デビューする、伸ばすを楽しむダメージヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」をはじめ、人気ブランドのシャンプーやトリートメントがお試しいただけるコーナーを設置します。さらに、館内各所で注目のブランドやアイテムとコラボレーションを展開。その世界観を存分にお楽しみいただけます。

・主なブランドコラボ：

「アニュミー」「アノブ」（女性浴室 6F）、「Laka」（7F）、「hince」（8F）、「d‵Alba」（9F）

「d`Alba」装飾（イメージ）

４.館内装飾

館内エントランスなど「FanFunCosme！」をイメージした装飾で彩ります。

５.各種キャンペーン

「Dayoffcafe」（9F）で、「d‵Alba」のシートマスクがセットになった限定ドリンクメニューを販売します。また、エステ&リラクゼーションサロンにて1万円（税込）以上のメニューをご利用いただいた方にも、人気ブランドのサンプル商品をノベルティとして差し上げます。さらに、入館時にスパ ラクーアのフロントにて、shop in LINE公式アカウントの友だち画面を提示すると、入館料が600円引きになります。

※ノベルティは無くなり次第終了します。

【shop in店舗でも『FanFunCosme！2026』開催】

shop in店舗では、3月1日（日）～3月31日（火）の期間、『FanFunCosme！2026』と題し、春を彩るトレンドコスメアイテムから、ショップインでしか手に入らない先行・限定アイテムや、人気ブランドのお得な限定セットを販売します。スパ ラクーアでのイベントと併せて、ぜひお買い物をお楽しみください。

※画像はイメージ。

※記載の価格は全て税込み。

※会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください。

【ｓｈｏｐ ｉｎ （ショップイン）概要】

shop inは、「Your Beauty Concierge ～いつもあなたのキレイのために～」をブランドコンセプトに、明日のキレイを描き続ける共感型セレクトコスメショップとして、全国に48店舗を展開しています。美への好奇心を持ち続けるチャレンジ精神旺盛な女性に向けて、最新・流行のコスメやビューティ雑貨の中からスタッフ自らが選び抜いた価値あるアイテムを、気軽に探せる・試せる・聞ける心地良い空間でご提案しています。

＜店舗一覧＞ 全48店舗（2026年1月30日時点）

■関東エリア

アトレ恵比寿店、お茶の水サンクレール店、グランデュオ蒲田店、錦糸町テルミナ2店、ミーツ国分寺店、東京ドームシティラクーア店、ビーンズ阿佐ヶ谷店、町田モディ店、ルミネ北千住店、ルミネ新宿店、赤羽アピレ店、新百合丘オーパ店、港南台バーズ店、横須賀モアーズシティ店、横浜ビブレ店、ルミネ藤沢店、東急百貨店たまプラーザ店、ルミネ立川店、シャポー船橋店、アトレ松戸店、大船ルミネウィング店、ららぽーと新三郷店、浦和パルコ店、ルミネ大宮店、エミテラス所沢店、ららテラス川口店、大井町トラックス店（2026年3月28日オープン）

■関西エリア

河原町オーパ店、京都ポルタ店、ららぽーと堺店、あべのキューズモール店、泉北パンジョ店、梅田エスト店、京橋京阪モール店、くずはモール店、心斎橋オーパ店、ディアモール大阪店（2026年3月1日リニューアルオープン）、天満橋京阪シティモール店、天王寺ミオ店、なんばマルイ店、ルクアイーレ店、みのおキューズモール店、プリコ神戸店、あまがさきキューズモール店、ラソラ川西店、神戸三宮さんちか店、ららぽーと甲子園店、クレームエルージュ阪急三番街店

■中国エリア

岡山一番街店

＜ホームページ＞https://www.shop-in.jp/

【東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）概要】

東京の真ん中で気軽にリフレッシュできる、国内最大級の温浴施設。豊かな天然温泉とサウナ、各種エステサロン、ヘルシーなレストラン&カフェに広いリラクゼーションスペースを備えた、「トータルでキレイがかなう」施設です。

■営業時間：11:00～翌9:00

■入館料：18歳以上 3,500円～／6～17歳 3,200円～

※入館料は来館日により異なります。

※深夜割増料（深夜1時～6時在館） 2,500円

※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円

※入館規約をご確認の上、ご来館ください。

■休館日：5月11日（月）・12日（火）、10月5日（月）～9日（金）

■URL：https://www.laqua.jp/spa/