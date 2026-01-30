【OWNDAYS｜オンデーズ】大人気YouTuber「むくえなちっく。」と初のコラボレーション！すっぴんでも可愛く盛れる、こだわり満載の“盛れフレーム”コレクションを限定店舗・オンラインストアで発売！

OWNDAYS株式会社

メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：海山丈司）は、YouTubeチャンネル登録者数130万人を誇る、幼馴染の2人組YouTuberユニット「むくえなちっく。」との初コラボレーションとなるアイウェアコレクション「OWNDAYS × むくえなちっく。」を、2月5日（木）10:00よりOWNDAYS限定店舗およびオンラインストアにて発売します。

本コレクションは、むくとえなぴがプロデュースしたアイウェアフレーム全4型・各3色で展開。おしゃれを楽しみたい日も、ナチュラルでいたい日も、顔立ちを可愛く引き立ててくれる“盛れフレーム”に仕上がりました。さらに、むくえなの世界観を詰め込んだオリジナルデザインのメガネケース＆クロスがセットで付属します。

OWNDAYS × むくえなちっく。特設ページ：

https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena(https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena)

※取り扱い店舗の詳細は、ウェブサイトをご確認ください。

むくえなが徹底プロデュース！すっぴんも可愛く見せる「盛れフレーム」

OWNDAYS × むくえなちっく。着用商品 えなぴ（左）：ME2002X-5A C1ネイビー むく（右）：ME1001G-5A C2 マットピンクゴールド

YouTubeチャンネル登録者数130万人超えの大人気YouTuber「むくえなちっく。」とOWNDAYSのコラボレーションが実現しました。普段からアイウェアを愛用するむくとえなぴが、「おしゃれを楽しみたい日はもちろん、すっぴんでナチュラルに過ごしたい日でも可愛くいたい！」という想いを形にするべく、デザインやディテールまで徹底的にこだわりプロデュース。むくモデルは甘めでキュートな旬顔に、えなぴモデルは甘辛でちょっぴりクールなテイストでデザインされ、二人の個性をさりげなく表現する隠れたモチーフがフレーム全体に散りばめられています。どのモデルも、日常に馴染むシンプルなデザインの中に、“盛れる”要素と“可愛さ”を詰め込んだ、ファン必見のアイテムです。

むくえなちっく。チャンネルで先行公開！「盛れフレーム」の全貌をチェック

（左）：ME2002X-5A C1ネイビー （右）：ME1001G-5A C2 マットピンクゴールド

発売に先立ち、コラボフレームの全貌を、むくえなちっく。のYouTubeチャンネルにて1月29日（木）に公開しました！

2人が実際にフレームを着用しながら、デザインのインスピレーションや、フレームに隠された可愛い仕掛け、そして「すっぴんでも盛れる」ためのこだわりポイントを、ファンに向けて熱く語っています。

発売前に各モデルの魅力を深く知りたい方は、ぜひチェックしてください！

YouTube（コラボ紹介 9:15から）：

https://www.youtube.com/watch?v=rEZ80c1BRdQ

商品詳細

むくの甘め旬顔モデルME1001G-5A C1 ライトブラウンME1001G-5A C2 マットピンクゴールドME1001G-5A C3 シルバー

隠れたうさぎにきゅんとする、むくの"好き"を詰め込んだ大人可愛いリムレス。

きらめくハートとうさぎのモチーフをサイドにさりげなくあしらい、テンプルの先まで「かわいい」を詰め込んだこだわりの一本です。※C3のみオンラインストア限定

品番：ME1001G-5A

フレームカラー：C1 ライトブラウン、C2 マットピンクゴールド、C3 シルバー

金額： \14,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena#muku-sweet

むくの毎日定番モデルME2001G-5A C1 ブラウンデミME2001G-5A C2 ライトブラウンME2001G-5A C3 ワイン

むく流"究極のシンプル"を、こだわりの質感で楽しむボストン型。

肌なじみのよいセミマットのメタルテンプルが、スタイルにほんのり大人ムードをプラス。テンプルエンドのハートがさりげなく可愛らしさを添え、かけるだけで旬のスタイルが完成する一本です。※C3のみオンラインストア限定

品番：ME2001G-5A

フレームカラー：C1 ブラウンデミ、C2 ライトブラウン、C3 ワイン

金額： \12,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena#muku-basic

えなぴの強めロックシックモデルME1002X-5A C1 マットブラックME1002X-5A C2 シルバーME1002X-5A C3 マットカーキ

"媚びない私"を引き立てる、えなぴが提案するクールなポリゴン型。

直線的なフォルムとサイドのロックテイストのモチーフが、“甘すぎない可愛さ”を引き立て、こなれた横顔を演出。シャープさの中にも個性が光る、凛とした印象をまとえる一本です。※C3のみオンラインストア限定

品番：ME1002X-5A

フレームカラー：C1 マットブラック、C2 シルバー、C3 マットカーキ

金額： \12,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena#enapi-edge

えなぴの甘辛MIXモデルME2002X-5A C1 ネイビーME2002X-5A C2 ブラウンME2002X-5A C3 クリア

見る角度で表情が変わる、えなぴ流"甘辛MIX"なウェリントン型。

アシンメトリーのフロントパーツに、テンプルへと流れるようなリボンモチーフをあしらい、ソフトな甘さをプラス。絶妙なバランスで、ほんのりメロい表情を作り出す一本です。※C3のみオンラインストア限定

品番：ME2002X-5A

フレームカラー：C1 ネイビー、C2 ブラウン、C3 クリア

金額： \12,000（税込）

商品URL：https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena#enapi-mix

「OWNDAYS × むくえなちっく。」限定のアイウェアケースとクロスアイウェアケースとクロス

「OWNDAYS×むくえなちっく。」コラボフレームをご購入いただいた方には、本コレクション限定のオリジナルメガネケースとクロスがセットで付属します。

スタンドとしても使えるメガネケースは、内側にきらめく星空のデザインをあしらい、開けるたびにときめきを感じられる仕様に。クロスには、むくの「おうし座」とえなぴの「さそり座」を描き、ふたりの個性がさりげなく光る特別なセットです。

商品概要

商品名：OWNDAYS×むくえなちっく。

発売日：2026年2月5日（木）10:00

展開型数：全4型 12SKU（一部オンラインストア限定カラー）

特設ページ：https://www.owndays.com/jp/ja/news/mukuena

販売店舗：OWNDAYS国内限定店舗、オンラインストア

※取り扱い店舗の詳細は、ウェブサイトをご確認ください。

むくえなちっく。について

トウシンダイ幼馴染ツインズ。女子なら思わずわかる！と共感してしまう身近な話題で盛り上がる女子トークが大人気。むくえなのグッズブランド「chik」では自身でデザインを手がけている。2022年4月には自らの体験談を交えて作詞に挑戦し、むくえな初となる音楽「友達にはきっと、もどらない。」をリリース。YouTubeをはじめ、むくえなの生み出したアイテムや音楽でファンのみんなの日常に彩りを与えられるよう、日々活動している。

https://mukuenachik.jp/pages/about-us?srsltid=AfmBOorwFwTyIySr35Cu5GDWYuQFy_psD0-Fi7CsWNlRA3dR04-eQhlC

OWNDAYS（オンデーズ）について

OWN‘your’DAYS

OWNDAYSは、日本、シンガポール、台湾など全世界 13 カ国・地域で約600店舗を展開しているアイウェアブランド。ただ見えるだけではなくその先のお客様の生活に寄り添い、それぞれの日々を豊かにするメガネをお届けするという志を持ち、日本から世界へ新しい需要の開拓とより良いサービスの提供を続けてまいります。

https://www.owndays.com/jp/ja

商品に関するお問い合わせ

OWNDAYSお客様窓口：

TEL 0120-900-298

OWNDAYS メガネ

https://www.owndays.com/jp/ja/eyeglasses

OWNDAYS サングラス

https://www.owndays.com/jp/ja/sunglasses

OWNDAYSコンタクト

https://www.owndays.com/jp/ja/contact-lenses