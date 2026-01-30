CDP2025「気候変動」分野において初のリーダーシップレベル「A-」スコアを獲得

東京センチュリー株式会社

東京センチュリー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 弘治、以下「当社」）は、環境情報開示の国際的な非営利団体であるCDP（※）が実施する2025年度調査の「気候変動」分野において、リーダーシップレベルの「A-（Aマイナス）」スコアを獲得いたしました。今回の選定は、当社が継続してきた気候変動への取り組みと、透明性の高い情報開示が評価されたものです 。前回調査の「B（マネジメントレベル）」からランクアップし、今回初めて「リーダーシップレベル」として認定されました 。

評価の背景と主な取り組み

当社は「環境に配慮した循環型経済社会の実現」を経営理念に掲げ、事業を通じた環境負荷低減に取り組み、サステナビリティ経営を推進しています。今回の「A-」スコア獲得にあたっては、特に以下の取り組みが総合的に評価されたものと認識しております。

- 情報開示の深化： TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言に基づくシナリオ分析の更なる拡充- KPIの設定と管理： 事業領域に密接に関連する3つのマテリアリティに対し、具体的なインパクトKPIを策定- 脱炭素への貢献： 太陽光発電を中心とした再生可能エネルギー事業の拡大- 算定範囲の拡大： サプライチェーン全体（スコープ1, 2, および3）における温室効果ガス排出量算定の精緻化

今後も、当社グループのカーボンニュートラル達成ならびに本調査におけるリーダーシップレベルの維持とスコアの向上を目指して、ステークホルダーの皆さまとの密な対話により、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

代表取締役社長 藤原 弘治のコメント

このたび、気候変動対応において当社初のリーダーシップレベルとなる「A-」の評価をいただけたことは、当社グループが目指す「環境に配慮した循環型経済社会の実現」への歩みが、着実に進んでいる証左であると受け止めております。 しかしながら、脱炭素社会の実現に向けた課題は山積しており、当社の挑戦もまた道半ばです。今回の評価を新たな原動力とし、金融・サービスの機能を通じたソリューションの提供により、気候変動という地球規模の課題の解決に向けた取り組みを一層加速させ、持続可能な未来の創造に全力を尽くしてまいります。

弊社のサステナビリティに関する取り組みの詳細につきましては以下リンクをご覧ください。

https://www.tokyocentury.co.jp/jp/sustainability/

（※） CDP(Carbon Disclosure Project)：環境情報開示システムを運営する国際的な非営利団体。機関投資家等の要請に基づき、民間企業や都市を対象に「気候変動」「フォレスト」「水セキュリティ」の3つの分野で調査を実施。ガバナンス、リスクと機会、事業戦略、目標、エンゲージメントなどの項目に関する回答を「8段階（A・A-・B・B-・C・C-・D・D-）」で評価し、スコアを公表している。

