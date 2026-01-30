ムーミンチョコレート期間限定ポップアップストア、そごう横浜店で開催！新登場のオリジナルギフトボックスは2月4日発売開始。美味しくてオーガニック、ヴィーガン＆グルテンフリー。

薬糧開発株式会社

オーガニック食品や健康補助食品を扱う薬糧開発株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：河野 司）は、フィンランド・レンペーラにある家族経営のチョコレート工房「ダンメンベルグ」が手がけるムーミンチョコレートの期間限定ポップアップストアをそごう横浜店にて開催いたします。

本商品は、原材料に自然由来のもののみを使用した100%オーガニック素材のチョコレート。小さなお子様にも、アレルギーや食事制限がある方にも配慮し、ナッツ／グルテン／卵／乳／乳糖／大豆／バニラ／遺伝子組換え作物（GMO）を使用しない”みんなで楽しめるチョコレート”です。

本ポップアップストアでは、ムーミンの世界観を大切にしたチョコレート商品を多数展開。なかでも注目なのは、2月4日より発売開始となる有機JAS認証を取得した「オリジナルギフトボックス」（税込2,980円）です。

■ 2月4日発売｜有機JAS認証取得 ムーミン オリジナルギフトボックスの特徴

今回のポップアップストアのメイン商品となるオリジナルギフトボックスは、タブレット（板チョコ）の2種「有機ラズベリーチョコレート」と「有機ソルトキャラメルチョコレート カカオ」が包まれた手紙のような仕様が特徴です。ムーミンの人気キャラクターを主役に据えた、特別なデザインに仕上げました。

●愛らしいキャラクターを配置したデザイン

ボックスに描かれているのは、ムーミンやリトルミイ、スナフキンなど、人気キャラクターたち。キャラクターの表情や佇まいそのものを楽しめる、ファン心をくすぐる仕上がりです。

●ピンクゴールド箔が描く、上品でかわいい世界観

キャラクターはピンクゴールド箔で繊細に描写。くすみピンクベージュとグリーンを基調とした、やさしく上品な色合いで、大人の方にも手に取りやすいデザインとなっています。

■ 大切な方へのギフトにも自分用にも選ばれるムーミンチョコレート

ムーミンチョコレートは、見た目の可愛さだけでなく、素材や味わいにもこだわったチョコレートとして、バレンタインやホワイトデー、春のギフトシーズンにもおすすめです。

ポップアップストアでは、お子さまのチョコデビューにもぴったりなまろやかな口どけの一口サイズや

希少なクリオロ種のカカオ79％など全7種類のムーミンチョコレートとオリジナルギフトボックスを取り揃え、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけます。

■ ポップアップストア概要

開催期間：2026年1月31日（土）～3月31日（火）

ギフトボックス発売開始日：2026年2月4日（水）

開催場所：そごう横浜店 B2F シナグロ常設店 横 特設スペース

取扱商品：ムーミンチョコレート各種

https://biocle.jp/SHOP/206950/206730/list.html

■ ムーミンチョコレート取り扱い店

【オンラインショップ】

・オーガニック100％お取り寄せ「ビオクルbyシナグロ」https://biocle.jp/

【店舗】

・そごう大宮店 B1F シナグロ

・ビオセボン各店

※店舗によりお取り扱いが異なります

■会社概要

【メーカー】Gredon Invest Oy（グレドン・インベスト社）

チョコレートブランド：Dammenberg（ダンメンベルグ）

コーポレートサイト：https://www.dammenberg.com/

【輸入元】薬糧開発株式会社

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号 ｸｲｰﾝｽ゛ﾀﾜｰC19階

代表取締役：河野司

設立： 1991年8月

事業内容：オーガニックや栽培期間中農薬化学肥料不使用の食材を使用した食品の製造・販売

コーポレートサイト：https://yakuryo.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cinagro_biocle/

公式X：https://x.com/organic_biocle

百貨店常設店：シナグロ日本橋三越本店、シナグロ三越銀座店、シナグロそごう横浜店、シナグロそごう大宮店、オーガニックハウス池袋西武百貨店

■本件に関するお問い合わせ

薬糧開発株式会社 広報

TEL：045-872-5953／Email：pr@yakuryo.co.jp

※メディア掲載用画像・製品サンプルのご相談もお気軽にご連絡ください。