やわらかい接地感と適度な反発性を備えたランニングシューズ「GEL-CUMULUS 28」を発売

アシックスジャパン株式会社

アシックスジャパンは、やわらかい接地感と適度な反発性を備えたランニングシューズ「GEL-CUMULUS 28（ゲルキュムラス28）」4品番を、2月6日からアシックスオンラインストアで先行発売し、2月12日から全国のスポーツ用品店などで順次発売します。

メーカー希望小売価格は、すべて16,500円（税込）です。

今回発売する商品は、クッション性と軽量性のバランスを追求した「GEL-CUMULUS」シリーズの最新作です。前モデルに比べ、適度な反発性を加えることで、より軽やかな走行感を提供しています。

ペース走やジョグといったデイリートレーニング用ほか、フルマラソン完走をめざすランナーのレース用としてもおすすめです。

靴底は、EVA素材とラバー素材を混合したフォームを使用し、かかと部外側にはやわらかく、耐摩耗性に優れたラバー素材「AHAR LO（エーハーロー）」を配置しています。ソフトでスムーズな接地感を損なうことなく、耐久性とグリップ性の向上を追求しています。

ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）には、適度な反発性をもつクッションフォーム材「FF BLAST MAX（エフエフブラストマックス）」を採用し、より軽やかな走行感を提供しています。また、かかと部に足にかかる負担を軽減する衝撃緩衝機能「PureGEL（ピュアゲル）」を内蔵しクッション性を高めています。

アッパー（甲被）は、前モデルと比べてさらに軽量で通気性に優れたメッシュ素材「エンジニアードジャカードメッシュ」を採用しています。ベロ部には伸縮性のあるニット素材を採用することで、フィット性と通気性を高めています。

本モデルは、ユーザーテスト、サイエンス、イノベーション、サステナビリティの4つの構成要素からなる当社独自の設計思想「ASICS Design Philosophy（アシックスデザインフィロソフィー）」に従い、身体と心の両方にとって優れた構造設計をめざしました。

〇「ASICS Design Philosophy」について

アシックスが定めた、身体と心の両方にとって優れた構造設計を追求するための当社独自の設計思想。人を常に中心に据えた科学的なアプローチを行い、身体や動きの特徴をあらゆる観点から詳細に分析する 「ヒューマンセントリックサイエンス（人間中心の科学）」といった研究ポリシーは変えず、さらに人に寄り添うことを目的に4つの主要分野の研究開発を軸としています。

・ユーザーテスト（性能評価とユーザーの感覚的な着用テスト）

・サイエンス（フィジカルと感性の両面からアスリートを支える科学的研究）

・イノベーション（長期にわたる製品考察、継続的な改善プロセスの構築）

・サステナビリティ（資源効率の向上やCO2排出量削減、持続可能なプロセスの構築）

〇商品概要

（男性用）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/287_1_36c67ef5b10c223acba08df6f9105f1a.jpg?v=202601301151 ]

（女性用）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20802/table/287_2_8517c0c48bb1f5586d6d8db32b442196.jpg?v=202601301151 ]

〇商品紹介ページ

・メンズ

https://www.asics.com/jp/ja-jp/p/1011C143-402.html

・ウィメンズ

https://www.asics.com/jp/ja-jp/p/1012B916-500.html