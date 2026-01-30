海と緑が織りなす新体験リゾート 阿字ヶ浦「A-VILLAGE」2026年3月5日グランドオープン

株式会社 生涯現役計画

株式会社 生涯現役計画（本社：茨城県 常陸大宮市 代表取締役：引場 昭仁）は、2026年3月5日（木）、茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦に、海と緑の自然環境を最大限に活かした複合型体験リゾート施設「A-VILLAGE（エービレッジ）」をグランドオープンいたします。

A-VILLAGE（カフェ＆イベントスペース）

「海と緑と、生きる歓び。」

太平洋を望む雄大なロケーションと豊かな緑に包まれた阿字ヶ浦の地に、日常を離れ、心と体をリセットする新しい体験型リゾート施設が誕生します。A-VILLAGEは、ただ訪れるだけでなく、「学び」「癒し」「アクティビティ」を通じて"生きる歓び"を再発見できる、これまでにない複合型体験リゾートです。

AJIGAURA HORSE PARK

■A-VILLAGE施設のコンセプト

現代社会に生きる私たちは、日々のデジタルノイズとストレスの中で、本来持つべき生命力や創造性を見失いがちです。A-VILLAGEは、太平洋の雄大な海と緑豊かな自然が織りなす阿字ヶ浦の地で、五感を解放し、心と体を本質的にリセットする場所として誕生しました。

馬や愛犬とのふれあいによる「癒し」、企業研修やワーケーションを通じた「学び」、BBQや乗馬などの「アクティビティ」。この3つの体験を自由に組み合わせることで、訪れる一人ひとりが自分らしい時間を創造できます。

ここは単なる観光施設ではなく、自然との対話を通じて「生きる歓び」を再発見し、明日への活力を得るための体験リゾート。都心からわずか90分の距離に、人生を豊かにする新しいライフスタイルの拠点が誕生します。

■ 充実の施設ラインナップ

1. カフェ レストラン（A-VILLAGE Cafe)

ピザと生パスタをメインにモーニング・ランチ・カフェタイムの提供をいたします。愛犬同伴可能なテラス席を完備し、ドックラン利用者も快適に利用可能です。セミナーやイベント後のパーティーにも対応する多目的スペースも完備

カフェスペーステラス席

2. ホースパーク（AJIGAURA HORSE PARK）

初心者でも安心の乗馬体験や、給餌体験などのふれあいプログラムを通じて心を癒し、非日常のアクティビティを満喫。

2頭のポニー(左：ティシリオ 右：セロ）厩舎でブラッシングの様子

3. ドッグラン&オフロードラジコンコース

広大な敷地を活かした開放感あふれるドックラン 小型犬・中型犬専用エリアとし安全性を確保しました。飼い主同士の交流を生むコミュニティスペースとしてご利用ください。また隣接エリアでは、本格的なオフロードラジコンコース（現在造成中）があります。ぜひ、親子のコミュニケーションの場としてご利用ください。

ドックランオフロードラジコン

4. RVパーク（RV PARK A-VILLAGE）

キャンピングカーや車中泊車に対応した専用エリア 阿字ヶ浦海岸まで徒歩圏内で、SUPやビーチウォーキング、日の出鑑賞に最適です。

阿字ヶ浦海岸RVパーク（写真は完成予定イメージ です）

5. テレワーク・企業研修・合宿（WORKATION)

自然環境の中で集中力とクリエイティビティを高める テレワークや企業研修にも最適です。

イバフォルニアベース（提携施設）テレワークも快適

詳細を見る :https://www.ajikationbiz.com/

■ アクセス抜群、都心から90分の好立地

ひたちなか市阿字ヶ浦町は東京都心から車でわずか90分という抜群のアクセスを誇り、週末の小旅行や企業研修、インバウンド観光にも対応。国内外の観光客や団体客が気軽に訪れることができる、茨城県の新たなランドマークとして期待されています。

■ 施設概要

施設名 : A-VILLAGE（エービレッジ）/ AJIGAURA HORSE PARK

所在地 : 茨城県ひたちなか市阿字ヶ浦44-1

オープン日: 2026年3月5日（木）

運営会社 : 株式会社 生涯現役計画

代表取締役 : 引場 昭仁

主要施設 : カフェ・BBQエリア、ホースパーク、ドッグラン、RVパーク、イベント・企業研修施設

公式サイト:［準備中］

■多彩な空間・多様な空間 カラフルパレットプロジェクト

カラフルパレットプロジェクトコンセプト

カラフルパレットプロジェクトは、「一人ひとりの個性を色（個性）として輝かせ、多様な未来を描く」をコンセプトにした共生社会実現のプラットフォームです。

IBARAKI e-BASE緒川の里A-VILLAGE

カラフルパレットプロジェクトは、東海村・ひたちなか市・常陸大宮市の3拠点が連携し、「生涯現役」をテーマに多様な生き方を支援する取り組みです。歴史・教育・アウトドアを軸に、時代に寄り添う空間と未来へ受け継ぐ文化を融合。学校や社会に馴染めない人でも、自分が夢中になれることを見つけ、新しい一歩を踏み出せる居場所を創出します。2025年6月にt東海村にオープンした デジタル教育施設（IBARAKI e-BASE）、通信制高校サポート、資格試験センター、体験型プログラムを通じて、全世代が働くことを楽しみ、充実した人生を実現できる環境づくりを目指しています。

各拠点の特色を活かしながら、多彩な体験と学びの場を提供するプロジェクトです。

詳細を見る :https://gen-eki.co.jp/