「暮らしにやさしい洗濯」を提案する『FLaundry(フランドリー)』ブランドページを公開

ダイヤ株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：豊澤一誠）は、このたび「暮らしにやさしい洗濯」をコンセプトにした北欧風デザインのランドリーグッズシリーズ『FLaundry(フランドリー)』の公式ブランドページを新たに公開しました。

■『FLaundry(フランドリー)』ブランドサイト

https://www.daiya-idea.co.jp/housekeeping/flaundry/

『FLaundry(フランドリー)』は当社の洗濯に対する想い、「フレンドリー（やさしい）とランドリー（洗濯）」から成る新しい造語で、暮らしにやさしい洗濯をコンセプトにした北欧風デザインのランドリーグッズシリーズです。インテリアに馴染む北欧風のおしゃれなデザインと機能性を両立したアイテムを50商品以上取り揃え、エコやサステナブルを意識する消費者に向けて、日々の洗濯を快適にする便利な洗濯用品を提供しています。

今回公開した『FLaundry(フランドリー)』公式ブランドページでは、ラインアップや製品情報に加え、一般消費者向けの新コンテンツとして「洗濯ネット診断」を導入しました。当社では250種類を超える洗濯ネットを企画・商品化していますが、洗濯ネットは見た目が似ていて違いが分かりにくくどれを使えばいいのか迷ってしまうことも少なくありません。サイズや形状、用途によって洗い上がりや衣類の傷み具合に差が出るため、衣類に合った洗濯ネットを選ぶ必要があります。

「どの洗濯ネットを選べばよいかわからない」「服の種類ごとにネットを使い分けるべき？」といった、日常の洗濯で多く寄せられる悩みに対し、2問の簡単な質問に答えるだけで、衣類の種類や洗濯シーンに合った洗濯ネットを提案する診断コンテンツです。

■ ブランド概要

『FLaundry(フランドリー)』シリーズ

『FLaundry(フランドリー)』は当社の洗濯に対する想い、「フレンドリー（やさしい）とランドリー（洗濯）」から成る新しい造語で、暮らしにやさしい洗濯をコンセプトにした北欧風デザインのランドリーグッズシリーズです。エコやサステナブルを意識した商品を選ぶ消費者に向けて、高耐熱ファスナーと洗濯物や肌に優しい無漂白の生成り生地を使用した洗濯ネットや、ピンチの付替え交換が可能で永く使い続けられる丈夫な物干しハンガーなど、便利でおしゃれな洗濯用品、バス用品を展開しています。

■『FLaundry(フランドリー)』シリーズ商品の一例

フランドリー・しっかり洗える小型洗濯機 E103

洗濯・すすぎ・排水に加え脱水機能※ を備えた予洗いや仕分け洗いに便利な小型洗濯機です。パワフル160Wの洗浄力で洗濯物の汚れを落とします。

※ 着脱式脱水カゴを装着して行う簡易脱水機能です。

フランドリー・おしゃれ着ネットボックス

おしゃれ着を自宅でやさしく洗える洗濯ネットです。厚さ約3mmの立体メッシュ生地「無蛍光マシュマロメッシュ」を使用しているので、洗濯時の衝撃を吸収し、糸くずの侵入を抑えながらやさしく洗うことができます。

フランドリー・洗える洗濯機排水ホースカバー

洗濯機の排水ホースにたまるホコリを防ぐカバーです。洗濯ネットと同じ、目の細かい生地を使用しました。生地に柔軟性があり、汚れが気になったら手軽に洗濯することができます。

