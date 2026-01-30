【東村山市限定】“ベランダ放置BOX”ごっそり回収キャンペーン（2月は1,000円割引）｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

2月は、引っ越し・進級・異動などで暮らしが動きやすく、家の中の片付けが一気に進む季節。

実はこの時期、東村山市のご家庭で「最後まで手をつけられない場所」として残りやすいのがベランダです。



ベランダは、室内よりも優先度が下がりがちで、つい “とりあえず置き場” になってしまう。

気づけば、破れた収納ボックス、崩れた衣装ケース、湿った木箱、カビたクーラーボックス、洗濯干しグッズの残骸、虫除けカバー、使わない園芸用品の袋…などが積み重なり、「片付けたいのに触りたくないゾーン」 に変わっていきます。

さらに厄介なのは、ベランダ放置品は 湿気・紫外線・風雨 で劣化しやすく、触った瞬間に割れたり崩れたりすること。

袋が破れて中身がこぼれる、ケースがベタつく、カビ臭が強い…など、片付けの心理的ハードルが上がり、先送りの原因になります。



だからこそ、春先の花粉・梅雨の湿気が本格化する前の2月が狙い目。

ここでベランダの“放置BOX”を片付けると、室内の動線も軽くなり、洗濯や換気が気持ちよく回り始めます。

不用品回収サービスの まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区） は、東村山市の単身世帯・共働き世帯・ファミリーの「忙しくて片付けが進まない」をサポートするため、“ベランダ放置BOX”ごっそり回収キャンペーン を実施します。



ベランダ用収納・衣装ケース・クーラーボックス・洗濯干しグッズなど、ベランダ放置品を含む回収で、2月は合計金額から1,000円割引。



「粗大ごみの予約が取れない」「運び出しが面倒」「汚れていて触りたくない」でも、写真で事前見積もり→まとめて回収でスムーズに片付けが進みます。



※劣化して中身がこぼれそうなものは、可能な範囲で袋に入れる・口を縛るなど、簡単な対策だけでも作業が早くなります（もちろん、そのままでも相談OK）。

背景と目的

ベランダは仮置きが積み上がりやすい一方で、外気にさらされて劣化が進み、片付けの難易度が時間とともに上がります。特に収納ボックス・衣装ケース・木箱などは、湿気や紫外線で割れ・カビ・ベタつきが出やすく、触るのが嫌になりがち。



本キャンペーンは2月に、東村山市のご家庭が 「ベランダの放置ゾーンを卒業」 し、春の新生活を気持ちよく迎えるための“きっかけ”をつくることを目的に企画しました。

キャンペーン概要

キャンペーン名： 【東村山市限定】“ベランダ放置BOX”ごっそり回収キャンペーン（2月は1,000円割引）

実施期間：2026年2月1日～2026年2月28日

割引内容： ベランダ放置品（例：ベランダ収納／衣装ケース／クーラーボックス／洗濯干しグッズ等）を含む回収で、合計金額から1,000円割引

備考（合言葉）： 事前見積もり時に 「東村山市キャンペーン」 とお伝えください。

※ベランダ放置品以外の不用品（家具・家電・生活雑貨など）が混在していてもOK。まとめて見積もりできます。

詳細：https://collect.conne.jp/higashimurayamashi/

キャンペーン対応エリア（東村山市全域）

対応地域例：本町、野口町、栄町（久米川）、美住町、諏訪町、萩山町、富士見町、青葉町、秋津町、恩多町、多摩湖町、廻田町、久米川町、竹丘 など

※上記以外も東村山市全域で対応可能です。

（今回のキャンペーンの）片付けでよくあるお悩み

ベランダ収納が劣化して、触ると割れそうで手が止まる

使ってない衣装ケースが崩れて、中身が不明のまま放置

カビ臭・ベタつきがあり、片付けの気力が出ない

粗大ごみの予約・搬出が面倒で、結局そのままになっている

ベランダが埋まり、洗濯や換気がしにくい／見た目もストレス

よく出る不用品例

収納ボックス・衣装ケース

クーラーボックス・アウトドア箱物

洗濯干しグッズ（劣化品）

木箱・園芸まわりの入れ物

ベランダ雑貨・カバー類

回収品目の詳細例

1) 収納ボックス・衣装ケース： ベランダ用収納、破れた収納ボックス、崩れた衣装ケース、フタが割れたケース、黄ばんだコンテナ

2) クーラーボックス類： カビたクーラーボックス、汚れた保冷箱、古い釣り用ボックス、割れた保冷剤ケース

3) 洗濯干しグッズ： 壊れた物干し竿、曲がったピンチハンガー、絡まった洗濯ばさみ、割れた布団ばさみ、サビたハンガーラック

4) 木箱・園芸入れ物： 湿った木箱、土袋の保管箱、劣化したプランター箱、使わないバケツ類、園芸道具の収納ケース

5) 雑貨・カバー類： 虫除けカバー、破れた日よけシート、古いレジャーシート、ボロボロの収納袋、用途不明の梱包材

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

東村山市で 春前にベランダをスッキリさせたい 方

劣化や汚れで触りたくなく、片付けが止まっている 方

粗大ごみの段取りが難しく、まとめて短時間で終わらせたい 共働き世帯

洗濯・換気のストレスを減らして、暮らしの快適度を上げたい 方

LINEで簡単見積もり！

LINEなら写真を送るだけで概算見積もりが可能です。スムーズに進めるコツは3つだけ。

ベランダ全体の引き写真（量と導線が分かる）

箱物の寄り写真（収納・クーラー・干しグッズの種類）

メッセージに 「東村山市キャンペーン希望」 の一言

「これは残す／これは処分」も添えてくれたら、見積もりがさらに早くなります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都東村山市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/higashimurayamashi/

📰 東京都東村山市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/higashimurayamashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)