第11回いせ人権映画祭（ISE HUMANRIGHTS MOVIE JAM）を開催！

伊勢市

映像制作・鑑賞を通して人権に対する意識の啓発と人権感覚の向上を目的とした映画祭を開催します。

第11回いせ人権映画祭上映ポスター

1.イベント概要

名称 第11回いせ人権映画祭（ISE HUMANRIGHTS MOVIE JAM）

日時 令和8年2月14日(土) 開演13：00～（開場12：30～）

場所 いせトピア 多目的ホール（三重県伊勢市黒瀬町562-12）

入場無料・事前申込不要（定員400人・先着順）

詳細につきましては市のホームページをご確認ください。

【URL】

https://www.city.ise.mie.jp/cul_spo_edu/syakai/jinken/movie_jam/1001430.html

2.いせ人権映画祭（ISE HUMANRIGHTS MOVIE JAM）について

人権をテーマとした自主制作ショートムービーを全国の幅広い層から募集し上映することで、映像制作・鑑賞を通して人権に対する意識の啓発と人権感覚の向上を目的とします。

当日は、応募作品の中より選考委員会にて選ばれた作品を上映します。作品上映前に、それぞれの制作者による作品紹介を行います。全ての作品上映後、来場者の皆さんに最も印象に残った作品を投票していただき、「モスト・インプレッシブ・ムービー賞」として表彰します。

今回の作品講評は、例年と一味ちがいます。あたたかなコメントが好評な映画監督である瀬木直貴さんに加え、大道芸人コンビ「加藤みきお＆加藤ひろみち」さんもお迎えし、トーク形式で行います。

難しく考えてしまいがちな「人権」ですが、映像作品を通して楽しみながら身近に感じてもらうことができます。

皆さん、お誘い合わせの上ご来場ください。

瀬木直貴さんプロフィール

三重県出身。映画監督のほか、ＣＭ制作、エッセイ執筆、環境・人権に関する講演活動や各地のまちづくりアドバイザーも務め、多方面で活躍中。監督作品として、『オオムタアツシの青春』（2025年）、『スパイスより愛を込めて。』（2023年）、『いのちスケッチ』（2019年）、『恋のしずく』（2018年）、三重県が舞台の『グッドラック～恋結びの里～』、『ROUTE42』などがあります。プロデュースにも力を注ぎ、『ALIVEHOONアライブフーン』（2022年・下山天監督）は、CGに頼らない本格カーアクションとして世界配給し、高い評価を得ています。

加藤みきお＆加藤ひろみち さんプロフィール

ギャグマジックとジャグリングで子供から大人まで笑える愉快で楽しいコメディショー。東京都公認大道芸人のコンビ。三重県を拠点に2008年から全国各地で活動中。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

いせ人権映画祭（ISE HUMANRIGHTS MOVIE JAM）について

伊勢市人権映画祭実行委員会事務局（伊勢市環境生活部人権政策課 西井・西沢）

TEL ： 0596-21-5545

FAX ： 0596-21-5555

E-mail ： jinken@city.ise.mie.jp