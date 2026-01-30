頭皮の夏バテ対策に、じめベタ爽快リセット！「紫外線予報　炭酸UVヘッドスパF」が新登場！

株式会社石澤研究所

株式会社石澤研究所（所在地：東京都渋谷区）は、毎日心地よく使えるUVケアブランド「紫外線予報」から頭皮ケアしながらUV対策ができる『紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF』を2026年2月19日（木）よりシーズン限定で発売いたします。https://www.ishizawa-lab.co.jp/shigaisen-yohou/

頭皮パチしゅわ！すっきり爽快『紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF』

公園、キャンプに遊園地♪お出かけを思いっきり楽しみたいけど、本当は気になる紫外線。

お日様に近い頭皮ケアはどうしよう…そんな時は、炭酸*1入りヘッドスパでパチしゅわ！楽しくUVケア。パチパチとした炭酸が心地よく、頭皮のじめじめやベタベタもすっきりリセット。

太陽の下がもっと楽しくなる、家族みんなの冷たい日やけ止め習慣を始めませんか？

*1 二酸化炭素（噴射剤）

“咲く咲くヘッド”で子どもも簡単プッシュ！

スタンプみたいに押せる“咲く咲くヘッド”採用。

ヘッド部分が柔らかく、押すと花が咲いたように開く形状で、髪の隙間から頭皮にしっかり届きます。

子どもでも簡単に楽しくUVケア！コンパクトサイズなので、公園やレジャー、アウトドアにもぴったり♪

気になる夏のエチケットケアにも！

さわやかなオレンジ精油の香りで、UVケアしながら頭皮の気になるニオイもケア。

さらに柿タンニン*2とチャ葉エキス*3配合。

SPF/PA/UV耐水性が国内最高値で、真夏の強い日差しだってしっかりカット！

*2 収れん成分 *3 保湿成分

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

暑い日のアウトドアでも、ひんやり炭酸*1で爽快スパ気分♪

そもそも紫外線って？

紫外線とは、暑さもまぶしさも感じない太陽光の一種です。

シミ・そばかすや肌老化の原因のひとつで、強さの程度には差があるものの気温や天候、季節に関係なく、一年中降り注ぎます。



UVA…「生活紫外線」とも呼ばれ、表皮を通り越して真皮層まで届きます。

すぐに肌を黒くさせ、時間をかけて肌の弾力やうるおいを奪い、シミやシワの原因になります。

UVB…「レジャー紫外線」とも呼ばれ、紫外線を浴びて肌が赤くなるのは、UVBの影響です。

表皮にダメージを与え、シミ・そばかすの原因となるメラニンの生成を活性化させます。

SPF、PAって何を表しているの？

SPFはUVBによる日焼けをどれくらい遅れさせることが出来るかを表しています。

例えば、陽にあたって30分で赤くなる人がSPF20の日焼け止めをつけた場合、

理論上はSPF20 …20×30＝600分、600分の間、日焼けを遅らせることが出来ます。



PAは、UVAを防ぐ値のこと。

PA+ … 効果がある

PA++ … かなり効果がある

PA+++ … 非常に効果がある

PA++++ …防止効果がきわめて高い



よりしっかりと紫外線をカットするために、適切な量を使うこと・こまめに塗りなおすことも大切です。

1歳から使えるこだわりのフリー処方

詳細を見る :https://www.ishizawa-lab.co.jp/shigaisen-yohou/qa/もっと知りたい！UVケアについて

無色素・無香料・無鉱物油・ノンパラベン・ノンアルコール。

デリケートな子ども肌にもうれしい、こだわりのフリー処方。家族みんなで使えます。

シャンプーで簡単に落とせるのも嬉しいポイント。

〈使用方法〉

缶を上下によく振り、ヘッド部分を下向きにしてご使用ください。

髪をかき分けながら、ヘッド部分を頭皮に直接1～2秒押し当てて噴射し、手で押さえながらなじませてください。

製品概要

製品名：紫外線予報 炭酸UVヘッドスパF

容量：60g 価格：1,870円（税抜1,700円）

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

特徴：頭皮用／シャンプーで落とせる／1歳からOK

発売情報

発売日：2026年2月19日（木）よりシーズン限定発売

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※一部店舗では発売日が前後する可能性がございます。

「紫外線予報」について

「紫外線予報」は“毎日心地よく使えるUVケア”をコンセプトに2007年にスタートしました。

ライフスタイルやシーンに合わせて選べる豊富なラインナップで、いつでもどこでもUVケア。大切な家族のお肌だから「紫外線予報」でやさしく守りましょう。

製品ラインナップ

＜シーズン限定＞

湿気にも負けない！ベタつき知らずのさらさら処方

製品名：紫外線予報 さらさらUVジェルF

容量：260g 価格：1,980円（税抜1,800円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF45 PA+++】

特徴：体・顔用／1歳からOK／石けんでOFF

軽いジェルがサッとなじむので、ベタつかず塗ってすぐに服が着れるのがポイント。

塗るとすぐに透明になるので、日やけ止めを伸ばした際の色ムラも気にせずお使いいただけます。

手が汚れないから塗り直しにもぴったり！

製品名：紫外線予報 さらさらUVスティックF

容量：15g 価格：1,870円（税抜1,700円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

特徴：体・顔用／1歳からOK／石けんでOFF

お出かけ中の“お手軽UVケア”にぴったりなスティックタイプです。

汗ばむ首の後ろやサンダル焼けがこわい足の甲までサッと塗るだけで瞬間サラサラ。

みなさまに選ばれて＼ 115万個*達成 ／

軽やかな使い心地と持ち運びやすいコンパクトサイズで、塗り直しにもぴったり！発売以来、幅広いシーンでみなさまにご愛用いただき、累計販売数量115万個を突破いたしました。

*メーカー累計出荷ベース（2020/4/1～2025/9/30）

*旧パッケージ含む

髪～つま先まで全身まるごとシューッ！

製品名：紫外線予報 透明UVスプレーF

容量：150g 価格：2,255円（税抜2,050円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

特徴：髪・体・顔用／1歳からOK／石けんでOFF

服や靴にかかってもOKなくらい*透明なローションが瞬間サラッと気持ちいいスプレータイプです。

付け外しが不要のくるっとキャップと軽～いボタンで、子どももらくらく日差しケアができます。

お客様の声にお応えして、もっと使いやすいエアリー噴射に！

* 衣類用ではありません。衣類の素材によってはシミになることがありますのでご注意ください。

パチパチ弾けるひんやり泡で瞬間冷却！

製品名：紫外線予報 冷たいUV泡ジェルF

容量：90g 価格：1,980円（税抜1,800円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++】

特徴：体用／1歳からOK／石けんでOFF

紫外線と暑さ両方が気になるお出かけには、冷たいUV泡ジェルの出番！

パチパチとはじけるひんやり泡が伸び良く肌に密着。ベタつかず、さっぱり気持ちいい使い心地。

塗り直しもシュッと軽やかに！

製品名：紫外線予報 ノンケミカルUVクリアミストM

容量：30ｍL 価格：2,475円（税抜2,250円）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF30 PA++】

特徴：顔・体用／石けんでOFF／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）／ブルーライト*1＆花粉・PM2.5*2カット

霧をまとって隙なし美肌。白浮きしない持ち運びにピッタリなモバイルUVです。顔に直接スプレーOKで、メイクの上からもご使用いただけます。

*1 カット率93.3% *2 肌への付着を防ぎます。すべての微粒子汚れの付着を防ぐわけではありません。

メイクの上から仕上げにシューッ！

製品名：紫外線予報 メイクを守るUVスプレーM

容量：60g 価格：1,650円（税抜1,500円）

取扱店：全国のバラエティショップ、一部ドラッグストア、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

特徴：顔用

メイク崩れ防止パウダー配合。メイクの仕上げにシュ～ッとすることで、朝仕込んだファンデもアイブロウもピタッ！何度重ねても白浮きせず、瞬間サラッ！日焼けもメイク崩れもこれ１本で守ります。

＜通年販売＞

敏感肌さんにもとことんやさしく

製品名：紫外線予報 ノンケミカルUVジェルFF

容量：65g 価格：2,530円（税抜2,300円）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF30 PA+++ UV耐水性★★】

特徴：体・顔用／1歳からOK／化粧下地効果／石けんでOFF／界面活性剤不使用／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）

朝のスキンケアとしても使える保湿ジェル。するする伸びてベタつかず、素肌に馴染みます。

ビタミンC誘導体がシミの原因を作らせない*！

製品名：紫外線予報 ノンケミカル薬用美白UVクリームM〈医薬部外品〉

容量：40g 価格：2,530円（税抜2,300円）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

特徴：顔・首用／化粧下地効果／薬用美白*／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）

有効成分のビタミンC誘導体を配合。美白*ケアしながらUVケアができます。うるおいで包み込むようなみずみずしい塗り心地で、塗ったあとにベタつかないクリームタイプです。

* メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

白浮きせず透明感UP&しっとり

製品名：紫外線予報 ノンケミカルUVクリームM

容量：40g 価格：1,980円（税抜1,800円）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++ UV耐水性★★】

特徴：顔・首用／化粧下地効果／紫外線吸収剤不使用（ノンケミカル）

シミにしない*ノンケミカルの日やけ止め&保湿クリームです。皮脂崩れを防止し、毛穴をカバー。

ベタつかずやさしい塗り心地でやわらかしっとり肌を叶えます。

* 日やけによるシミ・そばかすを防ぐ



みずみずしくて朝にぴったり！

製品名：紫外線予報 うるおすUVセラムM

容量：30ｍL 価格：2,090円（税抜1,900円）

取扱店：全国のバラエティショップ、ECサイト、石澤研究所 公式通販

【SPF50+ PA++++】

特徴：顔・デコルテ用／石けんでOFF／界面活性剤不使用

朝のスキンケア～UVケアまでがこれひとつでOK！うるおいkeepする3種のセラミドと、透明感UPするビタミンC誘導体(整肌成分)を配合。忙しい朝にうれしいUV美容液です。

【石澤研究所公式サイト】

https://www.ishizawa-lab.co.jp/

【紫外線予報ブランドサイト】

https://www.ishizawa-lab.co.jp/shigaisen-yohou/