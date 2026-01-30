完全会員制パフェバー「Remake easy」より、人気パフェがリバイバル。バレンタインシーズンに味わう「クランベリーと凍頂烏龍薫るビーントゥバーチョコレートパフェ」が2月限定で登場！

Remake easy株式会社

住所非公開の会員制パフェバー『Remake easy（リメイクイージー）』を運営するRemake easy株式会社 (東京都渋谷区、CEO：林巨樹、以下「Remake easy」)は2月限定パフェ「クランベリーと凍頂烏龍薫るビーントゥバーチョコレートパフェ」を2026年2月1日（日）から2月28日（土）まで提供いたします。

会員の新規募集は不定期でご案内しておりますので、公式SNSまたはWebサイトをご覧ください。

Remake easy 公式 Instagram：https://www.instagram.com/remakeeasy/

公式HP：https://remakeeasy-member.com/

■2月限定パフェ「クランベリーと凍頂烏龍薫るビーントゥバーチョコレートパフェ」

クランベリーと凍頂烏龍薫るビーントゥバーチョコレートパフェ Parfait au chocolat en forme de feve en barre au parfum de canneberge et d'oolong glace

ベネズエラ産カカオを直接仕入れ、カカオ豆からチョコレートまで代表の林巨樹自らが加工したRemake easy完全オリジナルのBean to Bar Chocolateを贅沢に使用し、そのカカオの持つフルーティーさを引き出すために台湾烏龍茶「凍頂烏龍」とクランベリーをマリアージュ。さまざまなパーツで作られるカカオの風味をたっぷりとご堪能ください。

■ペアリングカクテル（アルコール）「フルーツカカオのベリーソーダ」

フルーツカカオのベリーソーダ Soda aux fruits et aux baies de cacao

カカオの果肉とカンパリとリンゴンベリーを炭酸で割った不思議なチョコレートカクテル。カカオ本来のフルーティーさを飲みやすいカクテルにしました。

■ペアリングカクテル（ノンアルコール）「凍頂烏龍とベネズエラ産カカオのショコラオレ」

凍頂烏龍とベネズエラ産カカオのショコラオレ（ホット）The Oolong et cacao du Venezuela chocolate au lait

凍頂烏龍とベネズエラ産カカオのショコラオレ（アイス）The Oolong et cacao du Venezuela chocolate au lait

パフェに使用しているベネズエラ産のビーントゥバーチョコレートを贅沢に使ったショコラオレ。アイスとホットそれぞれでお楽しみいただけます。

「Remake easy（リメイク イージー）」について

「Remake easy」は、完全会員制パフェバーという新しい業態が話題となり、「一度は行ってみたい」とSNSを中心に口コミで広がったパフェバー。

不定期に開催される抽選に当選した限られた方だけが体験できる“特別なお店”として認知されています。店内には人気のシグネチャーパフェ である「イチゴの花畑パフェ」、各店舗ごとのご当地パフェ、さらに旬の素材を活かした月替わりの季節限定パフェをご用意。

おいしさを最大限に引き出すために綿密に計算されたパフェとそれに合わせたペアリングカクテル。

贅沢な空間で、ここにしかないひとときをお楽しみください。

出店エリア：札幌すすきの・渋谷・新宿・池袋・名古屋伏見・大阪心斎橋・博多天神

