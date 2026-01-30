「こねり 3種のアソート（coneri×品川女子学院）」を発売

有限会社春華堂

春華堂グループである株式会社こねり（所在地：東京都港区 代表取締役社長：山崎貴裕）が展開するパイ専門店「coneri品川(こねりしながわ)」は、品川女子学院が推進する探究型学習プログラム「28project（ニジュウハチプロジェクト）」を通じて、同校の生徒と共同で開発したメッセージスイーツ「こねり 3種のアソート（coneri×品川女子学院）」を2026年2月13日（金）より販売開始いたします。本商品は、2024年10月より実施してきた特別講座を起点に、品川女子学院の生徒が商品企画・味づくり・コンセプト設計に実際に関わりながら完成させた、生徒との地域連携型コラボレーション商品です。

また、発売を記念し、2026年2月9日～2月15日の期間、エキュート品川のイベントスペース「ひとときテラス」にて先行販売会を実施いたします。

※販売時間：9時～22時 ※水・日：9時～21時

こねり 3種のアソート（coneri×品川女子学院）

価格 ： 税込1,350円（税抜1,250円）

期間 ： 2026年2月13日（金）～ 2026年12月31日（木)

内容量 ： 6本入

販売 ： coneri品川 東京都港区高輪3-26-27 JR品川駅構内 エキュート品川

その他オンラインショップにて販売予定

28Projectとは

28歳を仮のゴールと設定し何を選び、どう生きるのかを考えるために。

仕事のキャリアを積み、社会に貢献できるようになり、プライベートでは結婚や出産に向き合う人が多い28歳という年齢を、品川女子学院では女性のターニングポイントと捉えています。「28project」は、生徒が28歳の自分を思い描き、それを実現するためには何が必要か、どう行動すべきかを模索し、理想とする未来に向かっていくためのプロジェクト。能動的に人生を設計できるようにさまざまな取り組みを実践しています。

coneri品川は、実は品川のことをよく知らないという学生さんたちとともに、「品川みやげ」づくりを開始しました。

デザインへのこだわり

「高等部2年 川名紗楓さん」よりコメント

【「好き」から始まった商品開発への挑戦】

私は「お菓子が好き！」という素直な気持ちから、このプロジェクトに参加しました。春華堂様と何度も打ち合わせを重ね、お菓子のテーマや味、パッケージを決めていく中で、自分たちのアイデアが少しずつ形になっていくのを実感し、とても嬉しく感じました。今回の経験を通して、商品開発には地道なリサーチや、時には自分たちの想像力をフルに使うことが必要で、難しさもありましたが、それ以上に楽しく、やりがいのある時間でした。

【品川の魅力を詰め込んだ一品】

この商品には、品川の学校に通う私たちだからこそ感じる品川の魅力を、パッケージやフレーバーなどさまざまな部分に込めています。さらに、「食べている人に元気になってほしい、リラックスしてほしい！」という私たちの思いも詰め込んだ商品なので、忙しい毎日を過ごしている方にこそ、ぜひ手に取っていただきたいです。

coneriおいしさのひみつ

coneriのスティックパイに使用するのは、国産の小麦粉や大豆を原料とした厳選された「酵豆粉」を独自にブレンドした“こねり粉”。パイ生地作りの要の「こねる」「折る」「伸ばす」の工程は、熟練のパイ職人による手わざでこそ成せる業。季節・天候・温度・湿度とあらゆる些細な変化も見逃さず、生地の声に耳を傾け会話しながら、約1,000層のパイ生地に仕上げます。そして、パイとの相性を考えて産地にこだわった素材とチョコレートを厳選。パイ層の奥までチョコレートを染み込ませることで、パイの“サクっ”とチョコの“しっとり”が合わさった独特の食感が生まれます。

会社概要

会 社 名： 株式会社こねり

代表取締役： 山崎 貴裕

設 立： 2017年2月1日

事業内容： 菓子製造・販売

U R L： http://coneri.jp/

所 在 地： 東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟28階