まるで先生が隣にいるような臨場感! 音符や記号も一から解説。べートーヴェン、ショパン、バッハ、人生で一度は奏でたい憧れの名曲を自宅で学べる大人の脳トレ! 『語りかける ピアノレッスン』1月30日発売!

辰巳出版株式会社「徹底解説『エリーゼのために』完全ガイド」を収録。挫折することなく完奏を目指せます。

▼ご購入はこちらから

【Amazon】

https://amzn.asia/d/9b5ZWdE(https://amzn.asia/d/9b5ZWdE)

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18456516/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18456516/)

初めての人にも学び直しの人にも、ピアノの基本をていねいに解説

まずは、鍵盤と五線譜の解説からスタート。初めて鍵盤楽器に触れる人でもスムーズに学び進められます。また、初心者で、一番苦労するのが譜読みです。そのため、前半は、音符のすべてにカタカナをふりました。「次の音は何？」と手を止めることなく演奏することができます。

「エリーゼのために」を9ブロックに分割。片手ずつレッスン!

ピアノが好きな人ならば、一度は弾いてみたいと憧れるのがべートーヴェンの名曲「エリーゼのために」です。本書はピアノ教室に通いながら習うのと同様に、ブロックに分けて少しずつ、さらに片手ずつレッスンしていきます。この積み重ねが素敵な演奏につながっていきます。

話しかけてくる楽譜だから一人でも挫折しない! 誰かに聴かせたくなる!

挫折しがちなポイントは動画や写真でフォロー。大事なところで講師がちゃんと語りかけてきて、最後までしっかり伴走します。ただ最後まで間違いなく弾ければ終わりではなく、人前で演奏できる表現力まで身につけることができるのが、本書の最大の特徴です。

「『エリーゼのために』が弾けた!」。この小さな成功体験が、後半の名曲集へのステップアップへとつながります。

スマホを置いて、心地よく脳を刺激する優雅な大人の脳トレを始めよう!

ノクターン／ショパン、ピアノソナタ「月光」／ベートーヴェン、カノン／パッヘルベル、主よ、人の望みの喜びよ／バッハ……。後半の名曲集では、曲名はなじみがなくても、メロディを聞くと「どこかで聞いたことがある!」とだれもが思うほどの不朽の名曲を集めました。時代を超えて奏でられているのは、これらの曲が心の琴線を揺り動かし、多くの人の人生を豊かに彩ってきたからです。初級～中級者レベルの曲ばかりなので、ぜひレパートリーを一つずつ増やせるように挑戦してみてください。

ピアノは、指先の運動だけではなく、耳から入ってくる美しい音色が脳をたえまなく刺激するので、脳トレとして最適、と言われています。今は、アップライトピアノに匹敵するレベルの音色を放つ電子ピアノも豊富に出回っています。スマホから少し距離を置く時間として、気軽に始めてみてはいかがでしょうか。

掲載楽譜・演奏動画付き

●エリーゼのために Für Elise―ベートーヴェン

● ソナチネ Op.36-1 第1楽章 ― クレメンティ

● 人形の夢と目覚め ― オースティン

● トロイメライ Traumerei ― シューマン

● ピアノソナタ 第14番「月光」第1楽章 ― ベートーヴェン

● トルコ行進曲 Turkish March ― モーツァルト

● ノクターンOp.9-2 Nocturne ― ショパン

● プレリュードOp.28-7 Prelude ― ショパン

● パッヘルベルのカノン ― パッヘルベル

● 主よ、人の望みの喜びよ ― バッハ

著者プロフィール

著者:森 真奈美

東京都出身、国立音楽大学附属中学・音楽高校を経て、同大学作曲学科卒業。演奏、音楽制作、指導、執筆など多岐に渡り活動中。近年はピアノ譜のアレンジを数多く手がけ、『かんたん! よくわかる! 楽譜の読み方』『もう1曲聴きたい! と言わせるピアノの弾き方』（ともに日東書院本社）など、曲集やトレーニング教材なども多数。

書籍情報

『語りかける ピアノレッスン』

著:森 真奈美

定価:1,980円（1,800円＋税）

体裁:A4判128ページ

ISBN978-4-528-02500-4

発売日:2026年1月30日

発行:日東書院本社

▼ご購入はこちらから

【Amazon】

https://amzn.asia/d/9b5ZWdE(https://amzn.asia/d/9b5ZWdE)

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18456516/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18456516/)