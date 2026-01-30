【ブランクを市場価値に変える】履歴書の空白を「武器」に変えるプロセス伴走支援『My TOP』が始動！自分の存在意義を見つける新しいWell-beingサービス

PROUDERS合同会社

PROUDERS合同会社（本社：東京都豊島区）は、第2の目標を見出せず不安を感じているアスリート、自己分析に課題を抱える就活生、休学中の方、さらには休職・出産・留学やワーキングホリデーによる履歴書の空白期間（ブランク）が生じている方々に向けて『My TOP』（マイトップ）の提供を開始いたしました。

My TOPは、経験やスキルを「行動」へと変換するプロセスを伴走するサービスです。単なる自己理解に留まらず、自分だけの目標を発見し、一歩を踏み出すカリキュラムを通じて自信を育み、存在意義を感じられる生き方の基盤を築くことを支援いたします。私たちのゴールは、就職先を見つけることではなく、存在意義（My TOP「私の1番」）を見出すことです。

経験・スキルを「行動」へ変換するプロセス伴走サービス「My TOP」キービジュアル

プロセスの特徴は、履歴書の空白を「武器」に変えた「Sensei（先生）」との1対1の面談に加え、現状や学びを参加者同士で共有できるシェアクラスを設けている点です。AIでは不可能な感情や学びをリアルな場で共有すること、他者との違いを見つけ、個性や独自の強みを知るプロセスにMy TOPは重点を置いております。

就活エージェントが就職先を見つけることを目指すのに対し、My TOPは、スキルと経験を活かしながら居場所を作ることを目指しています。ネームバリューや世間的に評価される会社に就職することよりも、自分の存在意義を見つける生き方を確立することがMy TOPの本質です。そのため、カリキュラムの一環として、自分のスキルや経験を活かせるプロジェクトへの参加（PROUDERS社内案件のインターンシップ）の機会を提供いたします。

My TOPの最大の強みは、自分のスキルや経験を活かせる場所が見つからず、居場所を持たないと感じていた方に、PROUDERS合同会社の事業部長としてデビューできる道を提供する点です。

*事業化には個別具体的な面接と審査がございますので、初回無料面談で詳細をご確認いただけます。

通常月額22,000円（税込）サブスクリプションサービスですが、サービス開始にあたり、「My TOPを見つけられたわたしラッキー7,000円割引キャンペーン」により、月額15,000円（税込）で提供いたします。

*本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

まずは、My TOPの初回無料面談を予約し、一歩を踏み出すことで自信を育み、存在意義を感じられる生き方の基盤を築くことを始めてみませんか。

初回無料面談に申し込む :https://app.spirinc.com/t/3lxd-VEge61dxUfB7GziI/as/BXB6pJEh92wxt4V0LaV5j/confirm

My TOPで自分の存在意義を見つけるプロセスは、幸福感や生きがい、人とのつながりといった主観的価値を高め、日本のGDW（Gross Domestic Well-being : 国内総充実）の向上に寄与いたします。

My TOPサービスブランドイメージ

目的とターゲット｜自分の存在意義を感じられない「不安」を解決して日本のGDWの数値を引き上げる

My TOPのターゲットは、経験・スキルがあるにもかかわらず、強みが分からず、自信を持てずに一歩踏み出せないでいる人

近年、人々がどれだけ「豊かに生きられているか」を測る指標として、GDW（Gross Domestic Well-being : 国内総充実）が国内外で注目されています。GDPやSDGsが「量」や「持続性」を重視してきたのに対し、GDWは「幸福感・生きがい・人とのつながり」といった主観的価値も含めて社会の豊かさを捉えようとする考え方です。実際に、政府や企業の間でも、Well-beingを非財務指標として重視する動きが広がっており、自分自身の「存在意義」をこれまで以上に問われる時代になってきています。

しかし、現状は、

- 経験やスキルはあるものの、自分の強みを言語化できない- 何から始めればいいのか分からず、行動の手前で立ち止まってしまう- 「今の自分から何者かになりたい」という思いを抱えながらも、その道筋を描けずにいる

悩みを抱える人に対して、自分の存在意義を感じられない「不安」を解決する個別具体的な術が見つかっていない問題を抱えています。

My TOPは、20代から30代の学生や社会人を対象に、現在の環境で経験やスキルを活かす機会がなく感じる「不満」や仲間や活動場所が見つからない「不安」、さらに一歩を踏み出すための知識や目標が不足している「課題」を解決いたします。

特徴｜セーブ（主観）とシェア（客観）の両側面アプローチでカリキュラムを実行

先述したGDWは、主観的なWell-beingと客観的なWell-beingから測られます。主観的なWell-beingは、自分の人生の満足度などから計測され、客観的なWell-beingは、所得や教育水準の比較から計測されます。My TOPは、日本のGDWの数字を引き上げるために、自分自身と向き合う「セーブ（主観）」の時間と、他者の視点を取り入れる「シェア（客観）」の時間をカリキュラムに組み込んでいます。

My TOPのセーブとシェアのプロセス体系

セーブ（主観）の時間

セーブ：自分が主役のストーリーを描く主観的アプローチ。Senseiとの1on1や内省を通じて、自分の想いを言語化し、スキルを可視化する。

自分自身の内側に立ち返り、想いや違和感、気づきを丁寧に言語化していく時間です。My TOPでは、「Sensei」と呼ばれる伴走パートナーが、目標実現に向けて一人ひとりに寄り添い、1on1の対話と内省を通じて全力でサポートします。対話を重ねながら、その時々に感じている想いや迷い、違和感を言葉にし、日々の振り返りを通じて、自分自身の状態や変化を整理します。「何を大切にしたいのか」、「どんな方向に進みたいのか」といった自分の想いを少しずつ言葉にします。

セーブの時間は、次の行動を急ぐためのものではなく、自分の人生に納得しながら進むための土台を整えるプロセスです。

「Sensei」履歴書の空白を「武器」に変えた頼もしい存在履歴書の空白を「武器」に変えるプロセス伴走者「Sensei」の経歴

Sensei : 「自己決定（自分で決める）」ことを尊重する伴走者。GAFA出身者、外資系コンサルファーム経験を経たメンバーから選出されているが、全員が何かしらの空白期間（ブランク）の背景がある

My TOPでは、正解や答えを一方的に与えることはしません。「Sensei」と呼ばれる伴走パートナーが、1on1の対話や内省を通じて寄り添い、自分なりの目標や進み方を見つけられるようサポートします。自分で考え、選び、行動するプロセスを大切にすることで、再現性のある力と自分の人生に対する納得感を育てます。

引退、休学、休職、出産、留学・ワーホリのブランク期間を経験し、強みへ変えてきたSenseiのモットーは、「ブランクを市場価値に変える」です。タスク・To Doの精査や進捗を可視化し、企画から実行まで一気通貫で伴走します。

シェア（客観）の時間

シェア：他者からのフィードバックと学びから個性や強みを構築する客観的アプローチ。自分自身の考え方を日々アップデートさせながら、他者の視点、学びを取り入れる。

他の参加者との交流を通じて、自分の考えや取り組みを社会にひらく時間です。My TOPでは、複数のシェアクラスを用意しており、参加者は自分が学びたいテーマや深めたい知識に応じて、興味のあるクラスを自由に選んで参加できます。各シェアクラスには、その分野に知見を持つスペシャリストの担当講師が参加します。参加者同士の対話や発表をサポートしながら、実体験や専門的な視点を交えたフィードバックを行います。異なる背景や価値観を持つ人と出会い、他者のストーリーや考え方に触れることで、自分では気づかなかった視点や可能性を取り入れていきます。シェアの時間は、自分の理解を深め、次の行動につなげるための学びの場です。

シェアの時間は、ChatGPTなどのAIツールでは、代替不可能な時間となります。

カリキュラムは最短3ヶ月でプロジェクトを企画・実行、6ヶ月で事業化を目指す

「セーブ（主観）」と「シェア（客観）」を行き来するプロセスを通して、My TOP独自のカリキュラムを実施します。カリキュラムは、最短3ヶ月でプロジェクト企画から実行、6ヶ月で事業化実現に向けた具体的なノウハウが凝縮されたTo Doとなっており、履歴書の空白を「武器」に変えた「Sensei（先生）」たちのノウハウや共通事項によって体系化されました。

ゴールは、就職先を見つけることではなく、自分の存在意義（My TOP「私の1番」）を見つけることです。カリキュラムを通して、自信を育み、存在意義を感じられる生き方の基盤を築くことを支援いたします。

*カリキュラムは、スキルを可視化・数値化する「レーダーチャート」から始まります。次に、自分だけのキャッチコピーを言語化する「スキルシート」、自分でプロジェクトリードをする企画書作成等、一歩踏み出して自信を得られるステップとなっています。初回無料面談で詳細をご説明いたしますのでご安心くださいませ。

My TOPは、「自己理解で終わらない」、「相談で終わらない」ことが特徴です。内省（自己理解）と他者からのフィードバックを往復しながら、自分なりの目標を描き、企画・実行まで伴走いたします。そして、新しいWell-beingサービスとして、日本のGDWを向上し、自分の存在意義を見つけられる仕組みを確立します。

強み｜自信を培うプロジェクトへの挑戦と自分の存在意義を事業に変える機会

My TOPの強みは、生き方の土台を創るプロジェクトへ挑戦、事業部長デビューができること

My TOPは、内省や学びで終わるサービスではありません。実行の場そのものを提供することが強みです。まずはスキルや経験を積みたい、自分のスキルを向上したい方には、カリキュラムの中にあるインターンシップ制度を活用できます。PROUDERSが支援する案件（プロジェクト）の中から、自分が挑戦してみたいものを選び、実務経験を積むことができます。

- 営業代行- SNSマーケティング- イベント企画・運営- LPやWebサイトの分析- クリエイティブ制作

挑戦できる人だけが次へ進むのではなく、挑戦しながら成長し、次のステージへ進むことができます。

My TOP最大の強みは、今まで自分のスキルや経験を活かせる場所が見つからず、居場所がないと感じていた方に、PROUDERS合同会社の事業部長としてデビューできる選択肢を用意していることです。自分の目標や夢をもとに、Senseiの伴走を受けながら企画をブラッシュアップ、プロジェクトとして実行。PROUDERSの事業として採択された場合、事業部長として居場所をつくる立場でデビューできます。

就活エージェントとの大きな違いMy TOPのゴールは、就職先を見つけることではなく自分の存在意義（My TOP「私の1番」）を見つけること

就活エージェントは、年収の高い企業や志望する業界、自分にあったワークライフバランスがとれる企業への就職をゴールとし、リクルーターと伴走します。しかし、人によってゴールは違います。人の数だけ目標や夢、自分の描きたいストーリーがあります。その中には、有名企業に就職したい方や自分の店舗を開業したい方、国際的に活躍したい方など、様々な可能性があります。就活エージェントは、就職先を見つけることを目標にしていますが、My TOPは、自分のスキルや経験を活かせる居場所づくりを目標として自分の存在意義を見つけることをゴールにしています。

ラッキー7キャンペーンのお知らせ｜まずは初回無料面談のご予約から

My TOPリリース記念として、通常月額22,000円（税込）サブスクリプションサービスですが、サービス開始にあたり、「My TOPを見つけられたわたしラッキー7,000円割引キャンペーン」にて月額15,000円（税込）で提供いたします。

*本キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

コーチングやセミナー、スクールと比較して価格が圧倒的に安いのは、My TOPを体感してもらい、より多くの人へあなたという生き方をシェアして頂きたいからです。My TOPは、目先のお金「20万円」より、あなたとの「20年」の時間を大切にします。それは、あなたとの出会い、一緒に伴走して見られる光景や、味わえる感情に一番の価値を感じているからです。

My TOPのMISSIONは、「あなたと出会えてよかったと言われる居場所づくり」

My TOPのMISSIONは「あなたと出会えてよかったと言われる居場所づくり」です。あなた「に」は、プロジェクトだけの点での関わりですが、あなた「と」は人生という線での関係構築を重要視しています。My TOPでSenseiと出会えてよかったと言ってもらえるように目標に向かって伴走し、一緒に夢を実現します。My TOPでは初回無料面談を実施しております。まずは、My TOPの初回無料面談を予約し、一歩を踏み出すことで自信を育み、存在意義を感じられる生き方の基盤を築くことを始めてみませんか。

初回無料面談に申し込む :https://app.spirinc.com/t/3lxd-VEge61dxUfB7GziI/as/BXB6pJEh92wxt4V0LaV5j/confirm

自分の存在意義を事業に変えるプロセス伴走サービス「My TOP」で、お会いできることを心待ちにしています。

■My TOPサービス概要

My TOPのStatement

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158383/table/5_1_a37c1c00ac77b0648eeaa4e5615d7d63.jpg?v=202601301151 ]

https://prtimes.jp/a/?f=d158383-5-98fa68deb6c39a95f0af3bc7cd2abd29.pdf

PROUDERS合同会社

PROUDERSは、地域や社会の課題を、挑戦者が輝くための舞台へと変えるストーリーを共創するプロデューサーです。プロデュースの実績は2つ。

1. 次世代の居場所づくり： 豊島区での部活動地域移行を先導。プロのコーチによる指導プログラム「プラトレ」を通じ、満足度100%の安心できるコミュニティを提供しています。

2. 次世代へのバトンパス支援： 労働力やアップデート不足に悩む企業と、スキルアップと実績を求める若者がタッグを組み、新たな価値を生み出す「共創体験」をデザイン。双方が主役となって課題解決するストーリーを実装しています。

私たちのゴールは、プロジェクトの完結ではありません。PROUDERSを通じて出会った仲間たちが「あの時、あの場所があったから今の自分がある」と語り合える未来の実現。PROUDERSが個人の人生のストーリーに「誇れる居場所」として深く刻まれることです。私たちは、「誇り」という名の最高の経済資源を日本中に循環させ、人生の居場所となるコミュニティを世界中に広げていきます。