3種のビタミンC誘導体* 配合（すべてうるおい成分）、肌をケアする美容液UVシリーズ「ハレバレ」から待望のUV化粧下地 新発売！同時に使い心地がUPした美容液UVミスト リニューアル新発売！

株式会社エリザベス



［左］ハレバレ プロテクションUV セラム C プライマー、［右］ハレバレ プロテクションUV セラム C ミスト N

ハレバレ プロテクションUV　セラム　C　プライマー＜日やけ止め・化粧下地＞ 30g \1,600（税込\1,760）ハレバレ プロテクションUV　セラム　C　ミスト N　＜日やけ止め・日中用美容液＞ 40mL \1,300（税込\1,430）2026年2月20日（金）先行発売　ハンズ（一部店舗を除く）2026年3月3日（火）全国発売　

3種のビタミンC誘導体*配合（すべてうるおい成分）、肌をケアする美容液UVシリーズ 「ハレバレ」から注目の美容液成分であるグルタチオン（うるおい成分）を配合したノンケミカル※1UV化粧下地 「ハレバレ　プロテクションUV　セラム　C　プライマー」が新発売いたします。
しっかりとUV対策をしながら、なめらかなで透明感のある白玉肌※2　に仕上がります。


同時にご好評いただいている美容液UVミスト「ハレバレ　UVセラム　C　ミスト」は使い心地をUPさせリニューアル新発売。
「ハレバレ」シリーズは好評販売中のアイテムを含め全4品のラインナップへ。


一年を通し「ハレバレ」シリーズをお使いいただき”ココロ　ハレバレ”な外出をお楽しみください。


　　


販売店：2026年2月20日(金）よりハンズにて先行発売スタート。3月3日（火）から全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。
＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸　


※1 紫外線吸収剤不使用
※2 メイクアップ効果



【商品特長】

＼新発売／


ハレバレ　プロテクションUV セラム　C　プライマー＜日やけ止め・化粧下地＞ 30g \1,600（税込\1,760）　
なめらか白玉肌※2 仕上げ3種のビタミンC誘導体*配合（すべてうるおい成分）とグルタチオン（うるおい成分）配合のノンケミカル※1 UV下地

＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※1 紫外線吸収剤不使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※2 メイクアップ効果



■国内最高UVカット指数【SPF50+　PA++++】　日やけによるシミ・そばかすを防ぐ


日やけ（またはシミ）の原因となるUVBも肌の奥深く（真皮）まで到達するUVAもしっかりブロックします。



■ハレバレシリーズ共通　3種のビタミンC誘導体* にグルタチオン（うるおい成分）を配合




■明るく透明感のある肌へ


するっと伸びて、毛穴・凹凸・色ムラを補整します。




■美容液成分 83% 配合


■紫外線吸収剤・アルコール ※5　・パラベン・合成着色料・鉱物油・香料　不使用


※5 エタノール　　　　


■皮フ刺激テスト済み （すべての方に刺激が起こらないというわけではありません）


■顔用


■せっけんで落とせる


■MADE IN JAPAN 　



【ご使用方法】


化粧水でお肌を整えた後、適量を手にとり、お顔全体にムラなくのばしてください。使用量が少ないと、紫外線防止効果が得られにくくなります。効果を保つためにも十分な量をムラなく塗り、タオルでふいたり、泳いだりした後は必ず塗りなおしてください。商品のSPF表示及びPA表示は、国際的に定められている標準塗布量に従い1cm２あたり2mgを皮フに塗布して測定した結果です。落とすときはスポンジやタオル等を使い、せっけん等の洗浄料をよく泡立てて、ていねいに洗い流してください。他のメイク品を併用した場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。　



＼リニューアル新発売／




ハレバレ プロテクションUV　セラム　C　ミスト N　＜日やけ止め・日中用美容液＞ 40mL \1,300（税込\1,430）
アルコールフリーで顔にもスプレーOK3種のビタミンC誘導体*　配合（すべてうるおい成分）の美容液UVミスト

＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸　


リニューアルポイント
・よりキメ細やかなふんわりミスト
・うるおってべたつかない

■国内最高UVカット指数【SPF50+　PA++++】　日やけによるシミ・そばかすを防ぐ


日やけ（またはシミ）の原因となるUVBも肌の奥深く（真皮）まで到達するUVAもしっかりブロックします。



■ハレバレシリーズ共通




■美容液成分 88% 配合


■アルコール ※5・パラベン・シリコン・合成着色料・鉱物油　不使用


※5 エタノール　　　


■皮フ刺激テスト済み （すべての方に刺激が起こらないというわけではありません）


■顔・からだ用


■せっけんで落とせる


■爽やかなシトラスの香り


■MADE IN JAPAN 　



よりキメ細やかなふんわりミストに！






【ご使用方法】


●肌から20cmくらいはなし、目・口を閉じて顔全体にスプレーし、手で優しくなじませてください。（顔全体で1～2回プッシュが目安です。半押しせず押し切ることで、より細かなミストを実感いただけます。）●初めてお使いいただく時や長時間ご使用を中止されていた後は、手のひらなどに数回プッシュし、中身がスムーズに出ることを確認してからお使いください。●使用量が少ないと、紫外線防止効果が得られにくくなります。効果を保つためにも十分な量をムラなく塗り、タオルでふいたり泳いだりした後は、必ず塗り直してください。商品のSPF表示及びPA表示は、国際的に定められている標準塗布量に従い1cm２あたり2mgを皮フに塗布して測定した結果です。●落とすときはスポンジやタオル等を使い、せっけん等の洗浄料をよく泡立てて、ていねいに洗い流してください。メイクをした場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。


衣服につくと落ちない場合がありますので、つかないように十分ご注意ください。もしついた場合は、すぐに洗剤でていねいに洗ってください。ただし、塩素系漂白剤のご使用はさけてください。



ハレバレ

3種のビタミンC誘導体＊配合　　肌をケアする美容液UVシリーズ　


＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸（すべてうるおい成分）



＜好評販売中＞



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ハレバレ プロテクションUV セラム C


＜日やけ止め＆日中用美容液＞
60g　\1,500（税込\1,650）


SPF50+ PA++++ UV耐水性★★
3種のビタミンC誘導体＊配合
日やけによるシミ・そばかすを防ぐUVジェルです。
さらさら水感覚で心地よく使えます。


美容液成分 86% 配合






表示価格はメーカー希望小売価格です


ハレバレ プロテクションUV セラム C スティック


＜日やけ止めスティック＞
15g　\1,700（税込\1,870）
SPF50+ PA++++ UV耐水性★★
3種のビタミンC誘導体＊配合
日やけによるシミ・そばかすを防ぐUVスティックです。
塗り重ねてもサラサラ。手を汚さず使えます。





ハレバレ シリーズ共通　





■エリザベス公式サイト https://elizabeth.jp　