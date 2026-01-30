3種のビタミンC誘導体* 配合（すべてうるおい成分）、肌をケアする美容液UVシリーズ「ハレバレ」から待望のUV化粧下地 新発売！同時に使い心地がUPした美容液UVミスト リニューアル新発売！

株式会社エリザベス

［左］ハレバレ プロテクションUV セラム C プライマー、［右］ハレバレ プロテクションUV セラム C ミスト Nハレバレ プロテクションUV セラム C プライマー＜日やけ止め・化粧下地＞ 30g \1,600（税込\1,760）ハレバレ プロテクションUV セラム C ミスト N ＜日やけ止め・日中用美容液＞ 40mL \1,300（税込\1,430）2026年2月20日（金）先行発売 ハンズ（一部店舗を除く）2026年3月3日（火）全国発売

3種のビタミンC誘導体*配合（すべてうるおい成分）、肌をケアする美容液UVシリーズ 「ハレバレ」から注目の美容液成分であるグルタチオン（うるおい成分）を配合したノンケミカル※1UV化粧下地 「ハレバレ プロテクションUV セラム C プライマー」が新発売いたします。

しっかりとUV対策をしながら、なめらかなで透明感のある白玉肌※2 に仕上がります。

同時にご好評いただいている美容液UVミスト「ハレバレ UVセラム C ミスト」は使い心地をUPさせリニューアル新発売。

「ハレバレ」シリーズは好評販売中のアイテムを含め全4品のラインナップへ。

一年を通し「ハレバレ」シリーズをお使いいただき”ココロ ハレバレ”な外出をお楽しみください。

販売店：2026年2月20日(金）よりハンズにて先行発売スタート。3月3日（火）から全国のバラエティショップ、ISEHAN online storeなどで発売いたします。

★一部お取り扱いのない店舗もございます。

＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸

※1 紫外線吸収剤不使用

※2 メイクアップ効果

【商品特長】

＼新発売／ハレバレ プロテクションUV セラム C プライマー＜日やけ止め・化粧下地＞ 30g \1,600（税込\1,760）なめらか白玉肌※2 仕上げ3種のビタミンC誘導体*配合（すべてうるおい成分）とグルタチオン（うるおい成分）配合のノンケミカル※1 UV下地

＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸

※1 紫外線吸収剤不使用 ※2 メイクアップ効果

■国内最高UVカット指数【SPF50+ PA++++】 日やけによるシミ・そばかすを防ぐ

日やけ（またはシミ）の原因となるUVBも肌の奥深く（真皮）まで到達するUVAもしっかりブロックします。

■ハレバレシリーズ共通 3種のビタミンC誘導体* にグルタチオン（うるおい成分）を配合

■明るく透明感のある肌へ

するっと伸びて、毛穴・凹凸・色ムラを補整します。

■美容液成分 83% 配合

■紫外線吸収剤・アルコール ※5 ・パラベン・合成着色料・鉱物油・香料 不使用

※5 エタノール

■皮フ刺激テスト済み （すべての方に刺激が起こらないというわけではありません）

■顔用

■せっけんで落とせる

■MADE IN JAPAN

【ご使用方法】

化粧水でお肌を整えた後、適量を手にとり、お顔全体にムラなくのばしてください。使用量が少ないと、紫外線防止効果が得られにくくなります。効果を保つためにも十分な量をムラなく塗り、タオルでふいたり、泳いだりした後は必ず塗りなおしてください。商品のSPF表示及びPA表示は、国際的に定められている標準塗布量に従い1cm２あたり2mgを皮フに塗布して測定した結果です。落とすときはスポンジやタオル等を使い、せっけん等の洗浄料をよく泡立てて、ていねいに洗い流してください。他のメイク品を併用した場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。

＼リニューアル新発売／

ハレバレ プロテクションUV セラム C ミスト N ＜日やけ止め・日中用美容液＞ 40mL \1,300（税込\1,430）アルコールフリーで顔にもスプレーOK3種のビタミンC誘導体* 配合（すべてうるおい成分）の美容液UVミスト

＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸

リニューアルポイント

・よりキメ細やかなふんわりミスト

・うるおってべたつかない

■国内最高UVカット指数【SPF50+ PA++++】 日やけによるシミ・そばかすを防ぐ

日やけ（またはシミ）の原因となるUVBも肌の奥深く（真皮）まで到達するUVAもしっかりブロックします。

■ハレバレシリーズ共通

■美容液成分 88% 配合

■アルコール ※5・パラベン・シリコン・合成着色料・鉱物油 不使用

※5 エタノール

■皮フ刺激テスト済み （すべての方に刺激が起こらないというわけではありません）

■顔・からだ用

■せっけんで落とせる

■爽やかなシトラスの香り

■MADE IN JAPAN

よりキメ細やかなふんわりミストに！

【ご使用方法】

●肌から20cmくらいはなし、目・口を閉じて顔全体にスプレーし、手で優しくなじませてください。（顔全体で1～2回プッシュが目安です。半押しせず押し切ることで、より細かなミストを実感いただけます。）●初めてお使いいただく時や長時間ご使用を中止されていた後は、手のひらなどに数回プッシュし、中身がスムーズに出ることを確認してからお使いください。●使用量が少ないと、紫外線防止効果が得られにくくなります。効果を保つためにも十分な量をムラなく塗り、タオルでふいたり泳いだりした後は、必ず塗り直してください。商品のSPF表示及びPA表示は、国際的に定められている標準塗布量に従い1cm２あたり2mgを皮フに塗布して測定した結果です。●落とすときはスポンジやタオル等を使い、せっけん等の洗浄料をよく泡立てて、ていねいに洗い流してください。メイクをした場合は、メイク落とし等のご使用をおすすめします。

衣服につくと落ちない場合がありますので、つかないように十分ご注意ください。もしついた場合は、すぐに洗剤でていねいに洗ってください。ただし、塩素系漂白剤のご使用はさけてください。



ハレバレ

3種のビタミンC誘導体＊配合 肌をケアする美容液UVシリーズ

＊テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、アスコルビルグルコシド、ビスグリセリルアスコルビン酸（すべてうるおい成分）

＜好評販売中＞

ハレバレ プロテクションUV セラム C

＜日やけ止め＆日中用美容液＞

60g \1,500（税込\1,650）

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

3種のビタミンC誘導体＊配合

日やけによるシミ・そばかすを防ぐUVジェルです。

さらさら水感覚で心地よく使えます。

美容液成分 86% 配合

ハレバレ プロテクションUV セラム C スティック

＜日やけ止めスティック＞

15g \1,700（税込\1,870）

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★

3種のビタミンC誘導体＊配合

日やけによるシミ・そばかすを防ぐUVスティックです。

塗り重ねてもサラサラ。手を汚さず使えます。

ハレバレ シリーズ共通

