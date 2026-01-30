沖縄女性の平均身長「約156cm」に最適化した振袖専門が那覇に初上陸　#振袖gram那覇店 2026年2月5日グランドオープン

写真拡大 (全5枚)

一般社団法人ベストオブミス

ミスユニバースジャパン東京代表岡林美空　振袖前撮り時

知花くららさんを輩出した「ミスユニバースジャパンの運営チーム」が手がける振袖専門店
沖縄市に続く2店舗目、那覇に誕生


https://furisode-gram.net/matome/press/3776/


https://furisode-gram.net/



ミスグランドジャパン沖縄代表の栽愛美が那覇店の代表を務める店舗になっています。



女優安斉星来　コラボモデル

成人式の振袖選びにおいて



「サイズが合わない」「本州で見た柄が沖縄にはない」
という悩みを抱えてきた沖縄の女性たち。


その背景には、
沖縄女性の平均身長が全国平均より低い約156cm前後であるにも関わらず、
多くの振袖が**本州基準（158～160cm想定）**で作られてきたという構造的課題があります。


この課題に真正面から向き合う振袖専門店
#振袖gram那覇店が、2026年2月5日、那覇市にグランドオープンします。



金彩加工

【独自調査】沖縄女性の身長と振袖選びのミスマッチ


#振袖gramでは、これまで全国の成人式市場を分析してきた中で、
沖縄エリア特有の傾向があることに着目しました。


調査結果１.

沖縄女性の平均身長：約156cm前後
（全国平均：約158cm前後）


→ 全国標準サイズの振袖では
・裄が長すぎる
・柄の重心が下がらない
・全体バランスが崩れる
といった声が多く寄せられていました。


【沖縄ならでは】本州から取り寄せていた人気柄を“沖縄常設”へ


これまで沖縄では、
・東京
・京都
の展示会や催事でしか見られなかった振袖柄が多く存在しました。


沖縄で特に支持される人気柄（調査・実績より）


紅型風デザイン


大柄で写真映えする古典×モダン


南国の光に映える白・生成り・赤


金彩を抑えた上品な古典柄


#振袖gram那覇店では、
これら**「沖縄で選ばれているのに、沖縄に常設されていなかった振袖」**を
東京・京都から直接仕入れ、常時展示します。




【背景】なぜ#振袖gramは沖縄に出店するのか

#振袖gramは、
ミスユニバースジャパンの運営に携わるチームが展開する振袖専門ブランドです。


沖縄からは、
知花くららさんをはじめ、
多くの世界で活躍する女性が生まれてきました。


「沖縄の女性は、もっと自分に合う装いを選べるべき」
その思想が、今回の那覇出店につながっています。


【沖縄市店の実績】すでに“地元密着”は始まっている


#振袖gramはすでに
沖縄市に店舗を展開し、


地元出身スタッフによる接客


成人式・前撮り・卒業式袴まで一貫サポート


県外価格に振り回されない明瞭な料金体系


が支持され、口コミでも評価を得ています。


那覇店は、沖縄市店で培った地元密着型モデルの進化版として誕生します。


現在沖縄市店舗も那覇同様に沖縄特化型振袖に商品変更済み


店舗情報


グランドオープン日：2026年2月5日
#振袖gram 那覇店
〒902-0069沖縄県那覇市松島1-11-13C＆C 4F
098-884-6600


https://jmca-okinawa.com



メディア向け取材ポイント

沖縄女性の身長データ×振袖業界の構造問題


東京・京都依存だった振袖流通の変化


ミスユニバースジャパン運営による地方発ブランド戦略


知花くららさんを輩出した沖縄と「装い」の関係性


――――――――――――――――――――


【本件に関するお問い合わせ先】


#振袖gram 編集部
――――――――――――――――――――


I本件に関するお問い合わせ先


企業名：#振袖gram


担当者名：下川祐依


TEL：0332081611


E-Mail：mujshimokawa@gmail.com


――――――――――――――――――――


