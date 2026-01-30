カクナル、八戸市との「職員エンゲージメント調査」分析結果をもとに管理職向けワークショップを実施

株式会社CAQNAL

組織人事コンサルティングや地方創生に取り組む株式会社CAQNAL（社名：カクナル、本社：東京都港区）の代表取締役 中島 篤（ナカシマアツシ）は、青森県八戸市において実施した「令和6年度 職員エンゲージメント調査」の結果分析を行い、2025年11月19日に行われた管理職向け報告会にて、現状の課題に対しての具体的な組織改善施策の検討および、部下とのコミュニケーションワークショップを行いました。



調査結果

高い「貢献意識」の一方で、「対話」に課題

今回の調査により、八戸市役所は職員が市の発展や市民への貢献を強く意識しているということや、時差出勤や部分休業などの制度面の整備に組織的な強みがあることが再確認されました。一方で、職員のモチベーションや組織エンゲージメントの低下に直結する以下4点の課題が浮き彫りとなりました。

- 面談や情報共有の形骸化などの組織内コミュニケーション不足- 人事評価制度の不透明さ・不公平感- 育成・研修・福利厚生の運用不全- 将来のキャリアプランの不明確さ

これらの結果を受け、「組織内の対話」を今後の改革の最重要キーワードとして掲げ、制度（評価）と文化（組織風土）の両面から、職員の「安心して意見が言え、挑戦できる環境」を整えてまいります。

既に実施・着手している具体的施策

サーベイで特定された課題に対し、八戸市ではスピード感を持って以下の施策に着手しています。

人事評価フィードバックの義務化

「評価して終わり」ではなく、納得感を高めるために評価結果の理由説明を義務化しました。

キャリアプランを可視化する「職場紹介シート」の作成

各部署で活かせる経験や業務内容を具体的に開示。今年度より試行実施を開始し、自律的なキャリア形成を支援します。

特別休暇の利用促進にむけた「生理休暇」から「F休暇」への名称変更

心理的なハードルを解消し、より利用しやすい呼称へ変更。福利厚生の実効性を高めます。

管理職向けワークショップの実施

調査結果を単なる報告で終わらせず、組織文化を変えるための実践的な取り組みとして、管理職を対象とした部下とのコミュニケーションワークショップを実施しました。

ワークショップでは、ダニエル・キム氏の「成功循環モデル」を用い、組織の成果を上げるためには、まず「関係の質」を高め、対話を通じて「思考の質」を向上させることが不可欠であることを共有しました。

「1on1ライト版」の推奨

ワークショップの主な内容

繁忙期でも実施できる週1回5～10分の短時間対話の定例化。

部下の変化に気づく「観察ポイント」

表情や声のトーン、作業速度など心理的負荷を早期に察知するスキルの習得。

異動者への「部署の3つの基本」の伝承

暗黙知を明文化し、異動者の新しい組織での立ち上がりをサポートする対話術。

チーム成長の5フェーズ

タックマンモデルをベースに、自律的に機能するチームへと成長させるための段階的な関わり方を学習。

中島 篤(ナカシマアツシ)コメント

今回の調査で、八戸市職員の皆様が持つ「市民のために」という熱い志を改めて強く感じました。ひとりひとりの志を組織全体の力に変えるために必要なのは、制度の改善以上に納得感のある対話です。今回着手した人事評価のフィードバック改善や1on1の文化醸成は、組織の関係の質を劇的に変える一歩になると確信しています。カクナルは、八戸市役所が安心して意見が言え、挑戦できる環境が整っている自治体のロールモデルとなるよう、引き続き現場の皆様に伴走してまいります。









株式会社CAQNAL（カクナル） 代表取締役 中島 篤（ナカシマアツシ）

iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授

地方創生アドバイザー

1976年福島県生まれ。東北学院大学2部経済学科卒業。在学中は（株）紀伊国屋書店で契約社員として勤務し、昼間就業・夜間就学という二足の草鞋で過ごす。卒業後、2001年にスターバックスコーヒージャパン入社。その後ユニクロをはじめ、複数の業界・企業で現場・人事部長およびコンサルタントとして就業。2011年、東日本大震災を機に働き方改革や地方創生に関心を持ち、フリーランスとして活動後、（株）CAQNAL（カクナル）創立。現場経験を活かした伴走型コンサルタントとして、リアルな組織診断とその具体的な解決を信条として、慣例や既成概念に囚われないブランディング・制度設計・研修を実施している。自身も積極的にテレワーク・ワーケーションを行い、様々な地域で食と酒を楽しむ。

【株式会社CAQNAL（カクナル）について】

「人のチカラで『場』を興（おこ）す」というミッションの下、大手企業からベンチャー、行政や自治体などさまざまな組織の価値を向上させるコンサルティング・グループ。

組織人事、採用/転職、人事制度、労務、DX、業務効率化を中心に幅広い領域を支援。豊富な実務経験を兼ね備えた専門家集団として、企画やノウハウの提供だけでなく制度の定着まで伴走する支援スタイルを強みとしている。



【株式会社CAQNAL 会社概要】

代 表 取 締 役 : 中島 篤

設 立 : 2018年 1月

所 在 地 : 本社:東京都港区六本木 7-12-2 R7ビルディング SPACES六本木

東北拠点:宮城県仙台市青葉区花京院1-2-15ソララプラザ3F SPACES仙台

中部拠点:愛知県名古屋市西区名駅2－34－17 セントラル名古屋 1101

関西拠点:大阪府大阪市福島区福島7-1-10Wiz fukushima 2F GRANDSLAM 239

業 務 内 容 : 組織人事開発・地方創生・DXコンサルティング・人材紹介・新規事業開発

U R L : https://caqnal.jp/





