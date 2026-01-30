【新春ラスト2DAYS 回数券セール】三鷹の酸素カプセル×コワーキングスペース「サンキュア」が特別割引キャンペーンを実施

サンキュア株式会社

サンキュア株式会社（本社：千葉県船橋市湊町1丁目、代表取締役：安部 広大）は、JR三鷹駅南口から徒歩3分の酸素カプセル×コワーキングスペース「サンキュア」にて、1/31まで回数券の特別割引を実施いたします。

近年、酸素カプセルが注目されている理由

酸素カプセルは、1960年代に欧米の医療現場で高気圧酸素療法として活用され始めたのが起源とされています。外傷の治療や回復促進を目的に導入され、その後スポーツ分野へと広がりました。

日本においては、2002年の日韓ワールドカップで選手が疲労回復目的で使用したことをきっかけに認知が拡大。現在では、プロ野球・マラソンなど多くの競技で採用されており、トップアスリートのコンディショニングを支える存在として広く知られています。

近年では、

・多忙なビジネスパーソン

・YouTuber・インフルエンサー

・主婦・学生

といった一般層にも利用が広がり、「日常的なセルフケア手段」としての需要が急上昇しています。

背景には、現代に共通する課題があります。

・慢性的な疲労

・睡眠不足

・集中力の低下

これらに対して、酸素カプセルは「短時間で効率よく身体がケアできる新習慣」として支持され、利用者層の拡大が続いています。

酸素カプセルの効果についてはこちらの記事(https://sancure.jp/column/241104)でも詳しく解説しております。

実際にサンキュアをご利用いただいたお客様からは、次のような声が寄せられています。

「疲労感が和らぎ、身体が軽やかになった」(40代男性：経営者)

「翌朝の目覚めが驚くほどすっきりして、一日を快適に過ごせた」(30代男性：会社員)

「踵の骨折からの回復スピードが想像以上に早まり驚いた」(50代女性：ダンススタジオ経営者)

このように酸素カプセルは、いまやアスリートや著名人だけでなく、ビジネスパーソン、主婦、学生など幅広い方々に選ばれる、身近なヘルスケアの手段になっています。

サンキュアの特徴

概要特長1｜酸素カプセル（ルームタイプ）による上質な休息体験

TVやエアコンも完備

180cmの方でも足を伸ばして寝られる広々とした酸素ルームを完備。

高気圧・高濃度酸素環境でゆったりと過ごすことで、様々な健康効果に期待ができます。実際にご利用いただいたお客様からは、「疲れが取れやすくなった」「朝の目覚めがすっきりした」「肌の調子が良い気がする」といった感想が寄せられています。（お客様の感想はこちらで確認いただけます。）

現代のストレス社会で、質の高い休息を求める方に選ばれているリラクゼーション空間です。酸素カプセルの効果はこちらで詳しく解説(https://sancure.jp/column/240928)しております。酸素カプセル内での仮眠や睡眠により、より一層の効果を実感いただけます。

特長2｜集中できる完全個室型ワークスペース

酸素ルーム内だとパフォーマンスが上がります

座椅子や机を備えた個室空間で、長時間の作業も快適に。

静かで快適な空間設計により、夜間の仕事や学習にも最適。

集中して取り組みたい方をサポートします。

締め切り間近のタスクや課題を片づけたいときにも、頼れる“夜の作業基地”としてご利用ください。

特長3｜無人だからこそできるお得な料金設定業界水準と比較してかなりお得な料金設定となっています

国内最安値級の価格で、一流アスリートやビジネスパーソンが愛用する酸素カプセル（ルームタイプ）を、どなたでもお気軽にご利用いただけます。

新春ラスト2DAYS 回数券セール

期間

1/30(金)、1/31(土)の2日間限定

サービス詳細

施設名：サンキュア（酸素カプセル×コワーキングスペース）

所在地：東京都三鷹市下連雀３丁目３３－２０ 三鷹第三ビル 202

アクセス：JR三鷹駅 南口より徒歩3分

サービス詳細：https://sancure.jp

ご予約はこちらから(https://reserva.be/sancure/ticket/list)

今後の展開

サンキュアでは、「24時間頑張る人のココロとカラダをサポート」をテーマに、今後も多様なニーズに応えるサービスを展開予定です。季節限定プランや、地域の声を反映したカスタムメニューなども順次導入予定。ライフスタイルの多様化に応える、“休息と生産性向上をサポートする空間”として、さらなる進化を目指してまいります。

