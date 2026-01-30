【冬季限定・1,000本】HAKUBA CRAFT 甘くない、静かなバレンタインを。
「みんなの故郷”白馬”をつくる」をヴィジョンに掲げる reth株式会社（本社：長野県白馬村、共同代表：田口雄・村田 仁志）は、2026年1月30日より、冬季限定クラフトビール「Yoi（宵）」を1,000本限定で発売いたします。
「Yoi（宵）」とは、日が落ち、あたりがゆっくりと暗くなっていく時間帯を指す言葉です。
本商品は、雪に包まれた冬の白馬の夜、暖炉の火がはぜる音だけが響く静かな空間で、ゆっくりと味わってほしいという想いから生まれました。冬の夜が深まるHakuba Valleyの静けさと余韻を、一杯のビールで表現しています。
ラベルはあえて装飾を削ぎ落とし、黒のベースに仕上げました。雪深い夜の闇とスタウトの重厚感を重ね合わせ、手に取った瞬間から“静かな大人の時間”を予感させるデザインとなっています。
ビアスタイルは、黒ビールの代表格であるスタウトをベースに、ベルジャン酵母を使用したベルジャン・スタウト。スタウト由来の深いコクに、ベルジャン酵母のスパイシーさ、シナモンの穏やかな辛味、バニラの甘くやわらかな香りが重なり合い、複雑で多層的な味わいに仕上げました。
アルコール度数は7％。一口ずつ、ゆっくりと時間をかけて楽しみたい“大人のためのスタウト”です。
重厚感のある味わいと洗練された香りは、スタウト好きの方はもちろん、落ち着いたビール体験を求める男性におすすめ。また、ラベルデザインも相まって、甘さ控えめで“少し大人なバレンタイン”を演出したい方にも最適な冬季限定ビールです。チョコレートの代わりに、あるいはチョコレートと一緒に贈る、新しいバレンタインの選択肢としても提案します。
おすすめペアリング
気軽に楽しむなら、カットしたチーズとローストナッツをつまみながら。グラスを傾けるたびに、チーズのコクやナッツの香ばしさがビールの甘い余韻を引き立てます。
しっかり食事と合わせるなら、表面を香ばしく焼き上げた厚切りベーコンステーキや、肉汁あふれる粗びきウインナーがおすすめ。スモーキーな旨みとスタウトのコクが重なり、冬の夜にぴったりの満足感あるペアリングを楽しめます。
販売・提供について
〈オンライン〉
公式オンラインショップおよびLINEギフトにて販売。
ご自宅用はもちろん、冬季限定の贈り物や大人なバレンタインギフトとしてもご利用いただけます。
・公式オンラインショップ（商品ページ・単品）
https://hakubacraft.jp/products/%E5%AD%A3%E7%AF%80%E9%99%90%E5%AE%9A-yoi-%E5%AE%B5-belgian-stout
・LINEギフト（商品ページ・３本セット）
https://mall.line.me/sb/505e7b57/8342477
〈白馬村内〉
HAKUBA CRAFT直営店ならびに飲食店、コンビニエンスストア、スーパーマーケットにて販売・提供。
また、一部飲食店では、樽生（ドラフト）でもお楽しみいただけます。
商品概要
商品名：Yoi（宵）
スタイル：ベルジャン・スタウト
アルコール度数：7％
容量：330ml
発売日：2026年1月30日
販売本数：限定1,000本
希望小売価格：990円（税込）
雪に包まれ、静けさが深まる白馬の夜。
甘くない、静かな夜を演出する一杯「Yoi（宵）」をお届けします。
公式オンラインショップ
https://hakubacraft.jp/pages/onlinestore
会社概要
社名：reth株式会社
本社所在地：長野県北安曇郡白馬村北城12304
共同代表：田口 雄・村田 仁志
設立： 2021年9月6日
事業内容：クラフトビール製造・販売、飲食店営業、宿泊施設運営
TEL：050-3131-8001
MAIL：info@hakubacraft.jp
HP：https://hakubacraft.jp
Instagram：https://www.instagram.com/hakuba_craft/