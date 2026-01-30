脚のための新発想一般医療機器「Re/12CARE（リ・トゥエルブケア　リカバリーレギンス）」一部ドラッグストアで先行発売開始

株式会社i.D

株式会社i.D（本社：東京都港区、代表取締役：堀井昭一）は、一般医療機器に分類される「Re/12CARE（リ・トゥエルブケア）リカバリーレギンス」を、

2026年1月下旬以降、一部のドラッグストアにて先行発売いたします。

■ ガンバレルーヤさんを起用

日常に寄り添う“脚ケア”を、もっと身近に

本商品は、脚の疲れや重だるさ※2を感じながらも、

「血流促進アイテムが苦手」という声に応えるために開発されました。

そのメッセージをより多くの方に伝える存在として、お笑いコンビ ガンバレルーヤ を起用。ロケや移動など、日々忙しく活動するお二人が、 無理せず続けられる脚ケアを体感しています。

※2筋肉の疲れ

■ 「締めつけ」という常識を覆す新発想

リカバリーレギンスは、 締めつけないのに血流を促進することを目指して開発された、 新しい発想のレギンスです。「苦しさ」「長時間履けない」といったストレスを軽減し、 日常生活の中で自然に脚をケアできる設計となっています。

■ 一般医療機器としての機能性

Re/12CARE リカバリーレギンスは、AddElm TECHNOLOGY（アドエルム テクノロジー）社の素材「add.02」を使用した 一般医療機器（家庭用遠赤外線血行促進用衣）です。鉱石を練り込んだ特殊繊維により、１.血行促進２.疲労回復３.筋肉のハリ、コリの改善４.筋肉の疲れを軽減といった効果が期待できます。

※繊維に練り込まれているため、洗濯をしても効果は持続します。

■ 毎日履ける快適さを追求

医療機器でありながら、 アパレルブランド視点での履き心地にもこだわりました。

ハイウエスト設計で安心感のある履き心地

フラットシーマ縫製で肌への違和感を軽減

なめらかで速乾性のある素材

アンチピリングテスト済み

リラックスタイムから就寝時まで、 幅広いシーンで着用いただけます。

■ 商品概要

販売名：Re/12CARE リカバリーレギンス

カラー：ブラック

サイズ：M／L／LL

価格：2,980円（税込3,278円）

先行発売：2026年1月下旬以降

発売元：株式会社i.D

※2026年3月5日より、全国のドラッグストアにて本発売予定。

■起用タレントプロフィール

ガンバレルーヤ

【左】よしこ

生年月日：1990年10月24日

出身地 ：愛知県

【右】まひる

生年月日：1993年8月30日

出身地 ：鳥取県





経歴：

よしことまひるによる吉本興業所属の女芸人コンビ。

2012年にコンビ結成。2017年に大阪から東京へ上京。深夜のロケ番組で注目を浴び、海外ロケでもリアクションが好評とされ大活躍中！今、一番目が離せない女芸人コンビ。

■会社情報

株式会社i.D

あなたが”いま欲しいモノ”を作りたい

たった一つの私たちの商品が、誰かの人生を少しだけ豊かにする

そう願ってるから、本気でモノづくりに向き合える。

HP:https://idtokyo.co.jp/

