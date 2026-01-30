「送迎×補食」で支える地域ユース育成支援モデルの実証開始

オムロン株式会社

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：四方 克弘、以下 OSS）は、地域における移動課題の解決で培ってきた知見を活かし、放課後の子どもたちの移動を支える新たな支援モデルの構築に取り組みます。その第一弾として、2026年2月3日より、地域の共助による送迎と練習導線上での栄養補食提供を組み合わせた、ユース世代向け育成支援モデルの実証実験を開始します。本取り組みは、ハンドボールクラブ 熊本ビューストピンディーズ（以下 ビュースト）および味の素株式会社（本社：東京都中央区、社長：中村 茂雄、以下 味の素(株)）と連携し、選手・家庭・クラブの日常的な負担を軽減する新たな支援の形を実現するものです。移動や補食準備に関わる課題を解消し、子どもたちが安心して競技に取り組める環境づくりに貢献します。

「アミノバイタル(R)」ゼリードリンク ガッツギア(R)で栄養補給するユース選手たち

地方都市では、人口減少に伴う地域交通の縮小が進み、日常の移動を確保しにくい状況が広がっています。ユーススポーツの現場でも、練習会場への送迎や補食準備といった競技以外の負担が家庭に集中し、クラブや保護者に大きな負荷が生じるケースが見られています。共働き家庭の増加も背景に、「十分な補食を用意することが難しい」といった声が寄せられており、子どもたちが継続してスポーツに取り組める環境を整えるためには、家庭とクラブの負担を軽減できる新たな仕組みの整備が求められています。

この現状を踏まえ、OSSはこのたび、公共ライドシェア「meemo」で培った運行設計や地域連携の知見を活かし、ユース選手の練習動線に沿って送迎と補食を組み合わせた支援モデルの検討を開始しました。地域と連携した共助型送迎と、練習前後に味の素(株)による補食を受け取れる導線を整えることで、家庭やクラブに生じていた移動手段や補食準備に関する負担軽減を目指します。送迎と補食を一体的に提供する仕組みにより、子どもたちが安心して練習に向かえる環境をつくり、家庭負担の偏りやクラブ運営における課題の解消に寄与し、ユーススポーツを継続しやすい地域づくりに貢献します。

OSSは、約60年にわたる公共交通ソリューションの提供を通じて培ってきた業界知見・技術により、地域や協創パートナーと共に課題解決に向けたソリューション提供を加速し、持続可能な地域社会の創生に貢献します。

■実証実験の実施概要

■OSSの提供する公共ライドシェア「meemo（ミーモ）」

地域での交通空白の課題解決に向け、OSSでは2019年から公共ライドシェア「meemo（ミーモ）」を提供しています。本サービスでは、公共ライドシェア導入に向けた調査から運用・改善まで、まるごとサポートすることで、安心して利用できる公共交通の新しい選択肢としての定着を目指す、地元課題に寄り添うサービス提供を進めています。

■自治体様向け「meemo」事業資料と公共ライドシェア相談窓口について

「meemo」の導入をご検討の自治体様向けにサービスの詳細をご紹介する資料と、全国自治体様の公共ライドシェアサービス導入を支援する相談窓口を開設しております。

「meemo」事業資料（ダウンロードリンク）：https://meemo.jp/download

公共ライドシェア（自家用有償旅客輸送）の相談フォーム：https://forms.office.com/r/ia5YxCh07E

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社について

オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社は、これまで独自のオートメーション技術により、自動改札機などの駅務自動化システムをはじめ、世界初・日本初の社会公共システムを数多く生み出してきました。これからも労働力不足やエネルギー、レジリエンスなどの社会課題をいち早く捉え、IoT・AI・ロボティクスなどの最先端技術、ソフトウェア、運用・保守のトータルサービスでソリューションを構築し、安心・安全・快適な社会づくりに貢献します。