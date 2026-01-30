「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ご契約のお客さま限定！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」の貸し切りイベントに抽選でご招待！

株式会社NTTドコモ

株式会社 NTT ドコモ（以下、ドコモ）は、「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さま※1※2 を対象に、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)貸切イベント」のチケット※3が140組280名さまに抽選で当たる「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン みんなで無敵！ 5周年で大盛上がりのスーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)にペア140組を貸切ご招待！キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2026年1月30日（金）から2026年2月28日（土）までの期間で開催します。

本キャンペーンは、ドコモが「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」のお客さま向けに提供する「特別な体験価値」特典の1つです。

ドコモは、2026 年2月（予定）から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の特典対象サービスに「Lemino」と「d アニメストア」を加え、「DAZN for docomo」「NBA docomo」と合わせた4サービスのうち最大2サービスを追加料金なしでご利用いただける「選べる特典」を提供開始するほか、「特別な体験価値」特典を拡充します。

今回はその「特別な体験価値」特典の1つとして、本キャンペーンを提供します。「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約で、キャンペーンサイトからエントリーいただいたお客さまのうち、抽選で140組280名さまをユニバーサル・スタジオ・ジャパンの大人気エリア「スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」の貸切イベントへご招待※4します。応募期間は2026年1月30日（金）から 2026年2月

28日（土）です。本キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトおよび別紙をご確認ください。

＜本キャンペーンサイト＞

URL：https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kansai/max_usj_260130/

株式会社NTTドコモは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・マーケティング・パートナーです。

ドコモは今後も、パートナーのみなさまとともに夢と感動を届け、人々の生活を豊かに変えていきます。

※1 現在の料金プランや契約内容は My docomo からご確認いただけます。

※2 抽選時点（2026年3月1日）で「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご利用中の方が対象となります。

※3 チケットの詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

※4 当選の発表は、景品（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）と 「スーパー・ニンテンド

ー・ワールド(TM)」貸切クレデンシャル（ペア））の発送をもって代えさせていただきます。発送は 2026年3月下旬を予

定しています。

＊掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

別紙

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン みんなで無敵！

5周年で大盛上がりのスーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)にペア140組を貸切ご招待！キャンペーン



1. キャンペーン名

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン みんなで無敵！ 5周年で大盛上がりのスーパー・ニンテンド

ー・ワールド(TM)にペア140組を貸切ご招待！キャンペーン

2. エントリー期間

2026年1月30日（金）午前10時00分～2026年2月28日（土）午後11時59分

3. 内容

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さまでキャンペーンサイトよりエントリー

いただくと、抽選で「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)

貸切イベント」のチケットがペアで140組280名様に当たります。

4. 応募条件

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」をご契約のお客さま

5. 応募方法

キャンペーンサイトより応募ください

6. キャンペーンサイト

https://www.docomo.ne.jp/campaign_event/kansai/max_usj_260130



７. 貸切イベントについて※1※2

当選された方は以下の日時で開催されるスーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」の貸切イベントに

ご参加いただけます。

■貸切日時：2026年4月12日（日）午後8時00分～午後10時00分

なお、貸切イベントの抽選に当選された方には、以下をセットでプレゼントします。

・ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1デイ・スタジオ・パス（ペア）（以下、1デイ・スタジ

オ・パス)

・「スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」貸切クレデンシャル（ペア）（以下、本クレデンシャ

ル）

※1 閉演後にスーパー・ニンテンドー・ワールドを2時間貸切でお楽しみいただけます。

※2 貸切イベント当日は、「1デイ・スタジオ・パス」にて、開園時からご入場頂けますが、貸切時間は上記の2時間となり、

貸切エリアの入場、およびアトラクションのご利用は「クレデンシャル」のご提示が必要です。