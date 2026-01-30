わんちゃんの健康にこだわった国産・無添加ドッグフード「このこのごはん」シリーズが累計販売数400万袋を突破！【コノコトトモニ】

株式会社ゆずず


人間の食品と同レベルの国内工場で製造しているドッグフードやサプリメントなどを取り扱う『コノコトトモニ』（ https://konokototomoni.com/ ）を運営する株式会社ゆずず（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：中島由華）のわんちゃんの健康にこだわった国産・無添加（※）のドッグフード「このこのごはん」シリーズがこの度、累計販売数400万袋（※2）を突破いたしました。



※保存料、着色料、香料、BHA、BHT、エトキシキン、没食子酸プロピル不使用


※2 このこのごはんシリーズ累計（2018年4月～2025年12月末時点）



「愛犬とずっと一緒にいたい」：開発の原点


コノコトトモニの商品開発は代表中島の


「愛犬の"ゆず"とずっと一緒にいたい」という想いから


スタートし、スタッフ全員が飼い主目線で【本当に欲しい】と


思えるものだけを形にしています。





全シリーズ共通：人間基準の「ヒューマングレード」へのこだわり

１.厳選された自然素材


大切な家族である愛犬が毎日食べるものだからこそ、人間が食べることのできる品質のお肉やお魚等（ヒューマングレード）を厳選。


肉原料は生肉100%、原料そのままをフードに加工しています。


鶏肉やまぐろなど良質なタンパク質を中心に、日本各地の恵みを詰め込んでいます。


２.添加物不使用

このこのごはん（粒）





保存料、着色料、香料、BHA、BHT、


エトキシキン、没食子酸プロピルなどの添加物は一切不使用。



素材本来の味と香りを活かすことで、


オイルコーティングなしでの


「食いつき」を実現しました。





３.人の食品レベルの国内工場での製造

衛生管理が徹底された国内の食品工場と同じレベルの品質管理体制で、一袋一袋愛情を込めて製造しています。


悩みやステージに合わせて選べる3つのラインナップ



「大切な家族であるわんちゃんと、ずっと一緒にいたいから。」

小型犬から大型犬、パピー（子犬）からシニア犬の健康に配慮したやさしいごはんを揃えています。


「このこのごはん」


小型犬の健康維持をサポートする総合栄養食ドッグフード




【特徴】


小型犬の健康維持にアプローチしてくれる食材を配合。


子犬からシニア犬まで与えることができるオールステージ対応。



小型犬との生活で気になる


●におい（※3）


●毛並みの維持


●目元の美しさ


※3 乳酸菌により善玉菌が増え便臭が気にならない


にアプローチ






詳細・購入はこちら :
https://shop.konokototomoni.com/lp?u=kg_066_pressreleas_douga_03

「シニアのためのこのこのごはん」


シニア期の健康を考えた機能性（※4）総合栄養食ドッグフード


※4 このこのごはん対比。


機能性とはルテイン、グルコサミン、コンドロイチンを含有していることによる。




【特徴】


「このこのごはん」をベースにシニアで気になる


●瞳


●関節


●皮ふ


の健康維持に特化したこだわりの成分をプラス



今までの「このこのごはん」と比べて


１.低カロリー


２.食物繊維が約30%アップ（※5）


３.脂質を約18.5%カット（※5）


４.リンを約45%・ナトリウムを約60%カット（※5）


※5 シニア犬の腎臓、心臓の健康に配慮して



シニアのわんちゃんの健康を最大限考慮した栄養バランスでつくられています。






詳細・購入はこちら :
https://shop.konokototomoni.com/lp?u=skg_066_pressreleas_nn_02

「大型犬のためのこのこのごはん」


大型犬の健康維持をサポートする総合栄養食ドッグフード




【特徴】


「大型犬にも安心安全なごはんを」


スタッフの熱い想いから生まれた商品。



大型犬で気になる


●におい


●毛並み


●関節


にアプローチ



小型犬に比べ、消化器官がデリケートな傾向にある大型犬のために消化のしやすさや粒の大きさにもこだわりました。





詳細・購入はこちら :
https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okg_066_pressreleas_fva_02


今後の展開

改めて、400万袋というたくさんのわんちゃんたちに「このこのごはん」シリーズを食べていただけたことに心より感謝申し上げます。



コノコトトモニは、これからもわんちゃんと飼い主様が末長く幸せに暮らせるよう、さらなる品質の向上と、わんちゃんと飼い主様に寄り添った商品・サービス開発に取り組んでまいります。


コノコトトモニとは



〈あなた様とわんちゃんが末長くともに暮らせるように、あなた様と同じ目線でわんちゃんの生活をサポートしたい〉


その想いのもと、わんちゃんの健康にこだわり、安全安心な品質の原材料を使用したドッグフードやサプリメントを取り扱うブランド。



▶︎ 商品一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/
▶︎ ドッグフード一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dogfood/


▶︎ おやつ一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-treats/


▶︎ サプリメント一覧：https://konokototomoni.com/shop/product/dog-supplement/


このこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/knknghn00/


小型犬の健康をサポートする食いつきにこだわったドッグフード


シニアのためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/skg00/


シニア犬の健康をサポートする”これから”に寄り添ったドッグフード


大型犬のためのこのこのごはん：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/okg00/


大型犬の健康をサポートするヒューマングレードなドッグフード


お口げんき このこのふりかけ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/ogkfhp01/


わんちゃんのお口の健康をサポートするふりかけ


関節げんき このこのおやつじゅれ：https://shop.konokototomoni.com/shop/products/kkojhp01/


わんちゃんの体型維持と健康な関節をサポートするおやつじゅれ


このこのおかず：https://shop.konokototomoni.com/lp?u=okz_066_hp_nn_01


わんちゃんの「食いつき」と「健康」にとことんこだわったおかず



2025年2月5日現在、累計21万以上のわんちゃんと飼い主様にご愛用いただいている。


この子（わんちゃん）と 楽しいときも悲しいときもずっと共にいられますように…


その想いを込めて名付けた「コノコトトモニ」。


“この子と共に“過ごす時間を、より豊かで幸せなものにできるようプロジェクトを進行中。


商品だけではなく食事やしつけなどの情報も発信している。


▶︎ オウンドメディア：https://konokototomoni.com/article/



あなた様とあなた様の“この子”が今日も楽しく、幸せに過ごせますように。



運営会社：株式会社ゆずず


コノコトトモニ設立：2018年4月17日


本社所在地：福岡県福岡市


公式HP　：https://konokototomoni.com/


Instagram：https://www.instagram.com/konokototomoni/


Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064126626158#



