The Ryokan Tokyo YUGAWRAで、湯河原梅林「梅の宴」開催に合わせて、梅を五感で楽しむ「梅三昧フェア」を開催します。

株式会社温泉道場 （埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する湯河原の旅館「The Ryokan Tokyo YUGAWARA（以下、TRT）」は、2026年2月7日（土）～3月８日（日）の期間に開催される湯河原梅林「梅の宴」に合わせて、ご当地の梅を満喫できる「梅三昧フェア」を開催します。

＜TRT ご当地梅を五感で楽しむ、梅三昧フェア＞

提供期間：2026年2月7日（土）～3月８日（日）

◎TRTにご宿泊いただくと、湯河原梅林「梅の宴」が入園無料に

期間中当施設にご宿泊いただいたお客さまへお渡しする宿泊証明書をご持参いただくと、湯河原梅林「梅の宴」の入園料（300円）が無料になります。湯河原の美しい自然の中で、一足早く訪れる春の足音と香りをぜひお楽しみください。

■湯河原梅林「梅の宴」

今年で第31回目を迎えるイベント。雄大な幕山を背景に約4000本の紅梅・白梅のお花見を楽しめるイベントです。ほのかな梅の香りに包まれた園内では、湯河原ならではのグルメや季節感たっぷりの品を楽しむことができます。

https://www.yugawara.or.jp/sightseeing/953/

◎地域の農園「たからのはたけ」の梅を使用したオリジナルメニュー提供

お客さまに地元の味わいを楽しんでいただきたい、味覚で春の訪れを感じていただきたいという思いから、農園「たからのはたけ」で栽培された梅を使用したオリジナルメニューをご用意します。日帰りでおふろcafe HITOMAをご利用のお客さまもお楽しみいただけます。

提供時間：11:00～12:00

提供場所：TRT内のカフェ

・湯河原梅香る、春色クリームソーダ 680円（税込）

・湯河原梅の湯上りソルティドッグ 780円（税込）

・梅塩と湯河原梅ソースのやみつきポテトフライ 450円（税込）

■たからのはたけ

湯河原と熱海に農園を構える「たからのはたけ」は、農薬や化学肥料に頼らず、健やかな土壌作りから美味しい青果を地域に届けたいという思いで南高梅やアボカド、柑橘類などを幅広く栽培している農園です。相模湾を望む園内の梅園では除草剤を使わない豊かな土壌づくりに注力し、梅園に設置する巣箱のミツバチで受粉を促進させた南高梅は香りがよく、様々な料理に華を添える味わい。青果をふんだんに使用したオリジナル商品も展開中。

https://たからのはたけ.my.canva.site/(https://%E3%81%9F%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%AF%E3%81%9F%E3%81%91.my.canva.site/)

◎売店に期間限定の梅の特設コーナー

ご自宅でも梅の香りや味わいを楽しんでいただけるよう、厳選された梅の調味料や梅酒のほか、梅のミニ盆栽などを販売する予定です。

■The Ryokan Tokyo YUGAWARA

The Ryokan Tokyo YUGAWARA は、万葉集にも詠まれるほど歴史が古く、夏目漱石、芥川龍之介などの文豪に愛された湯河原温泉に位置する温泉旅館です。大人の原稿執筆パックや御自愛パックなど、従来の旅館のあり方にこだわらない新しい旅館の形を追求しています。

神奈川県足柄下郡湯河原町宮上742

https://www.theryokantokyo-ofurocafe.com/

■湯河原温泉 おふろcafe HITOMA

おふろcafe HITOMAは、TRT内の日帰り温泉です。インク作り体験・温泉カフェ・ショップなど、旅先の合間時間にちょうど良く楽しめるコンテンツをご用意しています。

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

