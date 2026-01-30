ピンやゴム不要、貼り付けるだけ。シールタイプの新感覚ヘアーアクセサリー！
有限会社ガーグル（所在地：東京都台東区浅草橋、取締役:烏田修）は、貼るだけ簡単シールタイプの「HARU: HAIR(ハルヘアー)」を発表しました。この新たな製品はgargle online shopにて購入可能です。
購入はこちら :
https://gargle-online.jp/
商品概要
髪に貼り付けて使用するシールタイプのヘアーアクセサリーです。
ピンやゴムを使用せず、貼るだけで簡単に装着できるため、結婚式やパーティーなどのオケージョンシーンでも、短時間で上品なヘアアレンジが完成します。
不器用な方やヘアアレンジが苦手な方でも扱いやすい仕様です。
日本製強力医療用両面テープを使用しているため、お子様にも安心してご使用いただけます。
sealH-1 \1,760(税込)
sealH-2 \1,870(税込)
sealH-3 \1,980(税込)
sealH-4 \2,530(税込)
今後の展開
今後は本商品の新作デザインを順次展開していく予定です。
オケージョンだけではなく、日常使いやカジュアルな装いにも対応できるよう、使用シーンに合わせたラインナップの拡充を進めてまいります。
■ブランド紹介
Zoule(ゾーラ)
『日常』に溶け込む『特別感』
トレンドやモード感を大切に
身につければ煌めく
今の気分をカタチにしたアクセサリー
■有限会社ガーグルについて
有限会社ガーグルは1997年に誕生し、セットピアスメーカーを経て2000年にアクセサリーメーカーとして本格的に生まれ変わりました。個性的で質の良いアクセサリーを身につける特別感、服よりアクセサリーが主役になれる存在感を大事にしています。そして、いつでも時代の狭間でバランスを保っているようなメーカーであり続けたいと考えています。
■通販サイト/SNSについて
・gargle online shop ：https://gargle-online.jp/
・Instagram ：https://www.instagram.com/zoule_accessory/
・Xアカウント ：https://x.com/gargle_inc
■会社概要
商号 ： 有限会社ガーグル
代表者 ：取締役 烏田 修
所在地 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-16-8セキネビル5F
設立 ： 2000年11月
事業内容： アクセサリー製造販売及び卸、アクセサリー雑貨小売
資本金 ： 300万円
URL ：https://gargle.jp/
【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】
有限会社ガーグル
Tel：03-3865-6619
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
有限会社ガーグル 広報
担当：後藤・市村・久慈
Tel：03-3865-6619
E-Mail：plan@gargle.jp
