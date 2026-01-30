ピンやゴム不要、貼り付けるだけ。シールタイプの新感覚ヘアーアクセサリー！

有限会社ガーグル

有限会社ガーグル（所在地：東京都台東区浅草橋、取締役:烏田修）は、貼るだけ簡単シールタイプの「HARU: HAIR(ハルヘアー)」を発表しました。この新たな製品はgargle online shopにて購入可能です。

購入はこちら :https://gargle-online.jp/

商品概要

髪に貼り付けて使用するシールタイプのヘアーアクセサリーです。

ピンやゴムを使用せず、貼るだけで簡単に装着できるため、結婚式やパーティーなどのオケージョンシーンでも、短時間で上品なヘアアレンジが完成します。

不器用な方やヘアアレンジが苦手な方でも扱いやすい仕様です。

日本製強力医療用両面テープを使用しているため、お子様にも安心してご使用いただけます。

sealH-1 \1,760(税込)

sealH-2 \1,870(税込)

sealH-3 \1,980(税込)

sealH-4 \2,530(税込)

今後の展開

今後は本商品の新作デザインを順次展開していく予定です。

オケージョンだけではなく、日常使いやカジュアルな装いにも対応できるよう、使用シーンに合わせたラインナップの拡充を進めてまいります。

■ブランド紹介

Zoule(ゾーラ)

『日常』に溶け込む『特別感』

トレンドやモード感を大切に

身につければ煌めく

今の気分をカタチにしたアクセサリー

■有限会社ガーグルについて

有限会社ガーグルは1997年に誕生し、セットピアスメーカーを経て2000年にアクセサリーメーカーとして本格的に生まれ変わりました。個性的で質の良いアクセサリーを身につける特別感、服よりアクセサリーが主役になれる存在感を大事にしています。そして、いつでも時代の狭間でバランスを保っているようなメーカーであり続けたいと考えています。



■通販サイト/SNSについて

・gargle online shop ：https://gargle-online.jp/

・Instagram ：https://www.instagram.com/zoule_accessory/

・Xアカウント ：https://x.com/gargle_inc



■会社概要

商号 ： 有限会社ガーグル

代表者 ：取締役 烏田 修

所在地 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋2-16-8セキネビル5F

設立 ： 2000年11月

事業内容： アクセサリー製造販売及び卸、アクセサリー雑貨小売

資本金 ： 300万円

URL ：https://gargle.jp/

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

有限会社ガーグル

Tel：03-3865-6619



【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

有限会社ガーグル 広報

担当：後藤・市村・久慈

Tel：03-3865-6619

E-Mail：plan@gargle.jp

以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】 有限会社ガーグル 広報担当：後藤、市村、久慈

電話：03-3865-6615 メールアドレス：plan@gargle.jp