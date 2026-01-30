『ハイブリッド調査完全ガイド｜定量×定性の違い・メリット・デメリット・手順・事例・FAQ』に関するお役立ちブログ記事を無料公開！
年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、リサーチやマーケティングに役立つブログ記事『ハイブリッド調査完全ガイド｜定量×定性の違い・メリット・デメリット・手順・事例・FAQ』を無料公開いたしました。
記事を読む(無料) :
https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-01-21/wd98p
概要
ハイブリッド調査の基礎から、定量×定性の違い、メリット・デメリット、代表的な手法、実施ステップ、事例、注意点、FAQまでを体系的に解説。調査設計に迷わないための完全ガイドです。
このような方におすすめ
・リサーチを担当されている方
・ハイブリッド調査について知りたい方
・ハイブリッド調査の実施を検討中の方
この記事でわかること
ハイブリッド調査の全体像と実践方法が一通り理解できます。
- ハイブリッド調査とは何か（定量×定性のメリット・違い）
- 近年ハイブリッド調査が注目される理由
- メリット・デメリット、単一手法との優位性
- 代表的な組み合わせパターン（定性→定量／定量→定性）
- 実施ステップと注意点
- 事例
- ネットリサーチとの相性
- よくある質問（料金、依頼先、他の組み合わせ）
- 実務で成功させるポイント
セルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」とは
Freeasyは、今よりもっと自由に、もっと簡単にネットリサーチを利用していただくための、24時間セルフ型アンケートツールです。大規模パネルを活用したWebアンケートのほか、定性調査の協力者（インタビュー対象者）のリクルーティングも対応可能です。
Freeasyでできること・ご利用料金・機能詳細・導入事例等をわかりやすくまとめた紹介資料をご用意しております。詳細はダウンロードしてご覧ください。
サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら(https://freeasy24.research-plus.net/download)
運営会社「アイブリッジ」について
社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）
所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル
東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階
代表者：代表取締役 荒川和也
設立年月日：1999年8月
主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業
