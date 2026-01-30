2026年1月30日(金) 開幕！攻殻機動隊の世界観に没入できる本展の全貌を公開

攻殻機動隊展Ghost and the shell製作委員会

攻殻機動隊展 Ghost and the Shell 製作委員会（株式会社講談社、森ビル株式会社、KDDI株式会社、株式会社プロダクション・アイジー、株式会社パルコ、株式会社バンダイナムコフィルムワークス）は、本日2026年1月30日（金）12時00分より『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』を虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE（東京ノード）」にて開幕いたします。

本展は、1989年の士郎正宗氏による原作を起点に、1995年公開の劇場版『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』以降、歴代作品のアニメーション制作を担当してきたProduction I.Gと、2026年放送予定の新作アニメを担当するサイエンスSARUが全面協力のもと、アニメシリーズの全作品を網羅し、30年にわたる『攻殻機動隊』の歴史を横断的に体験できるシリーズ史上初の大規模展覧会です。

押井守監督、神山健治監督、黄瀬和哉監督、荒牧伸志監督ら歴代監督陣が手がけた各作品に加え、2026年放映予定のサイエンスSARUが手がける新作アニメに関連する作品も展示し、各作品の持つ独自のテーマや世界観を比較しながら鑑賞することができます。

【会場紹介】

GALLERY A 「 NODE（思考の結節点）」―入り口を通った瞬間から、電脳空間へとダイブ

本展の入口をくぐると、来場者は「攻殻機動隊」の情報ネットワークに接続する「NODE（思考の結節点）」へと導かれます。目の前に広がるのは、作中に描かれる「電脳空間」を想起させる巨大な没入空間です。ここには、先端技術を駆使し、アートインスタレーションやライブ演出、空間演出を得意とするアーティスティック・ディレクター 松山周平が手がけた「巨大電脳ネットワークビジュアライザー “Nerve Net”」 によって、来場者はまさに電脳空間へと“ダイブ”する感覚を体験します。

さらに、デザイナー／美術作家の寺山紀彦が制作した「“知の遺跡” “World Tree: Ghost and the Shell”」 では、天井高15メートルの闇の中から無数のケーブルが降り注ぎ、攻殻機動隊を象徴する名場面「有線接続」を立体的に表現。アニメの世界が現実空間に立ち上がり、神経の束のように張り巡らされた回路がモニターへと接続され、巨大な電脳ネットワークが起動しています。

「PATH A “STORY”（世界への導入）」―歴代監督による本展のための撮り下ろしインタビュー公開

「NODE（思考の結節点）」での電脳空間体験を抜けると、来場者は「PATH A “STORY”（世界への導入）」へと進みます。ここでは、押井守監督、神山健治監督、黄瀬和哉監督、荒牧伸志監督の歴代の監督たちによる、本展のために撮り下ろされたインタビュー映像を公開。それぞれの監督の視点から語られるのは、「Ghost」と「Shell」という概念、そして「攻殻機動隊」とは何だったのかという問いです。本ゾーンは、物語と思想の両面から「攻殻機動隊」の世界観を読み解き、この先に続く1,600点の原画へと来場者を導く、“世界への導入”として機能します。

GALLERY B 「“DIG”（掘り起こす）」―1,600点超の制作資料へアクセス、そしてリアルタイムで”笑い男”によるハッキング体験も。

「PATH A “STORY”（世界への導入）」を抜けた先に広がるのは、本展のメインでもある「“DIG”（掘り起こす）」の会場へ。約1,000平方メートルの大空間には、全ての攻殻機動隊アニメシリーズへアクセスできる1,600点を超える制作資料が一堂に集結。アニメの設定資料や原画、背景美術、セル画など、作品をかたちづくる膨大な資料群の中から、来場者自身の“好きなシーン”や“記憶に残る瞬間”を掘り起こす体験を楽しむことができます。

また、ただ鑑賞するだけでなく、タチコマの電脳通信による原画解説を聞きながら巡る、草薙素子のサングラスを想起させるARグラス「電脳VISION」（有料体験）も用意しています。

さらに、『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』で描かれたサイバーテロ事件・通称“笑い男事件”のハッキングを疑似体験できる「笑い男になる鏡 "Laughing Man Mirror"」が出現。鏡に映る自身の顔がリアルタイムで“笑い男”にマスキングされる、象徴的なハック体験を味わうことができます。

1,600点を超える制作資料でアニメの世界を深く掘り下げながら、アニメーターのデスクトップをそのまま展示したような「データの海を泳ぐ ”Digital Dig”」では、展示室にはないさらに膨大な数の制作資料フォルダにアクセスし、来場者がデータの海に潜り、その中を泳ぐような体験を楽しむことができます。加えて、カットごとの制作資料を収めた門外不出の「カット袋」を、実際に来場者自身の手で開いて楽しむ「手で掘り起こす記憶 “Analog Dig”」（有料体験）へ。アニメ制作の裏側を物理的に体感できるこの体験は、本展でしか味わえない貴重な瞬間です。さらに、開封した「カット袋」に収められた複製原画は持ち帰ることも可能。展覧会で掘り起こした記憶を、ご自宅でもお楽しみいただけます。

また、原画や体験展示に加え、『攻殻機動隊』が投げかけてきた問いを、現代の表現として再解釈したコラボレーション作品も展示します。監視カメラなどに使用されている画像認識AIに認識されにくくなる『AI監視社会のカモフラージュ』、攻殻機動隊が描いた「光学迷彩」を彷彿とさせるファッション『SCREEN』、『GHOST IN THE SHELL』が提示した“身体と道具の境界の揺らぎ”というテーマの自身の身体を撮影するセルフポートレートによって撮影された『you’re mine #000 / #001』『you’re mine #001』、ヒューマノイドAlter3が能楽師の動きを学び自律的に舞うパフォーマンス作品『傀儡神楽 ALTER the Android KAGURA』、攻殻機動隊の世界線と自身の自我を重ね合わせ〈サイボーグ女性として生きる一生〉を思考実験的に考察する作品『EGO in the Shell』など、『攻殻機動隊』に影響されクリエイターが制作した作品が登場します。

「AI監視社会のカモフラージュ」UNLABELED （Qosmo × Dentsu Lab Tokyo）UNLABELED （Qosmo × Dentsu Lab Tokyo）《AI監視社会のカモフラージュ》UNLABELED （Qosmo × Dentsu Lab Tokyo）《AI監視社会のカモフラージュ》「you’re mine #000 / #001」「you’re mine #001」（片山真理）片山真理《you’re mine #000 / #001》《you’re mine #001》『傀儡神楽 ALTER the Android KAGURA』（池上高志）池上高志《傀儡神楽 ALTER the Android KAGURA》SCREEN（ANREALAGE 森永邦彦）ANREALAGE 森永邦彦《SCREEN》EGO in the Shell（草野絵美）草野絵美《EGO in the Shell 》2025年会場で出会う世界初公開・空山基制作『Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 1』「Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 1」（2026年） (C)Hajime Sorayama. Courtesy of NANZUKA、(C)Shirow Masamune / KODANSHA、photo by Shigeru Tanaka

原画展の中央に併設するスペースには、現代美術家・空山基による世界初公開の新作彫像『Sexy Robot_The Ghost in the Shell type 1』が展示されています。漫画家・士郎正宗による原作『攻殻機動隊』の主人公・草薙素子をモデルに制作された本作は、その巨大な存在感で観る者の視線を一瞬で奪います。

実は、士郎正宗と空山基は、過去に往復書簡を交わすほどの親交がありました。その関係の中で、新作アニメのロゴ制作を、空山基が担当することに。そしてその流れは、本展覧会へと結実します。シリーズ全作品を横断する本展の開催にあたり、空山基は士郎への尊敬と親愛を込めて、草薙素子を象徴する新作スタチューを制作。本展を飾る象徴的な作品といっても過言ではない本作が、本展にて世界初公開されます。

GALLERY C 「本展限定ショップ」―150種を超えるグッズを、攻殻機動隊の世界の中で購入

本展の会場内では、150種類を超える本展オリジナルの公式グッズを販売しています。Tシャツ、スウェット、フーディー、キャップなどのアパレルアイテムをはじめ、ぬいチャーム、ポスター、ステッカーなど多彩なラインアップを展開。さらに、初の商品化となる“アニメ原画”を使用した展覧会オリジナルグッズも登場します。また、WACKO MARIA、BRAIN DEAD、HATRA、GEEKS RULE、G-SHOCK、thといった豪華ブランドとのコラボレーションアイテムに加え、空山基、米山舞、河村康輔、Weirdcoreなど、国内外のクリエイターとコラボレーションした特別なアイテムも揃います。さらに、1,000点以上の原画やレイアウトを収録した公式図録も販売中。

ここでしか手に入らないアイテムが並ぶ、多種多様な充実したラインアップをお楽しみいただけます。

TOKYO NODE CAFE ― 本展を記念したコラボレーションメニューが登場！

本展の開催期間中、作品の世界観を味わうことができる本展限定のコラボレーションメニューをTOKYO NODE CAFEにて2月1日（日）より提供開始いたします。「攻殻機動隊」シリーズに登場する「タチコマ」と「フチコマ」のイメージカラーのグルメバーガーをはじめ、ラテのフォームをハッキングした笑い男ラテや「タチコマ」をモチーフにしたリンゴ味のクリームソーダ、1995年の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』の中で愛飲する「サン・ミゲール」に加えて、タチコマ、フチコマをイメージした赤と緑のビールなど、作品の世界が広がる多彩なグルメラインナップをぜひお楽しみください。

また、カフェスペースには、1/2サイズのタチコマや、『攻殻機動隊 SAC_2045』に登場する4種のヘラルボニーコラボタチコマが一堂に会し、展示とともに特別な空間を演出します。

さらに、コラボカフェ期間中にTOKYO NODE CAFEにて飲食をされたお客様には、ヘラルボニーコラボタチコマの特典ステッカー（無くなり次第終了）をご用意しております。この機会をお見逃しなく！

※1/2サイズのタチコマおよびヘラルボニーコラボタチコマは、いずれも2月2日より展示予定です。

【フチコマレッド / ウチコマグリーン バーガー】

各\2,500（税込）

「攻殻機動隊」シリーズに登場する多脚戦車「フチコマ」と「ウチコマ」をイメージしたカラーが印象的なハンバーガー。ボリューム感たっぷりで食べ応えのある国産牛のグルメバーガーです。

【タチコマフロート】

\1,500（税込）

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』のキャラクター「タチコマ」をイメージしたクリームソーダ。ヨーグルトとラムネのさっぱりしたシャーベットと、S.A.C.2ndの中でも印象的なシーンで登場する「りんご」の味のソーダの相性は抜群です。

【サンミゲール／フチコマ ビール／ウチコマ ビール】

・サンミゲール：\1,000（税込）

・フチコマ／ウチコマ：\1,200（税込）

3種のビールをご用意。95年の『GHOST IN THE SHELL／攻殻機動隊』の中でバトーが愛飲するサン・ミゲールに加え、フチコマ（レッド）とウチコマ（グリーン）をイメージした赤と緑のビールも用意。いずれもバーガーとの相性ばっちりです。

【笑い男ラテ】

\850（税込）

『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』に登場する架空のハッカー「笑い男」マークのラテです。

【提供期間】

2026年2月1日（日）～4月5日（日）

※貸切や臨時休業を行う場合がございます。最新の状況は各店舗へお問合せください

【各種チケット情報】

【攻殻機動隊展 Ghost and the Shell会場・開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/166312/table/12_1_61964f5cc25bfd84b4893b6b8a0effc4.jpg?v=202601300221 ]【攻殻機動隊とは】

1989年に漫画家・士郎正宗が、青年誌「ヤングマガジン」の増刊「ヤングマガジン海賊版」第5号から連載を開始したSF作品。電脳戦や格闘などで優れた能力を持つ全身義体（サイボーグ）の草薙素子。階級「少佐」の彼女をリーダーとした攻性の部隊「攻殻機動隊」が、高度複雑化する凶悪犯罪に立ち向かう姿を描いた物語である。リアルで精密な描き込みとともに、サイバーパンク的な要素や哲学的なテーマを探求しながら、人間とテクノロジーの融合、個人のアイデンティティなどについて深く考察していて多くのクリエイターたちに影響を与えた。その後1995年に押井守が監督を務めた劇場アニメーション『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』、2002年に神山健治が監督を務めたテレビアニメーション『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』、2013年に黄瀬和哉が総監督を務めた劇場アニメーション『攻殻機動隊ARISE』、2017年にハリウッド版実写映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』、2020年に神山健治、荒牧伸志のダブル監督で制作された配信アニメーション『攻殻機動隊 SAC_2045』が発表された。そして2026年には監督にモコちゃん、シリーズ構成・脚本に円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督に半田修平、アニメーション制作：サイエンスSARUによる新作テレビアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送を控えている。『攻殻機動隊』は劇場アニメーション、テレビアニメーション、ゲームなど様々な広がりを見せるが、それぞれ漫画とは違った独自の物語、解釈や表現で展開されている。

【新作TVアニメーション『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』情報】(C)2026 Shirow Masamune/KODANSHA/THE GHOST IN THE SHELL COMMITTEE

作品名称：攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL

作品形式：TVアニメーション

原作：士郎正宗（講談社 KCデラックス刊）

監督：モコちゃん

シリーズ構成・脚本：円城塔

キャラクターデザイン・総作画監督：半田修平

アニメーション制作：サイエンスSARU

ロゴデザイン：空山基

放送時期：カンテレ・フジテレビ系 全国ネット毎週火曜よる11:00～”火アニバル!!”枠にて2026年放送予

TVアニメーション

『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』

特報第2弾 ver.Hajime Sorayama

https://www.youtube.com/watch?v=Gq1VMC3JEAo

