【愛知・瀬戸】驚異の100分牡蠣食べ放題！2月限定【今が旬】の“牡蠣売り尽くし”フェア開催。人気コースも10％OFFで解禁＆牡蠣しゃぶや新登場おでんでぽかぽか

【緊急開催】28日間限定「売り尽くしフェア」2大特典

ウッドデザインパーク株式会社

牡蠣の旨味がピークを迎える2月1日から28日まで。ウッドデザインパーク瀬戸から、以下の**【緊急売り尽くし特典】を大放出します！

【特典1】ソファ席限定：焼き牡蠣食べ放題が「100分」に拡大！

ご自身で炭火BBQグリルで焼く、大人気の「焼き牡蠣食べ放題」。 「焼く時間も楽しみたい」「時間が足りなかった」という声にお応えし、お席の時間はそのままで食べ放題時間を80分→100分へ20分延長します。

【特典2】こたつテント限定：自然薯雑炊付きコースが「衝撃価格」

あつあつの蒸し牡蠣や、名物の牡蠣しゃぶ、自然薯雑炊が楽しめるコースを、2月限定のプライスダウンで解禁します。

【特別特価】牡蠣尽くしコース（10%OFF）

通常 6,800円 → 6,120円

内容： 牡蠣しゃぶ（〆の自然薯雑炊付き）、焼き牡蠣、蒸し牡蠣、牡蠣のアヒージョ、牡蠣飯など。

【特別特価】贅沢・牡蠣三昧コース（10%OFF）

通常 8,200円 → 7,380円

内容： 「牡蠣尽くしコース」に加え、「焼き牡蠣食べ放題」食べ過ぎた後に売れしいデザートの「シャーベット」が付いた正に牡蠣三昧プラン。

ウッドデザインパーク瀬戸だけの「牡蠣プラン」3つの魅力

詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-seto/0/plan/daytrip#content1. 〆は卵ではなく「自然薯」で！名物・牡蠣雑炊（こたつテント限定）

牡蠣しゃぶ」の〆は、卵ではなく併設【自然薯茶屋】の粘り強い自然薯を使用。牡蠣の旨味が溶け出した出汁に自然薯を回しかければ、滋味深く芳醇な味わいに。熱々とろとろの雑炊が冷えた体に染み渡る、ここだけの冬の贅沢です。

2. 冬の相棒「あつあつおでん」が新登場！

冷えた体に染み渡る「おでん」が新たにラインナップに加わりました。 出汁の効いた熱々のおでんは、焼き牡蠣の焼き上がりを待つ間や、お酒のアテに最適です。 「どのプランをご利用のお客様でも追加注文可能」ですので、BBQの箸休めや、牡蠣コースへの“ちょい足し”など、自由に合わせてお楽しみください。

持ち込み自由＆愛犬同伴OK！

「好きなドリンクで乾杯したい」「子供のご飯は持参したい」。そんな声にお応えし、飲食物の持ち込みを自由にしています（中学生以上はプラン注文必須）。 豊富な薬味（漬物、ねぎ、わさび、もみじおろし、醤油、ポン酢）をご用意していますが、マイ調味料の持ち込みも大歓迎。さらに、ワンちゃんも同伴OK（要リード着用）。大切な家族全員で冬の思い出を作れます。

屋外施設のため冷え込みますが、「ベンチコート無料レンタル」「ホッカイロ無料配布」しております。

フェア概要

公式HP :https://wood-designpark.jp/seto/

名称： 2月限定！旬の牡蠣売り尽くしフェア

期間： 2026年2月1日（日）～2月28日（土）

対象プラン：

【ソファ席】焼き牡蠣食べ放題（時間100分へ拡大）

【こたつ席】牡蠣尽くしコース（6,120円）

【こたつ席】贅沢・牡蠣三昧コース（7,380円）

※ 3月以降も、BBQをご利用のお客様は「焼き牡蠣」「蒸し牡蠣」を単品オプションとしてご注文いただけます。

施設概要

施設名： ウッドデザインパーク瀬戸

所在地： 〒489-0965 愛知県瀬戸市南山口町730

電話番号： 090-3736-3685

営業時間： 10:00～17:00（季節・イベントにより変動あり）

定休日： 不定休 駐車場： あり（無料）

アクセス ・長久手ICより車で約10分 ・ジブリパーク（愛・地球博記念公園）より車で約3分 ウッドデザインパーク瀬戸は、グランピング宿泊・日帰りBBQ・カフェを併設したアウトドア複合施設です。 自然に囲まれた開放的な空間で、季節ごとのイベントや体験型コンテンツを通じて、家族で楽しめる時間を提供しています。