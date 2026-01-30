シャンパーニュメゾン・ポンパドール誕生　ポメリーの歴史的単一畑がメゾンとして新たな一歩を踏み出す

単一畑〈クロ・ポンパドール〉から誕生した、新しいシャンパーニュメゾン

「クロ・ポンパドール ブラン・ド・ブラン 2017」は、メゾンポメリーに受け継がれてきた知的・技術的ノウハウを土台に、単一区画という極めてフォーカスされた表現を追求するメゾン・ポンパドールのファーストキュヴェであり、19世紀にアンリ・ヴァニエが植樹した特別な区画〈クロ・ポンパドール〉にルーツを持つ、新しいシャンパーニュメゾンの象徴です。

アンリ・ヴァニエは、メゾンポメリーの歴史と美意識を支えた人物であり、その理想はこのクロに結実しました。白亜質の土壌と独自の微気候に恵まれたこのクロでは、1896年の初収穫以来、ブドウを芸術と捉える精神が受け継がれてきました。その可能性に着目し、約20年にわたる探求と検討を経て、唯一無二のブレンド、現代的なボトルフォルム、洗練されたデザインとともに誕生したのがこの「クロ・ポンパドール ブラン・ド・ブラン2017」です。伝統と革新が響き合い、シャンパーニュの新たな価値を提案します。

持続可能なブドウ栽培 --環境と技術の調和

クロ・ポンパドールでは早くから持続可能なブドウ栽培に取り組み、2014年に「シャンパーニュ地方持続可能なブドウ栽培認証（Sustainable Viticulture in Champagne）」を取得しました。化学資材の使用を最小限に抑え、生物的防除など自然な方法を優先することで、畑には卓越した生物多様性が回復しています。現在、130種以上の植物に加え、リスや野ウサギ、19種の鳥類、蝶やテントウムシなど多様な生き物が共存。土壌は馬によって耕され、羊が雑草を管理することで炭素排出を抑制しています。さらに養蜂箱を設置し、ランス中心部で採取される希少な「クロ・ポンパドールのハチミツ」も生産。2003年以降は猛禽類を用いた自然な鳥害対策を行い、その姿は伝統と革新の共存を象徴しています。

唯一無二のキュヴェ

ランス中心部の歴史あるクロ（塀に囲まれたブドウ畑）で育まれたこの100％シャルドネのキュヴェは、自然と歴史が交差する特別なテロワールを映し出しています。石灰質土壌と独自の微気候が理想的な成熟を導き、ミネラル感と繊細な香りを生み、シャルドネの純粋さを尊重した栽培とサヴォワフェールの融合が、唯一無二の個性を持つワインを生み出しました。

香りはハチミツやバニラに青梅やタンジェリン、レモンバーベナやベルガモットのニュアンスが重なり、味わいは彫刻のように整った絹のようなテクスチャーへと続きます。余韻にはヨードとレモンの爽やかなアクセントが長く残ります。

熟度とミネラリティの絶妙な調和。それは単なるワインを超え、テロワールと情熱、そして時を超えた卓越性の象徴です。

贈ることそのものが、サステナブルな選択になる

本商品は、一般的なギフトボックスをあえて用いず、天然素材のリネン製巾着に包んで提供されます。過剰な包装を排し、環境負荷を抑えるという明確な意思のもとに選ばれたこの仕様は、クロ・ポンパドールが掲げる持続可能な哲学を体現するものです。リネンならではの自然な風合いと上質な佇まいは、使い捨てではなく、日常の中で繰り返し使用できる“もうひとつの価値”を生み出します。ワインを味わう体験に加え、手に取る瞬間から余韻に至るまで、サステナブルで洗練されたメッセージを伝えます。

Clos Pompadour Blanc de Blancs 2017（クロ・ポンパドール ブラン・ド・ブラン2017）

＜商品概要＞

商品名 ： Clos Pompadour Blanc de Blancs 2017

（クロ・ポンパドール ブラン・ド・ブラン2017）

発売日 ： 2026年4月1日一般発売

希望小売価格 ： 52,000円（税別）

容量 ： 750ml

入数 ： ３

格付 ： AOCシャンパーニュ

タイプ ： 白（辛口 Brut）

ヴィンテージ ： 2017

品種 ： シャルドネ100％

＜テイスティングノート＞

香りは洗練と豊かさを兼ね備え、ハチミツやバニラのブーケに、青梅やタンジェリンの果実香が重なり

ます。時間とともに、レモンバーベナやオレンジブロッサム、ベルガモットのニュアンスが広がります。

味わいは、ミネラル感のある清潔なアタックから始まり、彫刻のように整った絹のようなテクスチャーへと続きます。芳醇で新鮮なアロマが口中に広がり、余韻にはヨードとレモンのアクセントが長く残ります。

【ポメリーについて】

1836年シャンパーニュの中心都市ランスに設立されたポメリー。マダム・ポメリーは1874年にシャンパーニュ史上初のブリュット（辛口）を造り出し、シャンパーニュ最大の醸造元へと発展させました。現在においてもマダム・ポメリーから引き継いだ意志や醸造責任者の研ぎ澄まされた感性と経験・技術によってポメリーのスタイルは守られています。それはエレガントな香りとフレッシュかつ快活な味わい、そして魅力的な長い余韻です。

【メゾンポメリー アンド アソシエについて】

メゾンポメリー アンド アソシエは、1976年に創業した家族経営の上場企業です。ブランドポートフォリオは世界120か国で流通しており、ヨーロッパ最大のワイン生産者の一つです。世界のロゼワイン市場のリーダーとして、またシャンパーニュ市場における世界第二位に位置しています。 シャンパーニュ ポメリーをはじめ、ヴランケン、シャルル・ラフィット、エドシック・モノポール、ドメーヌ・ロワイヤル・ドゥ・ジャラス、シャトー・ラ・ゴルドン、そしてポートロゼスのそれぞれが自然に調和し、グループのスタイルを築いています。

