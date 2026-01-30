「真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業」の事業契約を締結

メタウォーター株式会社

メタウォーター株式会社（社長：山口 賢二、本社：東京都千代田区）を代表とする企業グループは、このたび大津市企業局（大津市公営企業管理者：南堀 弘）と「真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業」（以下「本事業」）における事業契約を締結しました。

本事業は、真野浄水場などの更新改良業務に加え、市内すべての浄水場等の水道施設（管路を除く）の運転維持管理業務を一体的に行うDBO方式*で実施するものです。設計および建設業務は「フジタ・ウエスコ・西日本技術コンサルタント・メタウォーター共同企業体」が、運転維持管理業務は「ウォーターエージェンシー・日吉・メタウォーター共同企業体」がそれぞれ担います。

大津市では、高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化対策や耐震化が急務となっており、さらに人口減少に伴う収益減や職員の減少、気候変動への対応といった課題にも直面しています。このような背景から、本事業は民間企業の技術力やノウハウを最大限に活用することにより、同市の財政負担を抑制しながら安全かつ安定した水道システムを再構築することを目指しています。

当社は、上下水道分野の公民連携事業で培った経験・実績を最大限に生かすとともに、同市が持つ水道事業の運営ノウハウと各構成企業が有する最新技術を融合させることで、同市の持続可能な水道事業の実現に貢献していきます。

*DBO方式...設計業務（Design）、建設工事（Build）、運転維持管理業務（Operate）を民間事業者に包括的に委託する方式

真野浄水場の完成イメージ

事業概要

1）事業名 真野浄水場更新改良及び水道施設運転維持管理事業

2）事業実施場所

設計・建設

真野浄水場 大津市真野四丁目25-34

真野取水場 大津市真野五丁目36-25

仰木低区配水池 大津市仰木の里三丁目8-30

真野低区配水池 大津市花園町20-7

運転維持管理

新瀬田浄水場 大津市萱野浦1-1

柳が崎浄水場 大津市柳が崎6-1

膳所浄水場 大津市本丸町7-1

八屋戸浄水場 大津市八屋戸2320

その他場外施設 大津市全域

3）契約

i）基本契約

契約者 ：メタウォーターグループ

代表企業 メタウォーター株式会社

構成企業 株式会社ウエスコ

株式会社西日本技術コンサルタント

株式会社フジタ

株式会社ウォーターエージェンシー

株式会社日吉

事業期間：2026年4月1日～2036年3月31日（10年間）

ii）設計及び建設工事請負契約

契約者 ：フジタ・ウエスコ・西日本技術コンサルタント・メタウォーター共同企業体

契約金額：22,187,000,000円（税込）

事業期間：2026年4月1日～2036年3月31日（10年間）

iii）運転維持管理業務委託契約

契約者：ウォーターエージェンシー・日吉・メタウォーター共同企業体

契約金額：9,073,900,000円（税込）

契約期間：2025年12月24日～2036年3月31日（約10年間）

4）事業方式

DBO方式



5）対象施設と業務内容

【対象施設】

更新改良業務

・真野浄水場（真野取水場を含む）

・仰木低区配水池

・真野低区配水池

運転維持管理業務

・浄水場（更新改良後の施設を含む）

・配水池（更新改良後の施設を含む）

・加圧施設

・調圧水槽

・電動弁施設

【対象業務】

更新改良業務

・事前調査業務

・設計業務

・工事業務

・その他付帯する業務

運転維持管理業務

・運転管理業務

・保全管理業務

・更新改良施設の補修・修繕業務

・既存施設の補修・修繕業務

・物品調達業務

・その他技術業務

・災害及び 事故対応業務

・事業終了時の引継ぎ業務

本事業の特長

・「DBO方式」による更新改良工事と運転維持管理の一体化

・「DX技術」による効率的運用と確実な技術継承

・「GXの推進」とゼロカーボンシティの実現に向けた取り組み

構成企業と各社の役割

メタウォーター株式会社（応募グループ代表企業 、機械・電気設備の建設工事、保守・修繕業務）

株式会社ウエスコ（設計業務）

株式会社西日本技術コンサルタント（工事監理、設計業務）

株式会社フジタ（設計・建設JV代表企業、土木・建築物の建設工事）

株式会社ウォーターエージェンシー（運転維持管理JV代表企業、運転維持管理、保守・修繕業務）

株式会社日吉（運転維持管理、保守・修繕業務）