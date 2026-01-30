黒毛和牛・松阪牛・神戸牛の共演！「焼肉屋さかい」黒毛和牛フェア 2月4日（水）より開催いたします

株式会社焼肉坂井ホールディングス

職人の手切りによる最高の状態でお肉を提供する「焼肉屋さかい」では、2月4日（水）より期間限定で「黒毛和牛フェア」を開催いたします。松阪牛カルビに神戸牛すき焼き、そして、希少部位の黒毛和牛リブロースと日本三大和牛の美しい霜降りととろけるような食感をお楽しみいただければと思います。また、ズワイガニや、播磨灘産牡蠣など旬の食材を使用したメニューに、焼肉の美味しさを引き立てる「三陸産 わかめナムルサラダ」。デザートでは宇治抹茶を使用したストーンアイスもご用意いたします。この機会に是非、お楽しみください。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。

販売期間 令和8年2月4日（水）～ 4月5日（日）

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます。

※予告なく販売内容・販売期間が変更となる場合がございます。

黒毛和牛フェア メニュー

※画像はイメージでございます。

特選 松阪牛カルビ たれ■ 特選 松阪牛カルビ

きめ細やかな霜降りと、甘く上品な香りが特徴の松阪牛。

とろけるような食感と凝縮された旨味をご堪能ください。

・たれ・塩 各1,480円（税込1,628円）

・きざみわさび付き 1,580円（税込1,738円）

黒毛和牛リブロース■ 黒毛和牛リブロース

数ある部位の中でも最高級部位にあたる「リブロース」。

甘みのある深い風味と味わいでございます。

・たれ・塩 各1,380円（税込1,518円）

・きざみわさび付き・おろしポン酢（小）各1,480円（税込1,628円）

神戸牛すき焼きホイル■ 神戸牛すき焼きホイル

日本三大和牛・神戸牛をすき焼き仕立てで味わう贅沢な一品です。

・レギュラーサイズ：玉子1個付き 890円（税込979円）

・大サイズ：玉子2個付き 1,380円（税込1,518円）

追加うどん■ 追加うどん

200円（税込220円）

神戸牛すき焼きホイルの旨味が溶け込んだ出汁で楽しむ、締めに

おすすめの一品です。

三陸産 わかめナムルサラダ■ 三陸産 わかめナムルサラダ

390円（税込429円）

三陸産わかめのほどよい歯ごたえが楽しめるナムル仕立てのサラダ。焼肉の合間にさっぱりとお召し上がりいただける一品です。

牡蠣とエリンギの味噌バターホイル焼き■ 牡蠣とエリンギの味噌バターホイル焼き

690円（税込759円）

播磨灘産牡蠣の濃厚な旨味と、エリンギの心地よい食感を、

味噌バターで香ばしく仕上げました。

本ズワイガニの石焼飯■ 本ズワイガニの石焼飯

980円（税込1,078円）

本ズワイガニを贅沢に使用した石焼飯。

香ばしいおこげと蟹の風味を存分にお楽しみいただけます。

ストーンアイス 黒蜜Matcha（抹茶）■ ストーンアイス 黒蜜Matcha（抹茶）

490円（税込539円）

宇治抹茶×黒蜜に、かのこ豆とどら焼きの皮を添えたストーンアイス。和の素材が調和した、食後にぴったりの満足感あるデザートです。

◎焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいグランドメニュー https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/(https://www.yakiniku.jp/sakai/menu/)

黒毛和牛フェア実施店舗

※店舗名記載の【炭火】は「炭火焼肉屋さかい」でございます。

※一部店舗にて商品内容及び価格が異なる場合がございます。

・六日町駅前店 新潟県南魚沼市六日町105-1サンプラザビル1F（六日町駅前通り）025-778-0229

・柏崎インター店 新潟県柏崎市茨目3-743-1 0257-20-4429

・上越高田店 新潟県上越市土橋2283 025-523-0517

・【炭火】糸魚川店 新潟県糸魚川市上刈3-14-14 025-553-2914

・伊那春近店 長野県伊那市西春近2910-1 0265-74-1129

・【炭火】上田店 長野県上田市中央4-3569-2 0268-29-1329

・【炭火】松本村井店 長野県松本市村井町南1-7-3 0263-86-5122

・【炭火】諏訪インター店 長野県諏訪市沖田町4-21-2THビル5F（旧ゴールデンビル）

0266-54-3829

・【炭火】御経塚店 石川県野々市市御経塚2-308 076-240-1629

・【炭火】守谷店 茨城県守谷市美園1-2-8 0297-21-1529

・新宿歌舞伎町店 東京都新宿区歌舞伎町1-17-12第1浅川ビル4F 03-5287-1229

・鵠沼海岸店 神奈川県藤沢市鵠沼海岸1-16-3 0466-31-4766

・久里浜店 神奈川県横須賀市久里浜7-1-14 2F (1Fハックドラック）

046-838-5929

・湘南ライフタウン店 神奈川県藤沢市石川2-4-11 0466-86-6329

・橋本店 神奈川県相模原市緑区橋本5-14-5 042-770-8929

・【炭火】横須賀馬堀海岸店 神奈川県横須賀市大津町1-22-8パチンコマリーン2F 046-826-0580

・成田店 千葉県成田市ウイング土屋89 0476-20-1929

・焼津三ヶ名店 静岡県焼津市三ヶ名1111-1 054-620-9929

・函南店 静岡県田方郡函南町間宮574-1 055-970-2929

・裾野店 静岡県裾野市平松662-5 055-995-1681

・【炭火】富士本市場店 静岡県富士市本市場36-1 0545-66-4529

・【炭火】沼津香貫店 静岡県沼津市下香貫上障子398-1 055-935-6629

・【炭火】四日市西店 三重県三重郡菰野町神森876 059-391-2929

・【炭火】四日市ときわ店 三重県四日市市ときわ1-1261-5 059-350-0468

・【炭火】大津堅田店 滋賀県大津市今堅田2-11-1 077-571-3729

・【炭火】田辺店 和歌山県田辺市目良43-18 0739-23-2922

・【炭火】御坊店 和歌山県御坊市薗324 0738-32-2929

・【炭火】新宮店 和歌山県新宮市新宮字鴻田3563-1 0735-28-2029

・【炭火】和歌山岩出店 和歌山県岩出市中島872-2 0736-63-5298

・【炭火】和歌山橋本店 和歌山県橋本市隅田町下兵庫字中田519-2 0736-25-5016

・伏見横大路店 京都府京都市伏見区横大路芝生33-1 075-605-8929

・京都一乗寺店 京都府京都市左京区一乗寺中ﾉ田町69 075-707-8929

・【炭火】米子米原店 鳥取県米子市米原9-756-3 0859-38-0760

・【炭火】鳥取岩吉店 鳥取県鳥取市岩吉字東金田156-4 0857-39-9400

・大田店 島根県大田市長久町長久ロ175-4 0854-84-0329

・【炭火】出雲店 島根県出雲市渡橋町592-1 0853-24-8110

・【炭火】益田店 島根県益田市乙吉町イ107-1 0856-31-1729

・【炭火】松江学園通り店 島根県松江市学園2-592-1 0852-60-2050

・【炭火】島根浜田店 島根県浜田市黒川町4180 0855-23-1729

・【炭火】東広島西条店 広島県東広島市西条町御薗宇5487-1 082-431-6788

・【炭火】焼山店 広島県呉市焼山中央3-15-54 0823-34-1129

・【炭火】広島三次店 広島県三次市十日市南2-15-7 0824-64-8929

・【炭火】下松店 山口県下松市瑞穂町2-15-10 0833-48-0529

・【炭火】山口大歳店 山口県山口市維新公園3-12-5 083-934-4529

・【炭火】萩店 山口県萩市土原442 0838-21-1129

・【炭火】原城店 長崎県南島原市南有馬町乙1004-7 0957-85-2989

・【炭火】島原店 長崎県島原市前浜町丙44-1 0957-62-4129

10月7日を「焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいの日」に制定いたしました

記念日名称：焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいの日記念日日付：10月7日 正式登録日：2025年7月25日（金）

「焼肉屋さかい」は1993年10月7日に岐阜県岐阜市に1号店を出店しました。独自のカット法でお肉をより美味しく引き立て、お客様のお口に入れた時にご満足いただける営業を30年以上積み重ねてきました。また、好感の持てる接客、寛げる空間づくりにも力を入れてきました。今後もこのコンセプトは変わらず、お客様に愛され続ける、地域の皆さまの焼肉店を目指してまいりたいと思います。どうか何卒宜しくお願いいたします。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年：1959年11月 資本金：100百万円

従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む 2024年3月現在）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

・焼肉屋さかい・炭火焼肉屋さかいHP https://www.yakiniku.jp/sakai/(https://www.yakiniku.jp/sakai/)