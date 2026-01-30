施術効率と身体負担軽減を両立――電動昇降機能を備えたネイルテーブルを発売

Flexispot Japan 株式会社

Flexispot Japan株式会社（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：斉冰白、以下「FlexiSpot」）は、ネイリストの施術環境改善を目的とした新製品「電動昇降ネイルテーブル」を発売いたしました。

商品概要

本製品は、天板形状と作業姿勢に着目し、長時間の施術による身体負担を軽減する設計を採用しています。

商品詳細ページ：

https://www.flexispot.jp/c1206.html

価格：

・ネイルテーブル天板 C1206 + 電動昇降式デスクフレーム EF1：\44,000（税込）

・ネイルテーブル天板 C1206 + 電動昇降式デスクフレーム E7：\70,400（税込）

ネイリストの動作に寄り添う、専用設計の天板

本ネイルテーブル最大の特長は、施術動線を考慮したカーブ型専用天板（型番：C1206）です。

身体を自然にテーブルへ近づけやすく、肘や手首を安定して支えられるため、細かな作業が続くネイル施術においても無理のない姿勢を保ちやすくなっています。

また、天板の最狭部は約45cmに設計されており、ネイリストとお客様との距離を適切に保つことで、操作性と快適性の両立を実現しました。

電動昇降で、座り作業・立ち作業を自由に切り替え

テーブル脚には、高い支持を得ている電動昇降デスク脚「E7」または「EF1」を選択可能。

ボタン操作ひとつで高さ調整ができるため、座位での施術から立位での作業へスムーズに切り替えることができ、長時間同一姿勢を続けることによる身体への負担軽減が期待できます。

専用設計の天板と電動昇降機能を組み合わせることで、ネイリスト一人ひとりの体格や施術スタイルに合わせた柔軟な作業環境を提供します。

FlexiSpotについて

FlexiSpotは「New working, new living」というブランドコンセプトを掲げ、最先端のリニア駆動技術を応用し、健康的なオフィス、スマートホーム、エンジニアリングプロジェクトを可能にするための研究、開発に日々取り組んでおります。

また、電動昇降デスクにおいては、ロングセラーモデルや最頻モデルを多く展開し、多くのお客様にご愛顧いただいております。座りすぎや、体に負担となる姿勢を取りがちな世界中すべてのデスクワーカーに向け、「効率的、健康的でインテリジェント」な、より良いパーソナルオフィスソリューションおよびホームソリューションの提供を今後とも目指してまいります。

関連サイト

HP：https://flexispot.jp

Instagram：https://www.instagram.com/flexispot_jp/

X：https://x.com/FlexiSpot_JP

YouTube：https://www.youtube.com/c/FLEXISPOTJP

製品に関するお問い合わせ先

FlexiSpotサポートセンター：contact@flexispot.jp