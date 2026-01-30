¡Øproedge ±É¡ÙÆüËÜÀ½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹Å¼°Åê¼êÍÑ¥°¥é¥Ö¡¦Êá¼êÍÑ¥ß¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì!!

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´12Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¨¥¹¥±¥¤






proedge ±É


º£²óÈ¯É½¤Î2¥â¥Ç¥ë¤Ï¸·Áª¤·¤¿ºÇ¹âµé¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö°ÂÄê¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¤Ä¥¤ê¤È¹â¤¤ÂÑµ×À­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤È¥³¥·¤òÄÉµá¤·¤¿SSKºÇ¹âÊö¥·¥êー¥º¡Öproedg ±É¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£




Åê¼êÍÑ¤Ï¿Íµ¤¤Î²£·¿¤òºÎÍÑ¡£





Åê¼êÍÑ¥°¥é¥Ö¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥ºÎëÌÚ¾¼ÂÁÁª¼ê¤ä²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥ºÀÐÅÄ·òÂçÁª¼ê¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¿Íµ¤¤Î²£·¿¤òºÎÍÑ¡£






¥¹¥êー¥¯¥©ー¥¿ー¤ä¥µ¥¤¥É¥¹¥íー¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢²£·¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åêµå»þ¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò°®¤ê¹þ¤ß¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤è¤êÎÏ¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£






¤Þ¤¿¡¢¼ê¤Î¹Ã¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¹â¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È°ÂÄê´¶¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÇØÌÌÀß·×(¥¯¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥¯)¤äÄÌ¾ï1Ëç¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØÌÌ¾®»ØÂ¦¤ò2Ëç¤ÇÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ¼ì¹½Â¤(WC¥Ð¥Ã¥¯)¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶þ¶ÊÀ­¤ò¹â¤á¡¢¤è¤ê°®¤ê¹þ¤ß¤¬¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¡£




¡Ú¥¯¥é¥¦¥ó¥Ð¥Ã¥¯¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚWC¥Ð¥Ã¥¯¡Û







Êá¼êÍÑ¤ÏSSK¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¤Î·¿¤òºÎÍÑ¡£





Êá¼êÍÑ¥ß¥Ã¥È¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦ÇßÌîÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·¿ÈÖ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¾®¤Ö¤ê¤ÇÁàºîÀ­¤ËÍ¥¤ì¤¿·ÚÎÌÀß·×¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥ß¥Ã¥È¡£






¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¤Ë¤è¤ê¥Üー¥ë¤Î¼ý¤Þ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢Êáµå¤«¤éÁ÷µå¤Þ¤Ç¤ÎÆ°ºî¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¡£¼ê¼ó¤Î²ÄÆ°°è¤â¹­¤¬¤ê¡¢ºÙ¤«¤Ê¥ß¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É½èÍý¤Ë¤â¹â¤¤ÂÐ±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£






¤Þ¤¿¡¢ÄÌµ¤À­¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ù¥ë¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¦¥§¥ÖÀèÃ¼¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤ÇÂÑµ×À­¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢µåºÝ¤Ë¶¯¤¤»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£



ÆüËÜÀ½¤ÇÄ¥¤ê¤¬¤¢¤ë³×¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÇúÈ¯²»¤Î¤è¤¦¤ÊÊáµå²»¤ò¶Á¤«¤»¤ëSSKºÇ¹âÊö¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥ãー¥ß¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£




¡Ú¥Ï¥ß½Ð¤·Æþ¤ê¥¦¥§¥Ö¡Û





ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿SSKºÇ¹âÊö¤Î¥°¥é¥Ö¤òÀ§Èó¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ë!!








¡¦¥¨¥¹¥¨¥¹¥±¥¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×


https://www.sskbaseball.com/



¡Ú¸ø¼°¡ÛSSK BASEBALL


¢£Instagram


https://www.instagram.com/sskbaseball_jp/



¢£Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë


https://www.youtube.com/@sskbaseballchannel