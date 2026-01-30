ADFアートギャラリープロジェクト Vol.37 | 四ノ宮勇魚個展「やがて灼かれて光るもの」が開催

特定非営利活動法人 青山デザインフォーラム

ADF(https://www.adf.or.jp/)（NPO青山デザインフォーラム）は、「ADFアートギャラリープロジェクト(https://www.adfwebmagazine.jp/art/adf-art-gallery-project-vol-37-isana-shinomiya-solo-exhibition-things-that-will-one-day-be-scorched-and-shine/)」の第37回目のプロジェクトとして、四ノ宮勇魚（しのみや・いさな）による個展「やがて灼かれて光るもの」を2025年2月7日（土）から2月21日（土）まで、表参道のGARDE Galleryで開催いたします。また、オープニングパーティーを2月6日（金）18:30～21:00まで開催いたしますので是非、ご参加下さい。

四ノ宮勇魚

写真や映像は、言葉よりも直感的に「感情」を伝えることができます。本作品『やがて灼かれて光るもの』は台詞ではなく音楽を使用し、耳の聞こえない少女と同じように、「声ではない方法」で語りかけるような展示空間を目指して制作されました。本展は約50分の映画と140ページの写真集、そしてそれらを組み合わせたパネルからなる展示となっています。「写真と言葉」で物語を紡ぐ制作を行ってきた四ノ宮が、光と影の中に浮かぶ記憶、傷を抱えながらも前を向こうとする人の姿を写します。

写真家。神奈川県横浜市に生まれ育つ。和光大学表現学部芸術学科写真ゼミ卒業。2017年、成長と共に変わっていく自分自身の感性をそのまま残したいと思い写真を始める。2020年から「四ノ宮勇魚」名義で本格的に写真を撮り始める。未完成ながら鋭い輝きを放つ少女に惹かれ、少女性をテーマに活動する。2025年にはこころの傷跡をコンセプトに、初めての映像監督作品を手がける。

展示・出版歴

2025年 個展「溺れる鱗 Reprise」開催、夏目あきほ個展「刻」出展、百音個展「融解熱」出展

2024年 初個展「真昼を泳ぐ魚たち」開催、同名の写真集を出版、個展 「溺れる鱗」開催、同名の写真集を出版

2023年 渋谷ルデコ Portrait Biwak出展、wonder photoshopフィルム散歩写真展出展、TV番組『出川のアニキ！』出演

2022年 二人展「水の肖像」開催、朝日奈まお写真展出展、写真出版賞 奨励賞受賞

2021年 「途中下写」コラボ写真展出展

2020年 写ルンです生誕記念写真展出展、家にいルンですスピンオフ写真展出展

ADFアートギャラリープロジェクト Vol.37「やがて灼かれて光るもの」開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/39033/table/41_1_1e61744b456228692ba6c6d66cd10a33.jpg?v=202601301151 ]