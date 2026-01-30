土屋鞄のランドセル3ブランド 全84製品のラインアップを公開。2027年ご入学用は2月10日より注文受付開始

株式会社土屋鞄製造所

1965年創業の株式会社土屋鞄製造所（本社・東京都足立区、以下土屋鞄）は、新たなランドセルブランド「depsoa（デプソア）」を含めた3ブランド合計84製品を、2027年ご入学用モデルとしてウェブサイトに公開しました。全国の新形態の3ブランド合同店舗「THE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN」や直営店にて1/31（土）より一斉に展示開始し、2/10（火）に店頭とウェブサイトにて注文受付を開始します。また、3/15(日）より全国30都道府県37会場で出張販売会も開催します。

ランドセルは、製造の予定本数に達したモデルから順次完売となります。

｜ 頑丈で軽い、新たなランドセルブランド 「depsoa（デプソア）」

コンセプトは 「Beyond Function─感じるままに、進め」。

自分の直感や感性を信じ、好きなことに夢中になる背中を力強く支え続けます。

こどもたちのエネルギーを加速させ、日常をアクティブに前進させます。

「depsoa」の販売は、中目黒の旗艦店や公式オンラインストアのほか、複合店「THE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN」や「土屋鞄のランドセル」直営店でも行います。

頑丈な芯材構造による高い耐久性がありながら、大容量を備えた軽量、かつ充実した機能が強み。流行のシルバーやカラビナ型の金具などを取り入れた個性が光るデザインです。2027年ご入学用には4シリーズ10製品を展開。

＜大容量・軽量化＞

小学生の学用品がたっぷりと入るマチ幅12.5cm、タブレット対応の大容量設計。

さらにdepsoa内最軽量のポリエステルモデルは約980gを実現し、人工皮革モデルも約1,230g。

軽さと大容量を妥協なく両立しました。

＜安心・安全の多機能＞

本体は防水素材（ポリエステル製は撥水）、360°の反射材つき。小さなお子さまにも使いやすいよう、左右側面のカラビナと、自動ロック錠前を採用しました。

防水素材の本体左右のナスカン

■注目の軽量モデル「Actlight アクトライト」

土屋鞄初のポリエステル素材をメインに使用、約980g、マチ幅16cmという土屋鞄では最軽量・最大マチ幅を実現。丈夫さはランドセルそのままに、「6年間無料修理保証」も備える。

メイン素材：ポリエステル、人工皮革

重量：約980g（カラビナなど付属品を除く）

マチ幅：16.0cm

価格：69,000円（税込）

▶depsoa WEBサイト https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa(https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa)

｜ 背中に、心に、優しい記憶を―「土屋鞄のランドセル」

創業から60年、これまでにお届けしてきたランドセルは100万本以上。6年間安心して使える、丈夫で飽きのこないシンプルなデザインと、品格のある美しい佇まいが特徴です。

「子どもたちが人生で最初に持つ鞄だから“本当にいいもの”を届けたい。」創業者の土屋國男の思いは、約200人の職人が在籍するようになった今も変わらず受け継がれています。

自由な色選びを後押しする「RECO」や、ミナ ペルホネン描き下ろしの内装柄が彩る「アトリエ」など、4シリーズ51製品をラインアップ。

さらに、やむを得ず余剰となった材料や過去の廃盤モデルを数量限定で販売する「STOCK LUCK（ストックラック）」も展開します。

▶土屋鞄のランドセル

https://tsuchiya-randoseru.jp(https://tsuchiya-randoseru.jp)

｜ もっともっと、好きなわたしへ。―「grirose」

土屋鞄のランドセルアトリエ

2019年に誕生したgriroseは、こどもたちの「好き」や「憧れ」の気持ちを応援するブランドです。

パリに漂うときめきのエッセンスをぎゅっと詰め込み、エナメルのような艶めきや、パールを思わせる輝きなど、大人も持ちたくなるようなカラーやデザインを展開しています。

高学年になっても似合う可愛さと、土屋鞄ならではの機能性・品質を兼ね備えた点が多くの親子に支持されています。可愛さと機能性を兼ね揃えた、5シリーズ23製品を展開。

ランドセル以外にも、ランドセルを装飾する「ランドセルカバー」や反射材機能を搭載した「ランドセルリボン」などのスクールアイテムも、半数以上（※）の方がセット購入する人気です。griroseオリジナルキャラクターの猫のペルルと犬のボンボンがあしらわれたアイテムも拡充しました。※2025年度grirose販売実績による

▶grirose ：https://grirose.jp(https://grirose.jp)

｜ 入学準備が、負担に変わらないように。

grirose

土屋鞄の調査では、入学準備で大変だった・負担に感じたこととして、4分の1が「ランドセルの購入」をあげていました。また、3社(ブランド)以上比較検討すると答えた人が58％、実際に店舗や展示会に3会場以上足を運ぶ人も35.7％いました。ランドセル選びの早期化など、全国で盛り上がる「ラン活」の一方、「ラン活疲れ」を感じている方がいることも事実です。

（※土屋鞄によるインターネットアンケート調査、2025年9月16日～17日、小学1～3年生の子を持つ男女442名による回答）

土屋鞄では、ブランドの垣根なく展示・販売する店舗や機会を増やし、買い回りに伴う家族のスケジュール調整などの負担を軽減し、楽しいランドセル選びの時間をサポートします。

店舗・出張店舗はウェブサイトからの来場予約が必要です。

土屋鞄とdepsoa、griroseはブランドごとにそれぞれ別途ご予約ください。

▶土屋鞄のランドセル・depsoaの店舗・出張店舗について https://tsuchiya-randoseru.jp/pages/shoplist

▶griroseの店舗・1 DAY POP-UP STOREについて https://grirose.jp/pages/store-list

■ランドセルの複合店舗「THE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN」

土屋鞄が手掛ける「土屋鞄のランドセル」「grirose」「depsoa」の3ブランドを展示・販売する複合店舗が、1/31（土）、仙台、埼玉、立川、千葉、広島、神戸の全国6箇所で一斉オープン。84製品のランドセルと、ランドセルカバーや通学や習い事に便利なスクールバッグなどのアイテムも販売します。

※「THE RANDOSERU TSUCHIYA KABAN さいたま」イメージ。本イメージは計画段階のものであり、変更となる可能性があります。

■出張販売会も、複数ブランド見比べられるように。

出張店舗(griroseは「1 DAY POP-UP STORE」)では、販売中のすべてのモデルを試着し、その場で注文することができます。

「土屋鞄のランドセル」の出張店舗会場では、「depsoa」も取り扱います。

また、一部会場では、同日同施設で「grirose」の1 DAY POP-UP STOREも開催。「1日で複数のブランドを見比べたい」という声を受け、昨年好評だった同日同施設開催の日程を拡大しています。

｜ 店舗・出張販売会でのお買い上げで、数量限定の購入特典も

全国の店舗および出張店舗（griroseは「1 DAY POP UP STORE」）では、ランドセル1点をお買い上げにつき、店舗購入特典をプレゼント。

各ブランドごとに用意しています。数量限定、なくなり次第終了となります。

土屋鞄のランドセル店舗購入特典

depsoa店舗購入特典

grirose店舗購入特典

｜ 全製品が土屋鞄品質の「6年間無料修理保証」

土屋鞄が展開するランドセルは、ブランド・素材にかかわらず、全てに「6年間無料修理保証」をおつけします。不注意による故障や故意の破損も、卒業の日まで無料でお直しします。さらに、卒業後のランドセルを別の形に作り変えるリメイクサービスや、年下のきょうだいなどにも譲れるよう卒業後の修理サービス（有料）も承っています。

より高い技術が求められる修理専門職人が在籍している土屋鞄だからこそのサービスです。

| 会社情報

・会社名 ：株式会社 土屋鞄製造所

・代表取締役社長：土屋成範

・所在地（本社）：〒123‐0841 東京都足立区西新井7-15-5

・事業内容 ：オリジナルブランドの皮革製品を中心としたランドセル、

鞄・小物の企画・製作、及び販売。

・URL ：土屋鞄（ランドセル） https://tsuchiya-randoseru.jp

grirose（ランドセル）https://grirose.jp

depsoa（ランドセル）https://tsuchiya-randoseru.jp/collections/depsoa

土屋鞄（大人向け革製品） https://tsuchiya-kaban.jp

【お客様お問い合わせ先】

電話：0120-907-647（平日10：00～17：00） メール：support@tsuchiya-kaban.com