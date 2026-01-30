１月30日販売開始！出版160周年記念『不思議の国のアリス』純金コインがペンダントトップになって登場！

BICO・GHI株式会社

BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、世界的名作『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した『純金コイン』を、2026年1月30日（金）より発売いたします。

1865年に誕生し、2025年で160周年迎え、今なお世界中で愛され続ける『不思議の国のアリス』。

本商品では、その幻想的な物語の世界をモチーフに、純金（K24）ならではの輝きと重厚感で表現しました。

また、本商品に使用されている純金コインは、クックアイランズ政府発行の法定通貨であり、

製造は世界的に高い評価を誇る『英国王立造幣局（ロイヤルミント）』が担当しています。

■ ペンダントトップ仕様で、日常に物語を

コインには18金（K18）製のフレームを採用し、ペンダントトップとして身に着けることが可能。

シンプルかつ上品なデザインのため、特別な日のお出かけはもちろん、日常の装いにも自然に溶け込みます。

また、会員登録後に本商品をご購入いただくと、ステンレス製サービスチェーンをプレゼントいたします。

届いたその日からすぐに着用できる点も魅力です。

■購入

購入先：金きゃらじゃぱん特設サイト

特設サイトを見る :https://www.kinchara.jp/view/page/alice-in-wonderland■事業内容

記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売

公式サイト： https://www.kinchara.jp/

■本件に関するお問い合わせ

金きゃらじゃぱん

広報担当： NB本部 篠崎

MAIL ： contact@kinchara.jp

TEL ： 03-3409-5143