１月30日販売開始！出版160周年記念『不思議の国のアリス』純金コインがペンダントトップになって登場！
BICO・GHI株式会社
キービジュアル
1865年に誕生し、2025年で160周年迎え、今なお世界中で愛され続ける『不思議の国のアリス』。
また、本商品に使用されている純金コインは、クックアイランズ政府発行の法定通貨であり、
純金コイン 不思議の国のアリス デザイン面
純金コイン チャールズ3世 デザイン面
■ ペンダントトップ仕様で、日常に物語を
コインには18金（K18）製のフレームを採用し、ペンダントトップとして身に着けることが可能。
また、会員登録後に本商品をご購入いただくと、ステンレス製サービスチェーンをプレゼントいたします。
純金コイン 着けみせ
ステンレスチェーン付き純金コイン
[表: https://prtimes.jp/data/corp/155506/table/13_1_fea0571a7f86038266a2f85626546518.jpg?v=202601301151 ]
オリジナルケース
オリジナルケース＋純金コイン
ロイヤルミント製造証明書
ライセンスカード
■購入
特設サイトを見る :
https://www.kinchara.jp/view/page/alice-in-wonderland
■事業内容
■本件に関するお問い合わせ
BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、世界的名作『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した『純金コイン』を、2026年1月30日（金）より発売いたします。
キービジュアル
1865年に誕生し、2025年で160周年迎え、今なお世界中で愛され続ける『不思議の国のアリス』。
本商品では、その幻想的な物語の世界をモチーフに、純金（K24）ならではの輝きと重厚感で表現しました。
また、本商品に使用されている純金コインは、クックアイランズ政府発行の法定通貨であり、
製造は世界的に高い評価を誇る『英国王立造幣局（ロイヤルミント）』が担当しています。
純金コイン 不思議の国のアリス デザイン面
純金コイン チャールズ3世 デザイン面
■ ペンダントトップ仕様で、日常に物語を
コインには18金（K18）製のフレームを採用し、ペンダントトップとして身に着けることが可能。
シンプルかつ上品なデザインのため、特別な日のお出かけはもちろん、日常の装いにも自然に溶け込みます。
また、会員登録後に本商品をご購入いただくと、ステンレス製サービスチェーンをプレゼントいたします。
届いたその日からすぐに着用できる点も魅力です。
純金コイン 着けみせ
ステンレスチェーン付き純金コイン
[表: https://prtimes.jp/data/corp/155506/table/13_1_fea0571a7f86038266a2f85626546518.jpg?v=202601301151 ]
オリジナルケース
オリジナルケース＋純金コイン
ロイヤルミント製造証明書
ライセンスカード
■購入
購入先：金きゃらじゃぱん特設サイト
特設サイトを見る :
https://www.kinchara.jp/view/page/alice-in-wonderland
■事業内容
記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売
公式サイト： https://www.kinchara.jp/
■本件に関するお問い合わせ
金きゃらじゃぱん
広報担当： NB本部 篠崎
MAIL ： contact@kinchara.jp
TEL ： 03-3409-5143