１月30日販売開始！出版160周年記念『不思議の国のアリス』純金コインがペンダントトップになって登場！

写真拡大 (全9枚)

BICO・GHI株式会社

BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、世界的名作『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した『純金コイン』を、2026年1月30日（金）より発売いたします。




キービジュアル


1865年に誕生し、2025年で160周年迎え、今なお世界中で愛され続ける『不思議の国のアリス』。
本商品では、その幻想的な物語の世界をモチーフに、純金（K24）ならではの輝きと重厚感で表現しました。


また、本商品に使用されている純金コインは、クックアイランズ政府発行の法定通貨であり、
製造は世界的に高い評価を誇る『英国王立造幣局（ロイヤルミント）』が担当しています。




純金コイン　不思議の国のアリス　デザイン面

純金コイン　チャールズ3世　デザイン面


■ ペンダントトップ仕様で、日常に物語を

コインには18金（K18）製のフレームを採用し、ペンダントトップとして身に着けることが可能。
シンプルかつ上品なデザインのため、特別な日のお出かけはもちろん、日常の装いにも自然に溶け込みます。



また、会員登録後に本商品をご購入いただくと、ステンレス製サービスチェーンをプレゼントいたします。
届いたその日からすぐに着用できる点も魅力です。




純金コイン　着けみせ

ステンレスチェーン付き純金コイン


オリジナルケース

オリジナルケース＋純金コイン

ロイヤルミント製造証明書

ライセンスカード


■購入

購入先：金きゃらじゃぱん特設サイト


特設サイトを見る :
https://www.kinchara.jp/view/page/alice-in-wonderland
■事業内容

記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売


公式サイト： https://www.kinchara.jp/



■本件に関するお問い合わせ

金きゃらじゃぱん


広報担当： NB本部　篠崎


MAIL　　： contact@kinchara.jp


TEL　　 ： 03-3409-5143