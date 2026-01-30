【260万DL突破！】電子チケット「LIVE QR PLUS」が、ライブの熱量を最大化する新フェーズへ。ファンと主催者を繋ぎ、最高のライブ体験を創出する「マーケティング・プラットフォーム」へ進化

株式会社ボードウォークLIVE QR PLUS

大型音楽ライブを中心に国内最大級の会員数を有する電子チケットサービス「ticket board」を運営する株式会社ボードウォーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：西 茂弘）は、提供する電子チケットアプリ「LIVE QR PLUS」の累計DL数が、2026年1月時点で260万を突破したことをお知らせいたします。

本アプリは、厳格な不正転売対策と、ネットワーク環境に左右されないオフライン入場により、多くのファンの皆様の「安心・安全な来場」を支えてまいりました。

260万DL突破という強固なユーザー基盤を背景に、今後は「チケットを表示するツール」を超え、一人ひとりのファンに最適なタイミングで有益な情報を届けるプラットフォームへと進化いたします。主催者様とファンをダイレクトにつなぐことで、ライブ当日の利便性向上や、公演後の熱量を逃さない情報提供を実現し、エンタテインメント業界のさらなる活性化を目指します。

■ 主催者様が直面する「3つの課題」を「LIVE QR PLUS」が解消

チケット販売において、主催者様が抱える「チケット不正転売」「入場トラブル」「リピーター確保」という課題に対し、「LIVE QR PLUS」は独自のソリューションを提供します。

1. 【不正転売対策】動的QRコードでチケット不正転売を強力に抑止

チケットの高額転売やスクリーンショットによる複製を防ぐため、時間経過で更新される「動的QRコード」を採用しています。特定の第三者への不正な転売・譲渡を防ぎ、アーティストの権利を守りながら、正規のファンにチケットが届く健全な興行環境を構築します。

従来の静止画QRと動的QRの対比

2. 【運営効率】オフライン対応と高速認証で、入場処理時間を大幅短縮

数万人規模の会場では通信環境が不安定になりがちですが、本アプリは事前にチケット情報を読み込むことで、ネットワークに依存しない「オフラインでのQR表示・入場」が可能です。

5万人規模の巨大な会場でも滞留を最小化し、入場口の混雑を劇的に改善します。

DXによる運営の効率化は、昨今のライブエンタメ業界における「人手不足の解消」と「現場スタッフの負担軽減」に直結します。

3. 【ファン体験の向上】260万人の音楽ファンへ「今、欲しい情報」をダイレクトに届ける

アプリのプッシュ通知機能を活用し、260万人のアクティブなユーザーへ直接アプローチが可能です。

プッシュ通知の開封率平均は約9.0％、最大約18.0%を記録しています。(2025年実績)

公演前のグッズ販売告知から、次回公演の先行案内まで、高い開封率で情報を届け、興行の収益最大化を支援します。

■ 300万DLに向け、パートナー企業様を募集

当社は、次なるマイルストーンである300万DLを見据え、デジタル技術によるエンタテインメント業界の活性化を加速させています。 「電子チケットを導入したいが、現場の混乱が不安」「既存のチケット販売に加え、独自のプロモーション媒体を持ちたい」という主催者様・制作会社様のパートナーとして、最適な運用プランをご提案いたします。

「LIVE QR PLUS」アプリ概要

不正転売防止： 動的QRコードによる強固なセキュリティ

オフライン対応： 通信環境に依存しないチケット表示でスムーズな入場を実現

プロモーション： 260万DLのユーザー基盤を活かしたプッシュ通知機能

詳細ガイド： https://ticket.tickebo.jp/top/ja/guide/top_lqp.html

株式会社ボードウォーク 会社概要

代表取締役社長CEO：西 茂弘

事業内容：音楽、スポーツ、映画、演劇等、各種イベントチケット販売、電子チケットサービス「ticket board」の運営 等

URL： https://boardwalk-inc.jp/

ticket board：https://ticket.tickebo.jp/

本件に関するお問い合わせ先（主催者様・企業様向け）

株式会社ボードウォーク [https://contact.boardwalk-inc.jp(https://contact.boardwalk-inc.jp/)]

※「チケット販売・アプリ導入に関する相談」とお気軽にご連絡ください。