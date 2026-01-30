【シリーズ累計販売数800万個超！】取っ手が取れる鍋・フライパン「TORERU」に、食洗機で洗える「つるつる」シリーズが新登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、2025年12月下旬より、全国のニトリ店舗およびニトリネットにて取っ手がとれる鍋・フライパン「TORERU」シリーズの新たなラインアップ、スピンコートシリーズの販売を開始しました。

【代表商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014570s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014570s/)

シリーズ累計販売数約800万個の取っ手が取れて超軽い「TORERU」シリーズは、毎日の調理から片付けまで、家事をラクにしてくれるフライパン・鍋のシリーズです。

お求めやすい価格のブラックシリーズ、外面もセラミックコーティングでお手入れラクラクなベージュシリーズ、高級感ある見た目とダイヤモンドコーティングのサテンシリーズを取り揃えております。食卓にそのまま出せる、取っ手が取れるのでシンク内で洗いやすい、コンパクトに収納しやすいなど多くのメリットがあり、ご好評をいただいております。



このたび「つるつる」コートでストレスフリー、さらに食洗機で洗えるスピンコートシリーズが登場しました。

遠心力を利用して均一にコーティングするスピンコート技術により、こびりつきにくい「つるつる」の表面が実現しました。調理の際に少ない油でも食材がこびりつきにくく美しく出来上がるのはもちろん、洗う際にもこすらずするっと汚れが落ちやすくなります。

さらに、「TORERU」シリーズでは初の食洗機対応で、もっと家事がラクになります。

フライパン・鍋と着脱ハンドル、ふたがセットになっている便利でお得な5点セット・7点セットのほか、フライパン・鍋単品も取り揃えております。

新登場のスピンコート「TORERU」シリーズをより多くのお客様にお試しいただきたく、2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格でご提供いたします。ぜひお得なこの機会に、お手に取って「つるつる」の使い心地をお試しください。

毎日使う調理道具だからこそ、小さなストレスをなくすアイテムを取り入れてみませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に快適に彩る商品の開発に、力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】【取っ手がとれる】IHスピンコート取っ手がとれる5点セット(TORERU3)

【価格】6,990円

※2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014570s/

【商品名】【取っ手がとれる】IHスピンコート取っ手がとれる7点セット(TORERU3)

【価格】8,990円

※2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200014587s/

【商品名】【取っ手がとれる】IHスピンコート 卵焼き13x18cm(TORERU3)

【価格】2,390円

※2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200025118s/

【商品名】【取っ手がとれる】IHスピンコート フライパン(TORERU3)

【価格】2,390円～（20cmの価格です）

※2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200025125s/

【商品名】【取っ手がとれる】IHスピンコート 深型フライパン(TORERU3)

【価格】2,890円～（24cmの価格です）

※2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200025156s/

【商品名】【取っ手がとれる】IHスピンコート 鍋(TORERU3)

【価格】2,390円～（16cmの価格です）

※2026年1月26日（月）～2026年3月15日（日）の期間限定価格

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111200025170s/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。