ペルシード、Qi2対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダーシリーズに、新取付けタイプ2種が登場（PH2642/PH2644）
1975年創業のカー用品メーカー、株式会社ペルシード（本社：愛知県愛知郡東郷町）は、
「Qi2対応 ワイヤレス充電 マグネットスマホホルダー PH2642／PH2644」（オープン価格）を、2026年2月20日より全国のカー用品店にて発売いたします。（ECでは先行販売中）
今回新たに、ロングアーム吸盤タイプ（PH2642）、ドリンクインタイプ（PH2644）、の2タイプがラインアップに加わります。
すでに販売中のアクセサリソケット取付けタイプ、フレキアーム吸盤タイプ、フレキアーム貼付けタイプ、エアコン取付けタイプの4つに加え、全6タイプの取付けバリエーションを展開。
車内レイアウトや使用シーンに合わせて、最適な取付け方法を自由に選択できるシリーズとなっています。
【URL】https://pellucid.co.jp/product/smartphone_holder
Qi2正規認証品
Qi2対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー（Qi2正規認証品：認証情報：Qi-ID 25548）。
最大15W（iPhone）の高速充電に対応しています。
画像はPH2642
強力マグネットでスマホをしっかりホールド
強力マグネットにより、スマホをしっかりホールド。充電位置が正確に合わさり、充電ロスを防ぐことで、充電効率を最大化します。
スマホの縦置き、横置きの両方に対応しています。
過充電防止機能
安全保護回路により、スマホへの過充電を防止します。（過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知）
また、タッチセンサーでワイヤレス充電ON/OFFが切り替えられます。
2つの取付けタイプが追加発売
PH2642 ロングアーム吸盤
お好みの位置に合わせて前後伸縮ができる、ねじ固定不要ロングアーム。強力な吸盤でしっかりと取付け可能、吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。視界の妨げにならないローダウン取付けが可能。
PH2644 ドリンクイン
お好みの位置に合わせて上下伸縮ができる、ねじ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダーの
固定ブロックでドリンクホルダーサイズに合わせての調節が可能。ドリンクホルダー取付けスタンドは設置後も360°回転できます。
変換コネクタ付き
車両側のUSBポートに合わせて、Type-CからType-Aへ変換可能なコネクタを付属。車内環境に合わせて、柔軟にご使用できます。
製品仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/59_1_aa1f23fe636be2384b5fd2dc041c83a4.jpg?v=202601301151 ]
※iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載の会社名／製品名／規格名などは、各社及び団体の商標または登録商標です。
株式会社ペルシード
1975年創業。カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルム等の販売をいたしております。
「全ての人に快適なカーライフを」を企業コンセプトに、使用する素材にもこだわり、
ライフスタイル・洗車環境を考えたお客様のニーズに応えられる商品開発をしてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社ペルシード
本社所在地：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1
代表取締役：田中 仁
事業内容： カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルムの販売
HP：https://pellucid.co.jp/
株主：株式会社コムテック（100%出資）https://www.e-comtec.co.jp/
設立： 1975年（昭和50年）
