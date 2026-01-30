ペルシード、Qi2対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダーシリーズに、新取付けタイプ2種が登場（PH2642/PH2644）

株式会社ペルシード

1975年創業のカー用品メーカー、株式会社ペルシード（本社：愛知県愛知郡東郷町）は、

「Qi2対応 ワイヤレス充電 マグネットスマホホルダー PH2642／PH2644」（オープン価格）を、2026年2月20日より全国のカー用品店にて発売いたします。（ECでは先行販売中）

今回新たに、ロングアーム吸盤タイプ（PH2642）、ドリンクインタイプ（PH2644）、の2タイプがラインアップに加わります。

すでに販売中のアクセサリソケット取付けタイプ、フレキアーム吸盤タイプ、フレキアーム貼付けタイプ、エアコン取付けタイプの4つに加え、全6タイプの取付けバリエーションを展開。

車内レイアウトや使用シーンに合わせて、最適な取付け方法を自由に選択できるシリーズとなっています。

【URL】https://pellucid.co.jp/product/smartphone_holder

Qi2正規認証品

Qi2対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー（Qi2正規認証品：認証情報：Qi-ID 25548）。

最大15W（iPhone）の高速充電に対応しています。

強力マグネットでスマホをしっかりホールド

画像はPH2642

強力マグネットにより、スマホをしっかりホールド。充電位置が正確に合わさり、充電ロスを防ぐことで、充電効率を最大化します。

スマホの縦置き、横置きの両方に対応しています。

過充電防止機能

安全保護回路により、スマホへの過充電を防止します。（過電流保護/過電圧保護/過熱保護/異物検知）

また、タッチセンサーでワイヤレス充電ON/OFFが切り替えられます。

2つの取付けタイプが追加発売

PH2642 ロングアーム吸盤

お好みの位置に合わせて前後伸縮ができる、ねじ固定不要ロングアーム。強力な吸盤でしっかりと取付け可能、吸盤は水洗いすることで、吸着力が復活します。視界の妨げにならないローダウン取付けが可能。

PH2644 ドリンクイン

お好みの位置に合わせて上下伸縮ができる、ねじ固定不要伸縮アーム。ドリンクホルダーの

固定ブロックでドリンクホルダーサイズに合わせての調節が可能。ドリンクホルダー取付けスタンドは設置後も360°回転できます。

変換コネクタ付き

車両側のUSBポートに合わせて、Type-CからType-Aへ変換可能なコネクタを付属。車内環境に合わせて、柔軟にご使用できます。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/102886/table/59_1_aa1f23fe636be2384b5fd2dc041c83a4.jpg?v=202601301151 ]

※iPhone、MagSafeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。※記載の会社名／製品名／規格名などは、各社及び団体の商標または登録商標です。



株式会社ペルシード

1975年創業。カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルム等の販売をいたしております。

「全ての人に快適なカーライフを」を企業コンセプトに、使用する素材にもこだわり、

ライフスタイル・洗車環境を考えたお客様のニーズに応えられる商品開発をしてまいります。



【会社概要】

社名：株式会社ペルシード

本社所在地：愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字池上1-1

代表取締役：田中 仁

事業内容： カーケミカル、携帯電話用品、車内外アクセサリー、自動車用ウインドウフィルムの販売

HP：https://pellucid.co.jp/

株主：株式会社コムテック（100%出資）https://www.e-comtec.co.jp/

設立： 1975年（昭和50年）



■公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/pellucid_jp/



■公式Instagram

https://www.instagram.com/pellucid_jp/