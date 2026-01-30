クロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム　移転５年目キャンペーン

日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター

クロスウェーブ湘南藤沢献血ルーム（神奈川県藤沢市南藤沢）は、2022年２月11日（金）に、現在の大安興業ビル２階から４階へ移転し、まもなく５年目を迎えます。『湘南の‘海’と木の‘温かみ’を感じる憩いの空間』をコンセプトに、リラックスして献血にご協力いただける居心地の良さを追求した、地域に根差したアットホームな献血ルームとして運営してまいりました。これまでのご支援への感謝の気持ちを込めるとともに、広く多くの皆さまに献血のご協力を呼びかける機会として、移転５年目キャンペーンを実施いたします。

献血が必要な理由はこちら（日本赤十字社ウェブサイト）(https://www.jrc.or.jp/donation/first/)





本キャンペーンでは、期間中に献血いただいた皆さまに、フルーティーデザート３個セットを進呈いたします。

輸血に使用する血液は、まだ人工的に造ることができず、長期保存することもできません。

患者さんに血液を安定的に届けるために神奈川県内では１日950人の献血が必要です※。

※神奈川県赤十字血液センターにおいて、令和８年１月に計画している医療需要を勘案した必要献血者数です。

■ キャンペーン期間

2026年２月10日（火）～２月12日（木） 記念品がなくなり次第終了

■ 対象

クロスウェーブ湘南藤沢献血ルームにおいて、期間中に献血いただいた全ての皆さま

■ 記念品

フルーティーデザート３個セット 期間中、先着210名分をご用意