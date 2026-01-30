大好評えちえち歳の差イチャ甘ファンタジー第2巻！！漫画:らすが怜/原作:LA軍『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』が1月30日発売！
株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2026年1月30日にコミックス『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』（著：漫画:らすが怜/原作:LA軍）を発売いたします。
中年叔父さんと押しかけ美少女たちの織りなす冒険ファンタジー
漫画:らすが怜/原作:LA軍『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』
■あらすじ
婚約者に逃げられ飲んだくれる日々を過ごしていた
元最強の傭兵アンヘルは、かつて剣術を教えた
姪っ子リズのラブラブ攻勢に根負けし、無事童貞卒業を果たす。
こうして、幸せな毎日が訪れるかと思いきや
かつての同僚で褐色エルフのメイベルが訪ねて来て、二人の情事を目撃してしまう。
募っていた男の濡れ場を前にしたメイベルは
思わず自慢の弓を彼に向けて「逝け！アンヘル！！」と言い放って──！？
■コミックス情報
MeDu COMICS
『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』
漫画 ：らすが怜
原作 ：LA軍
発売日 ：2026年1月30日
価格 ：825円(税込)
判型 ：B6
ISBN ：978-4-8236-1001-1
試し読み：https://comic-medu.com/(https://app.gotbb.jp/redirect/3VTQX3SDVD)
■著者情報
らすが怜（れん）
2024年 『comic MeDu』にて『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋（ぷらす）』のコミカライズを連載開始。
１～２巻好評発売中。
LA軍（らぐん）
第6回ネット小説大賞入賞作の『拝啓、天国の姉さん…勇者になった姪が強すぎて──叔父さん…保護者とかそろそろ無理です。』にてデビュー。
自著が多数コミカライズ。
代表作『Sランクパーティから解雇された【呪具師】 ～『呪いのアイテム』しか作れませんが、その性能はアーティファクト級なり……!～』（講談社）はコミカライズが250万部を超えアニメ化も決定している。
◼︎著者SNS
らすが怜X：https://x.com/rasugaren
らすが怜pixiv：https://www.pixiv.net/users/4429732
LA軍X：https://x.com/zptfbLUMcF7ahdO
LA軍小説家になろう：https://mypage.syosetu.com/493538/
LA軍カクヨム：https://kakuyomu.jp/users/laguun
■新刊購入特典
[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/353_1_dd9dcd23af55aa2e5e1ead0f33333ac9.jpg?v=202601301151 ]
詳細はこちら :
https://comic-medu.com/store_items
■既刊も好評発売中！
漫画:らすが怜/原作:LA軍『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』
『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』
漫画 ：らすが怜
原作 ：LA軍
価格 ：748円(税込)
判型 ：B6
ISBN：978-4823603433
■COMIC MeDu
「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。
「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。
漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。
COMIC MeDu：http://www.comic-medu.com/
公式Twitter：https://twitter.com/COMIC_MeDu
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/medu_comics/
公式Youtubeチャンネル：
https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA
公式tiktok：https://www.tiktok.com/@medu_comics