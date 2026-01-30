大好評えちえち歳の差イチャ甘ファンタジー第2巻！！漫画:らすが怜/原作:LA軍『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』が1月30日発売！

株式会社ジーオーティー

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2026年1月30日にコミックス『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』（著：漫画:らすが怜/原作:LA軍）を発売いたします。

中年叔父さんと押しかけ美少女たちの織りなす冒険ファンタジー

漫画:らすが怜/原作:LA軍『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』■あらすじ

婚約者に逃げられ飲んだくれる日々を過ごしていた

元最強の傭兵アンヘルは、かつて剣術を教えた

姪っ子リズのラブラブ攻勢に根負けし、無事童貞卒業を果たす。

こうして、幸せな毎日が訪れるかと思いきや

かつての同僚で褐色エルフのメイベルが訪ねて来て、二人の情事を目撃してしまう。

募っていた男の濡れ場を前にしたメイベルは

思わず自慢の弓を彼に向けて「逝け！アンヘル！！」と言い放って──！？

■コミックス情報

MeDu COMICS

『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋(2)』

漫画 ：らすが怜

原作 ：LA軍

発売日 ：2026年1月30日

価格 ：825円(税込)

判型 ：B6

ISBN ：978-4-8236-1001-1

試し読み：https://comic-medu.com/(https://app.gotbb.jp/redirect/3VTQX3SDVD)

■著者情報

らすが怜（れん）

2024年 『comic MeDu』にて『拝啓、天国の姉さん、勇者になった姪がエロすぎて──叔父さん、保護者とかそろそろ無理です＋（ぷらす）』のコミカライズを連載開始。

１～２巻好評発売中。

LA軍（らぐん）

第6回ネット小説大賞入賞作の『拝啓、天国の姉さん…勇者になった姪が強すぎて──叔父さん…保護者とかそろそろ無理です。』にてデビュー。

自著が多数コミカライズ。

代表作『Sランクパーティから解雇された【呪具師】 ～『呪いのアイテム』しか作れませんが、その性能はアーティファクト級なり……!～』（講談社）はコミカライズが250万部を超えアニメ化も決定している。

◼︎著者SNS

らすが怜X：https://x.com/rasugaren

らすが怜pixiv：https://www.pixiv.net/users/4429732

LA軍X：https://x.com/zptfbLUMcF7ahdO

LA軍小説家になろう：https://mypage.syosetu.com/493538/

LA軍カクヨム：https://kakuyomu.jp/users/laguun

■新刊購入特典[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/353_1_dd9dcd23af55aa2e5e1ead0f33333ac9.jpg?v=202601301151 ]

詳細はこちら :https://comic-medu.com/store_items

