全人未到ハイビジュアルSFアクション、堂々完結！！窓口基『東京入星管理局(5)』が1月30日発売！

株式会社ジーオーティー（本社：東京都港区、代表取締役：吉永敦仁）はMeDu COMICS レーベルより2026年1月30日にコミックス『東京入星管理局(5)』（著：窓口基）を発売いたします。


人類と宇宙人の存亡をかけた最終決戦開闢！



窓口基『東京入星管理局(5)』

■あらすじ

突如として巻き起こる東京入星管理局襲撃事件。
局内が混乱を極める中、危機を打破する為、遂にハインが解放される。
チーム完全復活を果たしたライン達は真犯人“顔のある男”と対峙し…。
そこで明かされる目的とは、そして人類と宇宙人が迎える未来は。
全人未到ハイビジュアルSFアクション堂々完結！















■コミックス情報

MeDu COMICS


『東京入星管理局(5)』


著者：窓口基


発売日：2026年1月30日


価格　：825円(税込)


判型　：B6


ISBN ：978-4-8236-1002-8


試し読み：https://comic-medu.com/(https://app.gotbb.jp/redirect/TTESRPK1MS)



■著者情報

窓口基（まどぐちもと）



『東京入星管理局』といったSFを得意とする一方、ホラーコメディー『多良さんのウワサ』や、クラフトファンタジー『冒険には、武器が必要だ！～こだわりルディの鍛冶屋ぐらし～』(双葉社刊)等、一ジャンルに止まることなく多角的に作品を発表し続ける。ハイセンスなビジュアルとポップなキャラクター作りを持ち味とする。


◼︎著者SNS

X：@MADOguchimoto(https://x.com/MADOguchimoto)


■新刊購入特典


[表: https://prtimes.jp/data/corp/43696/table/352_1_41ebe3cad67e6865d90ace883bfaa057.jpg?v=202601301151 ]


詳細はこちら :
https://comic-medu.com/store_items


■既刊も好評発売中！

窓口基『東京入星管理局(1)』

『東京入星管理局(1)』


著者：窓口基


価格 ：814円(税込)


判型 ：B6


ISBN：978-4-8148-0185-5






窓口基『東京入星管理局(2)』

『東京入星管理局(2)』


著者：窓口基


価格 ：748円(税込)


判型 ：B6


ISBN：978-4-8236-0086-9






窓口基『多良さんのウワサ(1)』

『多良さんのウワサ』


著者：窓口基


価格 ：800円(税込)


判型 ：B6


ISBN：978-4-8236-0763-9





■COMIC MeDu

「MeDu」とは漫画を愛する全ての人々に贈るジャンル不問の全年齢向け無料コミックサイトです。


「MeDu」という名前は「愛づる」から名付けました。


漫画を読むこと、創ることを愛する人々が集う場にすべく作り手の「愛」が溢れる作品をノンジャンルでお届けいたします。



COMIC MeDu：http://www.comic-medu.com/


公式Twitter：https://twitter.com/COMIC_MeDu


公式インスタグラム：https://www.instagram.com/medu_comics/


公式Youtubeチャンネル：


https://www.youtube.com/channel/UCzrFQaMEU848iN4gB3eRpoA


公式tiktok：https://www.tiktok.com/@medu_comics