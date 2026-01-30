【初コラボキャンペーン】料理家・榎本美沙さんと提案する「続けられる玄米」――忙しい毎日でも、食卓が整うヒント

株式会社結わえる

株式会社結わえる（本社：東京都千代田区／代表取締役CEO：荻野芳隆）は、料理家・発酵マイスター・国際中医薬膳師の榎本美沙さんと、コラボキャンペーンを実施しています。

榎本さんが日頃から「寝かせ玄米(R)」を食卓に取り入れていること、そして体にいいことを無理に頑張らず、日常の中で自然に続けるという榎本さんの姿勢と、YUWAERUが提案してきた「毎日食べる主食を見直す」という考え方が重なり、本企画が実現しました。

榎本美沙さんと寝かせ玄米(R)ごはんパック無理しなくても、食卓は整えられる

健康は気になる。けれど、忙しい毎日の中でストイックな食事管理を続けるのは難しい--今回のコラボレーションは、そうした生活者の実感を起点に生まれました。

発酵食品や旬の野菜を使い、日々の生活に寄り添うレシピを発信してきた榎本さん。その根底にあるのは、「体のことを考えながらも、頑張りすぎない」という姿勢です。発酵食品や旬の食材を取り入れながらも、毎日の食事を“正解探し”にしない。続けられることを大切にするその考え方は、結わえるが提案する「主食から整える」というアプローチと重なります。

榎本さんも実感。「続けられる玄米」

玄米は体に良い一方で、「炊くのが大変そう」「続かなさそう」というイメージを持たれがちです。

YUWAERUの「寝かせ玄米(R)」は、もちもちとした食感で日常の食事に取り入れやすく、発酵おかずとも相性が良いのが特長。主食に寝かせ玄米を選び、そこに発酵おかずを組み合わせることで、“これでいいのかな”と迷わず、自然と食卓が整っていく。榎本さん自身も、そんな感覚を実感してきた一人です。「健康のために頑張る食事」ではなく、忙しい日でも迷わず選べるごはんがあること。その積み重ねが、食卓全体を自然に整えていきます。

本企画では、ごはんパックに加え、YUWAERUオンラインストアの商品を榎本さんがセレクトし、

日々の食卓に取り入れやすい組み合わせを提案しています。

『みそ本』をきっかけに、自分に合う”整う組み合わせ”を

今回のコラボレーションでは、榎本さんの著書『榎本美沙のみそ本 からだが整う自家製みそ仕込みとちょっと新しいみそ料理』(主婦と生活社)を、3か月連続で毎月抽選10名にプレゼントするキャンペーンを実施しています。

寝かせ玄米とも相性の良い発酵おかずや、無理なく取り入れられる食のヒントが詰まった一冊。

「何かを我慢する健康」ではなく、主食や調味料を少し変えることで、自然と食卓が整っていく。

そんな変化のきっかけを届けたいと考えています。

コラボキャンペーン開始から中盤を迎え、毎日の食卓や主食を見直す第一歩として関心を寄せる声も届いています。

特別なものではなく、毎日に寄り添う主食として

結わえるはこれからも、体にいいことを特別なものにせず、日々の暮らしの中で自然に続けられる主食を通して、一人ひとりの生活に寄り添う提案を続けていきます。

【キャンペーン概要】

対象商品：YUWAERUオンラインストア全商品

期間：2025年12月1日（月）～2026年2月28日（土）

内容：榎本美沙さんの書籍『榎本美沙のみそ本』を毎月抽選で10名様にプレゼント

応募方法：商品出荷後に届くキャンペーンメールより応募

キャンペーンについて詳しくはこちらから :https://nekase-genmai.com/collab_em

「一日一膳、玄米生活」

主食を玄米に置き換えた体が喜ぶ食事と、好きなものを我慢しない心が喜ぶ食事を上手に組み合わせることで、メリハリのある食生活を送る。その積み重ねが、健康で豊かな毎日につながると私たちは考えています。

「これが玄米？」と驚かれる、もっちもちの「寝かせ玄米(R)」は、そんな想いから生まれました。自社工場で製造するごはんパックを主力に、玄米を使ったさまざまな食品やサービスを展開。店舗、EC、卸・OEMなど、多様なかたちで玄米のある暮らしを広げています。

※「寝かせ玄米(R)」は株式会社結わえるの登録商標です。

寝かせ玄米(R)ごはんパック

