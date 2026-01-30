株式会社オプティマインドへの出資に関するお知らせ

株式会社マーキュリアホールディングス

株式会社マーキュリアホールディングスの中核会社である株式会社マーキュリアインベストメント（以下、「MIC」といいます。）は、MIC が管理・運営を行っているマーキュリア・サプライチェーン投資事業有限責任組合（以下、「MSCF」といいます。）を通じて、株式会社オプティマインド（代表取締役社長 松下健。以下、「オプティマインド」といいます。）へ出資を行いましたのでお知らせいたします。

オプティマインドは、「『輸配送の最適化』のリーディングカンパニーになる」というビジョンを掲げ、最適化アルゴリズムを強みとした輸配送最適化ソリューション「Loogia」を提供する名古屋大学発のスタートアップ企業です。「Loogia」は自動配車システム「Loogia配車作成」を主軸として複数サービスを展開しており、複雑なシステム要件に柔軟に対応するデータ接続・変換・ビジネスロジック構築機能、動態管理、配送データ分析に加え、荷主向けの物流ネットワークデザインや物流戦略作成支援まで、サプライチェーン全体における輸配送最適化の実現を支援しています。

MSCFは、物流・サプライチェーン領域の課題解決に資する可能性のある革新的な技術・ビジネスモデルを有するスタートアップ企業等を投資対象とし、投資による資金面での成⾧支援に加え、投資対象企業等と LP 投資家との連携・協業の促進を通じて事業面での成⾧支援も行うことが最大の特徴です。

オプティマインドは、創業から10年以上にわたり磨き上げてきた組合せ最適化アルゴリズムを武器に、大手荷主・物流企業を中心にサプライチェーン全体の生産性向上に資する先進的なソリューションを提供しています。オプティマインドは輸配送領域をはじめとした、様々な領域における最適化のプラットフォーマーになり得ると判断し、出資を決定いたしました。本出資を通じて、オプティマインドの事業成長に貢献できるよう、積極的に支援を行ってまいります。

【株式会社オプティマインドの概要】

<会社名> 株式会社オプティマインド

<本社所在地> 愛知県名古屋市中区栄二丁目11番30号 セントラルビル 9Ｆ

<事業内容> 物流の輸配送領域に係る最適化サービスの開発・販売、コンサルティング

<代表者> 代表取締役社長 松下 健

https://www.optimind.tech/

【株式会社マーキュリアインベストメントの概要】

<会社名> 株式会社マーキュリアインベストメント

<本社所在地> 東京都千代田区内幸町1丁目3番3号 内幸町ダイビル

<事業内容> 投資助言業、投資運用業、第二種金融商品取引業

<代表者> 代表取締役 豊島 俊弘

https://mercuria-ventures.com/



